Пугающая история медбрата, ставшего серийным убийцей

В какой момент человек, ухаживающий за больными, становится предвестником смерти? Ответ на этот вопрос знает Чарльз Каллен. Уроженец американского Нью-Джерси казался обычным человеком: вел тихую жизнь, работал медбратом. Однако за ширмой доброты и сострадания Каллен скрывал зловещую натуру.
Чарльз Каллен родился 22 февраля 1960 года в Уэст-Ориндже, штат Нью-Джерси. Отец Чарльза умер, когда мальчику не было и года. Мать одна воспитывала восьмерых детей. Младший Каллен был худеньким ребенком и часто подвергался издевательствам в школе.
Когда Чарльзу было 17 лет, его мать погибла в автокатастрофе: у женщины случился приступ эпилепсии, и она не справилась с управлением. Больница отказалась отдать семье тело женщины, чтобы кремировать его, что стало большим потрясением для младшего сына. Трагедия подорвала психическое здоровье Каллена, и он попытался покончить с собой.
После лечения в психиатрической больнице американец отправился служить в ВМС. Но и тут он столкнулся с нападками сослуживцев. Через 3 года Каллен бросил службу и поступил в медицинский колледж. Летом 1987 года он устроился на свою первую работу медбратом в ожоговом отделении медицинского центра в Ливингстоне, Нью-Джерси.
В какой-то момент коллеги стали замечать тревожную закономерность, связанную с пациентами, находившимися под наблюдением Каллена. Необъяснимые смерти и неожиданные осложнения преследовали его. Медсестры сообщали о несоответствии медикаментов и подозрительном поведении Чарльза. Однако эти сообщения оставались без внимания. Медбрат чаще всего работал в реанимации, где требуется введение сильнодействующих препаратов.
Он переходил из больницы в больницу, убивая своих пациентов. После перевода в Медицинский центр Сомерсета Чарльз уже едва ли мог скрывать свою натуру. Каллен пользовался доверием и уязвимостью больных и продолжал вводить смертельные дозы лекарств, и это не осталось незамеченным. Точное число его жертв никогда не будет известно, но, по разным оценкам, от 40 до более чем 400.
В 1987 году Каллен женился на Адрианне Баум, у пары родились две дочери. Всего через несколько лет женщина подала на развод из-за неадекватного поведения супруга и даже добилась судебного запрета на приближении к их дому.
Спустя некоторое время Каллен стал навязчиво ухаживать за коллегой по имени Мишель Томлинсон. Девушка отказалась от предложения руки и сердца, но медбрат продолжал преследовать возлюбленную и даже проник в ее жилище. После случившегося он получил один год условного заключения.
В 2003 году началось расследование, которое показало, что Каллен самостоятельно назначал пациентам смертельные комбинации лекарств. 2 марта 2006 года его приговорили к 11 пожизненным срокам. На суде убийца утверждал, что хотел положить конец страданиям, помогал пациентам поскорее попасть в рай, несмотря на то, что многие из них были на пути к выздоровлению. Чарльз получил право на условно-досрочное освобождение только 10 июня 2403 года.
В прошлом году Netflix презентовал криминальную драму "Добрый медбрат" о жизни Чарльза Каллена с Джессикой Честейн и Эдди Редмэйном в главных ролях.
Источник: — переведено специально для fishki.net