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"На себя наденьте!": пользователи Twitter возмутились электрическим ошейником для котиков

"На себя наденьте!": пользователи Twitter возмутились электрическим ошейником для котиков

Автор:
18 сентября 2023 17:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Питомцы   воспитание   животные   кошки   мнение   ошейник   покупка   
944
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Несмотря на свой независимый характер, кошки бывают очень шумные. Самые недобросовестные хозяева придумали выход — бить кошку току до тех пор, пока она не перестанет производить неугодные человеку звуки.


Работает это орудие пыток очень просто. Когда котик начинает мяукать, его бьет током. Судя по комментариям к товару, этот ошейник срабатывает на мурчание, храп и даже кашель. То есть за любой звук, который издаёт кошка, её бьёт током. К сожалению, в комментариях отметились те, кому подобный ошейник "помог" (на самом деле нет).

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Пользователи Twitter (уже X) не смогли пройти мимо и обсудили это устройство. Странно, что среди пользователей социальной сети нашлись те, кто оправдывает использование таких ошейников.

К счастью, большинство людей выступили против такого жесткого воспитания.


Девушка, автор поста про ошейники, доступным языком рассказала комментаторам, как именно надо корректировать поведение своих питомцев. Надо искать причину и мягко устранять её.

Ни для кого не секрет, что подобные ошейники есть и для собак. Причем, они не всегда используют в качестве наказания ток. Иногда это может быть вибрация или ультразвук. Разницы, если честно, никакой. О гуманности использования такого ошейника не может идти и речи, но к сожалению до сих пор находятся люди, которые покупают их.

Источник:

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Метки: Питомцы   воспитание   животные   кошки   мнение   ошейник   покупка   
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7  комментариев
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3k
Saplus 57 минут назад
Переноска к ошейнику в подарок.
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20k
Александр 3 минуты назад
Если не хотите слышать мяуканье кота, не заводите кота.
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13k
Djeff 22 минуты назад
О, слышали звон... Я покупал для своей собаки (немецкая овчарка), только с пультом. Режим с электричеством испытал только на себе, для собаки было достаточно сигнала или вибрации. Работает по принципу миостимулятора для роста мышц.
Что-то не слышал о гневных отзывах или про издевательства над людьми...
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14k
котегRUS 44 минуты назад
будь я котом, убил бы нах сразу этих хозяев..
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2k
friday2009 58 минут назад
Шастун и остальные имровизаторы одобряют
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3k
Артур Котовой 59 минут назад
Выше текст о том как за 3800 стать садистом и довести кошку до самоубийства.
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