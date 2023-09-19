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Нагорный Карабах подвергся массированным ударам

Нагорный Карабах подвергся массированным ударам

Автор:
19 сентября 2023 17:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Армения   Видео   Ереван   Нагорный Карабах   Политика   азербайджан   конфликт   
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На данный момент известно о двух погибших.

Азербайджан заявил о начале антитеррористических действий в Нагорном Карабахе. Обстрелу подвергся населённый пункт Степанакерте, погибло двое граждан.

Азербайджан аргументирует это тем, что что в Карабахе резко выросла напряжённость: несколько мирных граждан подорвалось на мине, а также погибли военные Азербайджана.

Сообщают, что артудары начались и в Аскеране. А в Шушах идет перестрелка.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что целью антитеррористической операции Азербайджана является «этническая чистка армян Нагорного Карабаха», однако Еревану не следует совершать «непросчитанных, резких, авантюрных» действий.

Пашинян также добавил, что ожидает от российских миротворцев действий, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.

В конфликте не участвуют российские миротворцы. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова:

Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

А позже добавила в своём телеграм-канале:

Ситуацию прокомментировал и Дмитрий Медведев:

Заявления Дмитрия Пескова о ситуации в Карабахе:

◾️Россия контактирует с Азербайджаном и Арменией на фоне обострения в Карабахе.

◾️Москва контактирует с Баку и Ереваном в том числе по линии военных.

◾️Песков не может подтвердить, что Россия была предупреждена заблаговременно о начале боевых действий в Карабахе.

◾️РФ работает над тем, чтобы вернуть урегулирование ситуации в Карабахе в дипломатическое русло;

◾️Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху, хотя и с учетом новых реалий.

◾️Песков не исключил контактов на высшем уровне между РФ, Арменией и Азербайджаном на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

◾️Безопасность миротворцев РФ в Карабахе является приоритетом для Кремля, пока нет информации об угрозах их жизни.

◾️Москва надеется, что удастся убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.

◾️РФ обеспокоена резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий в Карабахе;

◾️Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой.

◾️Российские миротворцы в Карабахе находятся в непосредственном контакте со сторонами конфликта.

◾️Первая партия гуманитарной помощи направлена в Карабах через Агдамскую и Лачинскую дороги 18 сентября.

◾️Песков заявил, что контактов Путина и Пашиняна после письма последнего не было.

◾️Россия видит возможность для мирного урегулирования между Баку и Ереваном, это имеющиеся трехсторонние договоренности.

А в Ереване начались протесты. Люди собрались перед зданием правительства и требуют срочно защитить мирных граждан Карабаха.

Остальная информация о конфликте будет на антифишках.

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Метки: Армения   Видео   Ереван   Нагорный Карабах   Политика   азербайджан   конфликт   
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38  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
Наверно теперь граждане этих стран уедут из России домой чтобы помогать своей Родине? Да?

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6k
Андрей Крылов 7 минут назад
Ни чего удивительного. Всё к тому шло. Кому пожелать тут успехов? России!
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673
Странник 14 минут назад
С кем проводились совместные учения на той неделе и с какой целью? Вот они пусть и помогают, российские матери тоже любят своих сыновей, учения проводить с америкосами, а кровь проливать россияне? Нее, так не бывает
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33k
Fat Lynx 14 минут назад
Как я понимаю, воевать за эту землю армяне не собираются? они хотят, чтобы кто-то другой порешал вопрос?
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3k
Руслан 22 минуты назад
Да и хрен с ними. У нас армян много, вот пусть едут Родину свою защищать. А Пашинян - настоящий соросёнок, сдал свои земли. Ну что ж, армяне же его хотели на царство? Хотели! Вот теперь хлебайте полной ложкой
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4k
Dikkiy Полчаса назад
Армяне проживающие в России! Если Вы не трусы, езжайте защищать свою землю!!!
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3k
poбт Полчаса назад
кстати а че там с прошедшими учениями с целым сышиа?
чему учились то?
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3k
poбт Полчаса назад
эти фотки случаем не с пашиняновского майдауна
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71k
Пётровыч 42 минуты назад
Всё лидеры которые хотели сидеть на двух стульях, заканчивают плохо. Даже Лукашенко не смог.
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13k
Djeff 44 минуты назад
"Крепитесь! Заграница нам поможет! Запад с нами!"

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−22
ernik31 47 минут назад
Давайте просто сравним ударную силу ножей в спину России двух народов и ее (России соответственно) реакции на это. Ведь согласно третьему закону Ньютона, сила действия должна быть равна силе противодействия. Но видно законы физики здесь не работают.
Просто факты.
Действия со стороны Турции и Азербайджана (не будем разлучать один народ – два государства):
1. Начнем со старых времен. Историки сходятся на том, что от 150 000 до 200 000 русских было турками продано в рабство только в первой половине 17 века. Документальные источники того периода раскрывают, как турки во время набегов на юг России разоряли целые деревни, убивая или продавая большую часть населения.
2. В общем счёте, русско-турецкие войны охватывают период длительностью 351 год (1568 1918 годы). За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет и воевали более 12 раз.
3. 9 января 1918 года близ села Шамхор (30 километров от нынешней Гянджи) татары (азербайджанцы) взяли в плен и вырезали более 4 000 русских солдат и офицеров, возвращающихся домой с Кавказского фронта.
4. 1973 год – азербайджанец Чингис Юнус-оглы Рзаев совершает самый большой террористический акт в истории СССР (взрыв самолета, 80 погибших).
5. 1990 год – изгнание более 100 000 русских из Баку. (документальный фильм «Так жить нельзя» режиссера Станислава Говорухина подтверждает изгнание русских из Баку).
6. 2012 год – изгнание российской военной базы (РЛС) из Азербайджана (Габала)
7. 2015 год - уничтожение турками российского Су-24 в Сирии (командир экипажа Олег Пешков). При эвакуации тел турками был сбит российский вертолет Ми-8.
8. 2016 год – турками убит посол России в Турции Карлов.
9. 2020 год – Азербайджан сбивает российский вертолет Ми-24. Гибель всего экипажа.
10. 2023 год – Турция несмотря на договоренности отпускает азовских командиров. Помимо этого, и турки, и азербайджанцы поставляют оружие и ГСМ в зону боевых действий.
11. Фактическое обустройство на территории Азербайджана нескольких военных баз и поглощение азербайджанской армии вооруженными силами Турции – теперь НАТО недалеко от Дербента.
12. Турецко-азербайджанский тандем во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) всегда голосовал против России.
13. Прямые боестолкновения турецких сил с российским на территории Сирии.
Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы с пониманием относимся к позиции наших турецких коллег»
Действия со стороны Армении.
1. Армянский народ во всех войнах России с Османской империей однозначно занимал российскую сторону, за что и был обвинен османским правительством, устроившим Геноцид.
2. Каждый третий армянский мужчина, живущий на территории СССР погиб на Великой Отечественной Войне (1941-45 годы).
3. На территории Армении с 1995 года находится одна из самых крупных российских военных баз (это кстати, первая военная база, созданная за пределами России после распада СССР).
4. С 2015 года Армения входит в ЕАЭС (экономический союз с Россией).
5. С 2003 года Армения входит в ОДКБ (военный союз с Россией).
6. Армения во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) ни разу не проголосовала против России.
7. Армения в 90-е годы передала в управление практически всю энергетику (включая атомную станцию), газотранспортную систему, железную дорогу.
8. Армения не называет прибывших в страну россиян оккупантами и проявляет свойственную нашему народу гостеприимность и душевность.
Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы не согласны с позицией армянского руководства и хотели бы напомнить, что в России армян живет больше чем в Армении».
Вывод. Идеалистов предают. Прагматиков – поневоле уважают. Усвоим этот урок – есть надежда на светлое будущее.
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552
Человек Разумный 59 минут назад
В любой непонятной ситуации опять будет виновата Россия ?
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1k
Руслана Тарасова Час назад
Жду, как и во время военных действий, 2020 года в Карабахе, жду очередного наплыва армян на рынке в нашем небольшом городе. Вангую, что и в этот раз , "помогать землякам" приедут молодые, холеные, крепкие армяне лет так 25-30, на престижных моделях авто. Торговать это да, а воевать - это нет. Уже прошла инфо, что под сотню мужчин-армян , стоят под стенами посольства России в Ереване, и обвиняют Россию в "предательстве". Ну понятно, митинговать, это не на фронт идти, воевать. Здесь дурных армян нет. По их логике, это русские должны идти и умирать, за армянский Арцах, а они затем будут продавать овощи, фрукты на рынках России вдовам и матерям погибших русским за интересы Армении. Так они ходят, торгаши, но так не будет.
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28
pilot52 Час назад
Странная позиция Российского МИДа. Азербайджан напал и обстреливает мирное население, а МИД призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие. По сути призывая своего военного союзника, который стал жертвой агрессии остановить кровопролитие, и после этого укорять Армению в предательстве. Вот не слышал, чтобы Турция одернула своего союзника Азербайджан в нападении, она скорее наоборот всячески в этом их поддерживает и помогает.
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28
pilot52 Алекс Час назад
А чем эта ситуация отличается от защиты русских на Украине? Границы Азербайджана и Украины были определены большевиками. Для одной страны мы признаем территориальную целостность, а у другой - право народа на самоопределение.
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201
Knives22 pilot52 49 минут назад
А в Карабахе кто то референдум проводил по поводу присоединения к Армении? Вроде как они там проводили референдум о независимости. Перед Карабахом у России никаких обязательств нет. Армения Карабах своей территорией не признает. Так проблема в чем?
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24k
sssss3 Час назад
Они бы ещё в Москве демонстрации устраивали. Куйли скакать по площади, как обезьяны, АВТОМАТ В РУКИ И ЗАЩИЩАТЬ СВОЙ АРЦАХ!!!!
А точно, там могут голову отстрелить....
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12k
Владимир Час назад
Ну ща армяне покажут, чему научились, на недавних учениях.
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13k
Андрей А Час назад
Пошла жара
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214
Алексей Губин 2 часа назад
Что то мне подсказывает что будет наоборот
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Вот и довыеживался Никол - скоро посадят на кол.....
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August

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