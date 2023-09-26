FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5945 постов • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно

13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно

Автор:
26 сентября 2023 16:25
Сообщество : Истории
Метки: аж лицо покраснело   истории   истории из жизни   очень стыдно   стыдная ситуация   стыдно   
2774
14

Порой в жизни происходят такие ситуации, что забыть их не получается даже сквозь года. Пользователи в группе "Стыд" анонимно делятся как раз такими. Начитавшись можно сделать вывод - не всё так плохо, в целом можно себя и стыдиться.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: аж лицо покраснело   истории   истории из жизни   очень стыдно   стыдная ситуация   стыдно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
hairov 59 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Elena Ki 17 минут назад
Была в Тампере в аквапарке. Нам сказали, что там есть сауна, но в нее надо заходить без всего. Я не смогла (с начала не поняла, где оставить купальник и полотенце, а потом столкнулась на входе с абсолютно голым мужиком). Сам аквапарк понравился. И без голой сауны. Говорят, это для того, чтобы воду с хлоркой из купальников не оставлять на скамейках. А что мешает постелить полотенце или простынку? Возможно, у меня детская травма после посещения общественной советской бани... А еще помню в Адлере на одном волнорезе стояли кабинки для переодевания. Какой идиот придумал поставить открытые снизу кабинки на возвышении? Мы, дети, искали свободную, идя вдоль волнореза по пляжу и заглядывая в кабинки. Не знаю, как я не увидела ног и почти целиком засунула голову в одну кабинку. Сразу убрала, конечно. Но долго потом думала, зачем в кабинке для переодевания огромная черная мочалка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick Полчаса назад
про не срабатывание дверей на рост, у нее что, меньше 140 см? да и то, руку поднять не позволило отсутствие наполнения черепной коробки? так что "дедушке" не стоит переживать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Вспомнила историю про свою подругу. Она очень рано стала бабушкой. Сама родила в 18, и дочка тоже. В свои 40 она выглядела лет на 30, не больше. Про таких говорят, маленькая собачка до старости щенок.
Как-то встретила её с внучкой в магазине. Она стояла в очереди на кассу, а рядом с ней какой-то молодой мужчина набивался в ухажеры. Сыпал комплименты молодой маме, пытался узнать телефончик, предлагал встретиться.
И тут ребенок на весь магазин: «Бабушка, бабушка, купи мне сок!».
Ухажер мгновенно испарился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир 56 минут назад
Мне кажется, что я видел эту девушку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
ruslan d Час назад
Они с женой медики ... нужно поцеловать пальчик и он пройдет ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58657



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап
Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Набирающие популярность в сообществах
Комсомольская площадь
Комсомольская площадь
Поездка в Дагестан. Дербент, цитадель Нарын-Кала
Поездка в Дагестан. Дербент, цитадель Нарын-Кала
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#авто аварии#интересное#факты#США#истории#в мире#кино
#машина#животные#аварии#Автовсячина#история#интересно#улыбнуло#шоу бизнес#полиция#природа
#автомобили#Юмор#позитив#Прикол#забавно#люди#Разное#Россия#девушки#Спасение
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей "Вызвал уборщицу": честные истории про клининг "Вызвал уборщицу": честные истории про клининг Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни "Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены" "Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены" Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей Пользователи рассказали, как в школе терпели унижения от учителей

На что жалуетесь?

Вернуться