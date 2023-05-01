Их едят, а они глядят: забавные и пугающие способы подачи разных блюд

1007
16
Сервировка помогает сделать еду более привлекательной с эстетической точки зрения, улучшить аппетит и настроиться на гастрономическое наслаждение.
Но некоторые креативные граждане делают еду живой. Не в буквальном смысле, конечно. Но отдельные примеры такого творчества наоборот напрочь отбивают желание откусить кусочек – слишком уж страшными или милыми выглядят блюда.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Самоизолированные делятся своими кулинарными шедеврами
- 17 раз, когда попытка повторить торт из интернета обернулась эпичным провалом
- Самые смешные и невероятные снимки про еду
- Мнение фудстайлеров: тарелки – это для слабаков
- Гоните с кухни авторов этих кулинарных "шедевров"!
Новости партнёров
реклама