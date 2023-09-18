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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября

Автор:
18 сентября 2023 15:01
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3116
20
Всех с началом рабочей недели! Особенно прочувствуют те, кто работают по плавающему графику. Кстати, как такие люди вообще ориентируются в днях нед
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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18  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
Да да, на завод начальником можно кому угодно. Туда как минимум диплом нужен и опыт работы.
Это в модную фирму нужно знать феминитивы и прочий мусор.
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17k
Голос Вселенной 11 минут назад
Комментарий к фото
"Где деньги, Стакановски!"
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60k
pynh 36 минут назад
Комментарий к фото
в смысле? после 2 литров пацанов красавицами называет? вот ведь кадр!
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12k
Copycat 46 минут назад
Комментарий к фото
че такое "вансы"? это какие то чеботы?
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403
FelisLynx Copycat Полчаса назад
Комментарий к фото
Х.з., о чём тут.
Вообще, в просторечии "Вансы" - Vance&Hines - производитель выпускной системы для мотоциклов.
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12k
Copycat 47 минут назад
Комментарий к фото
меня от похода в бар с друзьями остановить может только "экономический режим" в финансовом плане)
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56k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
пояснительная бригада, в студию)
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66
ruslan d 2 часа назад
Ну это смотря какой Ксяоми
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66
ruslan d Андрей Час назад
Ну пусть Сяоми , ок )
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ruslan d Андрей 57 минут назад
Да ок
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