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Сенеб – величественный древнеегипетский карлик

Сенеб – величественный древнеегипетский карлик

Автор:
18 марта 2024 12:26
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   Сенеб   гробница   древний египет   искусство   история   карлик   музей   скульптура   
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Может показаться, что маленькие человечки годны разве что только в кино сниматься, играя всяких гномов и эльфов. Но реальность доказывает, что рост – далеко не главное. И карлик может сделать такую головокружительную карьеру, о которой человек обычного роста не может и мечтать.

Сенеб был высокопоставленным чиновником в Древнем Египте, жившим около 2520 года до нашей эры. Он был карликом, но это не помешало ему добиться большого успеха и построить действительно головокружительную карьеру.

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Он владел огромными стадами, имел несколько дворцов и религиозные титулы, был женат на высокопоставленной жрице, которая родила ему сына и двух дочерей.

Принятие и интеграция людей с физическими недостатками ценились в древнеегипетском обществе в отличие от других культур. И головокружительная карьера Сенеба служит наглядным тому доказательством.

Гробница Сенеба находится на западном кладбище некрополя Гизы, недалеко от современного Каира, и была заново открыта немецким археологом Германом Юнкером в 1926 году.

Считается, что она относится к периоду правления Джедефра (2528-2520 гг. до н. э.) и находится рядом с гробницей другого карлика – Пернианху. Который, вероятно, был отцом Сенеба.

Гробница Сенеба представляла собой мастабу – кирпичное сооружение с плоской крышей, и была одной из первых известных попыток оборудовать купол над квадратной камерой.

В ней находились две ниши с ложной дверью и полости с каменными сундуками, в которых стояли три статуи, в том числе знаменитая раскрашенная известняковая скульптура Сенеба и его семьи.

Эта скульптура сейчас является частью экспозиции Египетского музея в Каире и изображает Сенеба и его жену, сидящих рядом друг с другом, а также их детей.

Сенеб сидит, скрестив ноги, на каменной глыбе, его жена обнимает его, а их дети стоят под ним там, где обычно располагаются ноги человека в полный рост. Композиция образует практически гармоничную симметрию.

Гробница, как и большинство других в Гизе, была в свое время разграблена. Тела Сенеба и его жены, к сожалению, не сохранились. Однако саркофаг Сенеба весом 1,5 тонны входит в экспозицию Египетского музея Лейпцигского университета.

Помимо известняковой скульптуры, на картинах и резьбе в гробнице изображены различные сцены из жизни Сенеба, например, осмотр его владений и демонстрация символов его должностей. Коих было очень много.

Эти картины и резьба также реалистично изображают Сенеба со специфическими чертами лица и укороченными конечностями человека с ахондроплазией – распространённой формой карликовости.

Имя Сенеба, которое означает «здоровый», возможно было попыткой матери защитить уязвимого ребёнка. Что примечательно, в культуре египтян существовали два бога-карлика – Бес и Птах, а многие карлики занимали престижные должности и после смерти удостаивались пышных похорон и погребения рядом со своими царственными повелителями.

Известняковая скульптура Сенеба и его семьи – знаменитый образец древнеегипетского искусства.

Она изображает Сенеба, сидящего со скрещенными ногами на каменном блоке, его супругу, обнимающую его, а также двух их детей. 

Это создает гармоничную симметрию в композиции. Сенеб изображён со сложенными руками в позе, характерной для писца, а его жена – с легкой улыбкой на лице, свидетельствующей о её довольстве и счастье.

Мальчик и девочка, изображены обнажёнными, с указательными пальцами во рту и прядью волос, спадающей на одну сторону головы, что указывает на то, что они пока не достигли возраста половой зрелости и не приобрели право на взрослую стрижку.

Сенеб и его сын изображены с более тёмным цветом кожи, нежели жена и дочь. Это было стандартным художественным приёмом, используемым для обозначения пола и статуса.

Имена детей записаны в надписях на скульптуре, и они были названы в честь высокопоставленных покровителей Сенеба. Они изображены с нормальными пропорциями и не унаследовали карликовость своего отца.

Источник:

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Метки: Культура   Сенеб   гробница   древний египет   искусство   история   карлик   музей   скульптура   
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