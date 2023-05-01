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Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд

Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд

Автор:
01 мая 2023 15:46
Сообщество : Еда
Метки: Еда   блюдо   забавно   кулинария   лицо   подача   смешно   страшно   фото   
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Сервировка помогает сделать еду более привлекательной с эстетической точки зрения, улучшить аппетит и настроиться на гастрономическое наслаждение.

Но некоторые креативные граждане делают еду живой. Не в буквальном смысле, конечно. Но отдельные примеры такого творчества наоборот напрочь отбивают желание откусить кусочек – слишком уж страшными или милыми выглядят блюда.

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Метки: Еда   блюдо   забавно   кулинария   лицо   подача   смешно   страшно   фото   
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Егор 8 минут назад
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