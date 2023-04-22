17 кондитеров, которые показали свои первый и последний торты

Когда люди начинают браться за какое-то новое дело, у них всё в буквальном смысле валится из рук. Они понятия не имеют, к чему подступиться. Новоиспечённые мастера с огромным трепетом относятся к своей первой работе. Как правило, они вкладывают в неё всю душу и любовь.

Конечно, в большинстве случаев по её завершению их постигает небольшое разочарование, так как перед ними оказывается несколько не то, что они хотели бы видеть. Если им хватит мужества не бросить своё начинание, они будут сказочно вознаграждены. Чем именно? Гордостью за собственные творения.

Между этими фотографиями прошёл год