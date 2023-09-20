Логопеды не одобрили бы: пост с лёгким дефектом

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Почти все в детстве не выговаривали ту или иную букву, кое-кто заикался. С возрастом люди исправляют картавость, шепелявость, заикание... Но не все.
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