Нагорный Карабах подвергся массированным ударам

На данный момент известно о двух погибших.
Азербайджан заявил о начале антитеррористических действий в Нагорном Карабахе. Обстрелу подвергся населённый пункт Степанакерте, погибло двое граждан.
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Азербайджан аргументирует это тем, что что в Карабахе резко выросла напряжённость: несколько мирных граждан подорвалось на мине, а также погибли военные Азербайджана.
Сообщают, что артудары начались и в Аскеране. А в Шушах идет перестрелка.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что целью антитеррористической операции Азербайджана является «этническая чистка армян Нагорного Карабаха», однако Еревану не следует совершать «непросчитанных, резких, авантюрных» действий.
Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
А позже добавила в своём телеграм-канале:
Ситуацию прокомментировал и Дмитрий Медведев:
◾️Россия контактирует с Азербайджаном и Арменией на фоне обострения в Карабахе.
◾️Москва контактирует с Баку и Ереваном в том числе по линии военных.
◾️Песков не может подтвердить, что Россия была предупреждена заблаговременно о начале боевых действий в Карабахе.
◾️РФ работает над тем, чтобы вернуть урегулирование ситуации в Карабахе в дипломатическое русло;
◾️Москва призывает Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху, хотя и с учетом новых реалий.
◾️Песков не исключил контактов на высшем уровне между РФ, Арменией и Азербайджаном на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.
◾️Безопасность миротворцев РФ в Карабахе является приоритетом для Кремля, пока нет информации об угрозах их жизни.
◾️Москва надеется, что удастся убедить Баку и Ереван отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.
◾️РФ обеспокоена резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий в Карабахе;
◾️Миротворцы РФ в Нагорном Карабахе выполняют свою функцию, но ситуация в регионе остается непростой.
◾️Российские миротворцы в Карабахе находятся в непосредственном контакте со сторонами конфликта.
◾️Первая партия гуманитарной помощи направлена в Карабах через Агдамскую и Лачинскую дороги 18 сентября.
◾️Песков заявил, что контактов Путина и Пашиняна после письма последнего не было.
◾️Россия видит возможность для мирного урегулирования между Баку и Ереваном, это имеющиеся трехсторонние договоренности.
А в Ереване начались протесты. Люди собрались перед зданием правительства и требуют срочно защитить мирных граждан Карабаха.
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Остальная информация о конфликте будет на антифишках.
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чему учились то?
Просто факты.
Действия со стороны Турции и Азербайджана (не будем разлучать один народ – два государства):
1. Начнем со старых времен. Историки сходятся на том, что от 150 000 до 200 000 русских было турками продано в рабство только в первой половине 17 века. Документальные источники того периода раскрывают, как турки во время набегов на юг России разоряли целые деревни, убивая или продавая большую часть населения.
2. В общем счёте, русско-турецкие войны охватывают период длительностью 351 год (1568 1918 годы). За этот период Россия и Турция находились в состоянии войны 69 лет и воевали более 12 раз.
3. 9 января 1918 года близ села Шамхор (30 километров от нынешней Гянджи) татары (азербайджанцы) взяли в плен и вырезали более 4 000 русских солдат и офицеров, возвращающихся домой с Кавказского фронта.
4. 1973 год – азербайджанец Чингис Юнус-оглы Рзаев совершает самый большой террористический акт в истории СССР (взрыв самолета, 80 погибших).
5. 1990 год – изгнание более 100 000 русских из Баку. (документальный фильм «Так жить нельзя» режиссера Станислава Говорухина подтверждает изгнание русских из Баку).
6. 2012 год – изгнание российской военной базы (РЛС) из Азербайджана (Габала)
7. 2015 год - уничтожение турками российского Су-24 в Сирии (командир экипажа Олег Пешков). При эвакуации тел турками был сбит российский вертолет Ми-8.
8. 2016 год – турками убит посол России в Турции Карлов.
9. 2020 год – Азербайджан сбивает российский вертолет Ми-24. Гибель всего экипажа.
10. 2023 год – Турция несмотря на договоренности отпускает азовских командиров. Помимо этого, и турки, и азербайджанцы поставляют оружие и ГСМ в зону боевых действий.
11. Фактическое обустройство на территории Азербайджана нескольких военных баз и поглощение азербайджанской армии вооруженными силами Турции – теперь НАТО недалеко от Дербента.
12. Турецко-азербайджанский тандем во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) всегда голосовал против России.
13. Прямые боестолкновения турецких сил с российским на территории Сирии.
Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы с пониманием относимся к позиции наших турецких коллег»
Действия со стороны Армении.
1. Армянский народ во всех войнах России с Османской империей однозначно занимал российскую сторону, за что и был обвинен османским правительством, устроившим Геноцид.
2. Каждый третий армянский мужчина, живущий на территории СССР погиб на Великой Отечественной Войне (1941-45 годы).
3. На территории Армении с 1995 года находится одна из самых крупных российских военных баз (это кстати, первая военная база, созданная за пределами России после распада СССР).
4. С 2015 года Армения входит в ЕАЭС (экономический союз с Россией).
5. С 2003 года Армения входит в ОДКБ (военный союз с Россией).
6. Армения во всех международных организациях (ООН, Европарламент и т.д.) ни разу не проголосовала против России.
7. Армения в 90-е годы передала в управление практически всю энергетику (включая атомную станцию), газотранспортную систему, железную дорогу.
8. Армения не называет прибывших в страну россиян оккупантами и проявляет свойственную нашему народу гостеприимность и душевность.
Реакция Пескова (собирательный образ) – «Мы не согласны с позицией армянского руководства и хотели бы напомнить, что в России армян живет больше чем в Армении».
Вывод. Идеалистов предают. Прагматиков – поневоле уважают. Усвоим этот урок – есть надежда на светлое будущее.
Хотя ,мы предупреждали что продаст ,купит и снова продаст.
Так оно и вышло.
1. Конечно. Ведь Россия всегда вас защищала а не наоборот.
2. Наверно. все 25 человек.
3. Именно потому что Россия вас защищает.
4. Потому что это вам выгодно.
5. Потому что ссыте без России.
6. Не голосовала против. Просто приехали к врагам нашим с поцелуями да и норм...
7. Отдали потому что сами нихрена не можете и не хотите...
8. Называют всяко. И не только оккупантами...
Про признание Крыма Арменией что скажешь?
Расскажи ка про базу США в Армении.
Как там проходят учения США и Армении?
"Союзник" готовый ударить в спину ножом - это предатель!
А точно, там могут голову отстрелить....