Нагорный Карабах подвергся массированным ударам

◾️Россия контактирует с Азербайджаном и Арменией на фоне обострения в Карабахе.

◾️Москва контактирует с Баку и Ереваном в том числе по линии военных.

◾️Песков не может подтвердить, что Россия была предупреждена заблаговременно о начале боевых действий в Карабахе.

◾️РФ работает над тем, чтобы вернуть урегулирование ситуации в Карабахе в дипломатическое русло;

◾️Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху, хотя и с учетом новых реалий.

◾️Песков не исключил контактов на высшем уровне между РФ, Арменией и Азербайджаном на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

◾️Безопасность миротворцев РФ в Карабахе является приоритетом для Кремля, пока нет информации об угрозах их жизни.

◾️Москва надеется, что удастся убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.

◾️РФ обеспокоена резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий в Карабахе;

◾️Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой.

◾️Российские миротворцы в Карабахе находятся в непосредственном контакте со сторонами конфликта.

◾️Первая партия гуманитарной помощи направлена в Карабах через Агдамскую и Лачинскую дороги 18 сентября.

◾️Песков заявил, что контактов Путина и Пашиняна после письма последнего не было.

◾️Россия видит возможность для мирного урегулирования между Баку и Ереваном, это имеющиеся трехсторонние договоренности.

А в Ереване начались протесты. Люди собрались перед зданием правительства и требуют срочно защитить мирных граждан Карабаха.