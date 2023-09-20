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Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом

Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом

Автор:
20 сентября 2023 15:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дефект речи   картавость   подборка   шепелявость   
2851
17
Почти все в детстве не выговаривали ту или иную букву, кое-кто заикался. С возрастом люди исправляют картавость, шепелявость, заикание... Но не все.
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Метки: Прикол   Юмор   дефект речи   картавость   подборка   шепелявость   
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11  комментариев
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62k
doker Час назад
Чтобы понимать картавого - нужно разговаривать, как картавый...
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Valiko 16 минут назад
- Папа, сиськи на елке!
- А, что.... где?... И за что я логопеду плачу.
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34k
Korolev 18 минут назад
Ссылка coub.com
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649
Дмитрий Фиксик Полчаса назад
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34k
Korolev 37 минут назад
Комментарий к фото
А картавые пьют уом...
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859
Сергей 50 минут назад
Какова же тонкая грань между юмором и издевательством. Некоторые дамы обладают такими логопедическими особенностями
ММММ.....
Но многие аспекты лечатся. Из личного... Приехал в лагерь, где были разно половые, возрастные дети, малой который закреплён был за мной сильно заикался, посмотрел как он ведёт себя со мной, окружением, мальченка очень нервничал, провел беседу, научил дышать( успокоится и говорить на выдохе) к концу поездки был свой, в начале изгой, эта работа была системой, за насмешки над ним был бы писец... Родичи его был в шоке!!! 2 недели в лесу и дитё думает... строит логические предложения, и НЕ ЗАИКАЕТСЯ!!!
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3k
kirka72 Час назад
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4k
Горожанин Час назад
Тем, кто картавит и шепелявит - клиторотерапия помогает.
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
С безопасным сексом - неожиданно... )))
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