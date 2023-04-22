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17 кондитеров, которые показали свои первый и последний торты

17 кондитеров, которые показали свои первый и последний торты

Автор:
22 апреля 2023 08:23
Сообщество : Еда
Метки: Еда   было стало   кондитер   раньше сейчас   талант   торт   фото   
1602
18

Предлагаю вам взглянуть на любопытные фото сравнения, которыми поделились кондитеры. На них они показали свои первые и последние работы. Прогресс, как говорится, налицо!

Когда люди начинают браться за какое-то новое дело, у них всё в буквальном смысле валится из рук. Они понятия не имеют, к чему подступиться. Новоиспечённые мастера с огромным трепетом относятся к своей первой работе. Как правило, они вкладывают в неё всю душу и любовь.

Конечно, в большинстве случаев по её завершению их постигает небольшое разочарование, так как перед ними оказывается несколько не то, что они хотели бы видеть. Если им хватит мужества не бросить своё начинание, они будут сказочно вознаграждены. Чем именно? Гордостью за собственные творения.

Между этими фотографиями прошёл год

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Мой первый торт в 2014 и тортик в 2019

Зеркальная глазурь — одно из самых сложных покрытий для торта. Кондитеры тратят много времени на поиски подходящего и вкусного рецепта.


Мой первый торт по сравнению с моим последним. Разница за 18 месяцев практики!


Детский торт раньше и сейчас


Идеальное выравнивание


Потратив немного времени, терпения и практики, вы можете сотворить великие дела

Кондитерское дело — это настоящая химия. Только работать нужно не с реактивами, а со сладкими ингредиентами. Чтобы научиться печь достойные изделия, кондитерам следует уметь рассчитывать пропорции всех компонентов, входящих в торт, а также знать всё о сочетающихся вкусах.


Одной из моих целей было научиться украшать торты. Левый был моим самым первым июньским тортом, а правый торт я приготовила последним


От милого тортика к настоящему произведению искусства


Мой торт в 2017 и 2022


Мой прогресс наглядно


Горжусь своим прогрессом


Смотришь, и глаз радуется


Прокачала навык кондитера и декоратора


Крутая лепка мастикой

Потрясающий результат

Пробовать себя в чём-то новом всегда трудно. Однако результаты непременно порадуют

Кондитерское дело — полноценная наука, которую можно изучать на протяжении всей жизни. Каждый год в сладком мире появляются какие-то новшества, поэтому даже профессионалам нельзя расслабляться.


Всё в ваших руках

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Метки: Еда   было стало   кондитер   раньше сейчас   талант   торт   фото   
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1  комментарий
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6k
perekrestok 2 часа назад
Красиво! Спору нет! Но с детства люблю следующий тортик - песочные коржи переслоенные яблочным повидлом и в обычной глазури. Сам не делаю, потому что не могу остановиться и ем до тех пор пока или торт кончится или лезет в живот. Потом плохо весь следующий день.
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