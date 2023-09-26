13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно

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Порой в жизни происходят такие ситуации, что забыть их не получается даже сквозь года. Пользователи в группе "Стыд" анонимно делятся как раз такими. Начитавшись можно сделать вывод - не всё так плохо, в целом можно себя и стыдиться.
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Как-то встретила её с внучкой в магазине. Она стояла в очереди на кассу, а рядом с ней какой-то молодой мужчина набивался в ухажеры. Сыпал комплименты молодой маме, пытался узнать телефончик, предлагал встретиться.
И тут ребенок на весь магазин: «Бабушка, бабушка, купи мне сок!».
Ухажер мгновенно испарился.