Сенеб – величественный древнеегипетский карлик

Он владел огромными стадами, имел несколько дворцов и религиозные титулы, был женат на высокопоставленной жрице, которая родила ему сына и двух дочерей.

Принятие и интеграция людей с физическими недостатками ценились в древнеегипетском обществе в отличие от других культур. И головокружительная карьера Сенеба служит наглядным тому доказательством.

Гробница Сенеба находится на западном кладбище некрополя Гизы, недалеко от современного Каира, и была заново открыта немецким археологом Германом Юнкером в 1926 году.