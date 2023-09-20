Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом

Вконец оборзели

Себе поинвестируй: пост полезных финансовых советов

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября

Осень... Листва опадает только у поэтов, люди хозяйственные заняты консервированием

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 сентября