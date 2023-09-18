"На себя наденьте!": пользователи Twitter возмутились электрическим ошейником для котиков

Ни для кого не секрет, что подобные ошейники есть и для собак. Причем, они не всегда используют в качестве наказания ток. Иногда это может быть вибрация или ультразвук. Разницы, если честно, никакой. О гуманности использования такого ошейника не может идти и речи, но к сожалению до сих пор находятся люди, которые покупают их.