Пугающая история медбрата, ставшего серийным убийцей

Чарльз Каллен родился 22 февраля 1960 года в Уэст-Ориндже, штат Нью-Джерси. Отец Чарльза умер, когда мальчику не было и года. Мать одна воспитывала восьмерых детей. Младший Каллен был худеньким ребенком и часто подвергался издевательствам в школе.

Когда Чарльзу было 17 лет, его мать погибла в автокатастрофе: у женщины случился приступ эпилепсии, и она не справилась с управлением. Больница отказалась отдать семье тело женщины, чтобы кремировать его, что стало большим потрясением для младшего сына. Трагедия подорвала психическое здоровье Каллена, и он попытался покончить с собой.

После лечения в психиатрической больнице американец отправился служить в ВМС. Но и тут он столкнулся с нападками сослуживцев. Через 3 года Каллен бросил службу и поступил в медицинский колледж. Летом 1987 года он устроился на свою первую работу медбратом в ожоговом отделении медицинского центра в Ливингстоне, Нью-Джерси.