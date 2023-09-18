"На себя наденьте!": пользователи Twitter возмутились электрическим ошейником для котиков

Несмотря на свой независимый характер, кошки бывают очень шумные. Самые недобросовестные хозяева придумали выход — бить кошку току до тех пор, пока она не перестанет производить неугодные человеку звуки.
Работает это орудие пыток очень просто. Когда котик начинает мяукать, его бьет током. Судя по комментариям к товару, этот ошейник срабатывает на мурчание, храп и даже кашель. То есть за любой звук, который издаёт кошка, её бьёт током. К сожалению, в комментариях отметились те, кому подобный ошейник "помог" (на самом деле нет).
Пользователи Twitter (уже X) не смогли пройти мимо и обсудили это устройство. Странно, что среди пользователей социальной сети нашлись те, кто оправдывает использование таких ошейников.
К счастью, большинство людей выступили против такого жесткого воспитания.
Девушка, автор поста про ошейники, доступным языком рассказала комментаторам, как именно надо корректировать поведение своих питомцев. Надо искать причину и мягко устранять её.
Ни для кого не секрет, что подобные ошейники есть и для собак. Причем, они не всегда используют в качестве наказания ток. Иногда это может быть вибрация или ультразвук. Разницы, если честно, никакой. О гуманности использования такого ошейника не может идти и речи, но к сожалению до сих пор находятся люди, которые покупают их.
Источник:
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Что-то не слышал о гневных отзывах или про издевательства над людьми...