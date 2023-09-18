Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября

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Всех с началом рабочей недели! Особенно прочувствуют те, кто работают по плавающему графику. Кстати, как такие люди вообще ориентируются в днях нед
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Вообще, в просторечии "Вансы" - Vance&Hines - производитель выпускной системы для мотоциклов.