Сенеб – величественный древнеегипетский карлик

Может показаться, что маленькие человечки годны разве что только в кино сниматься, играя всяких гномов и эльфов. Но реальность доказывает, что рост – далеко не главное. И карлик может сделать такую головокружительную карьеру, о которой человек обычного роста не может и мечтать.
Сенеб был высокопоставленным чиновником в Древнем Египте, жившим около 2520 года до нашей эры. Он был карликом, но это не помешало ему добиться большого успеха и построить действительно головокружительную карьеру.
Он владел огромными стадами, имел несколько дворцов и религиозные титулы, был женат на высокопоставленной жрице, которая родила ему сына и двух дочерей.
Принятие и интеграция людей с физическими недостатками ценились в древнеегипетском обществе в отличие от других культур. И головокружительная карьера Сенеба служит наглядным тому доказательством.
Гробница Сенеба находится на западном кладбище некрополя Гизы, недалеко от современного Каира, и была заново открыта немецким археологом Германом Юнкером в 1926 году.
Считается, что она относится к периоду правления Джедефра (2528-2520 гг. до н. э.) и находится рядом с гробницей другого карлика – Пернианху. Который, вероятно, был отцом Сенеба.
Гробница Сенеба представляла собой мастабу – кирпичное сооружение с плоской крышей, и была одной из первых известных попыток оборудовать купол над квадратной камерой.
В ней находились две ниши с ложной дверью и полости с каменными сундуками, в которых стояли три статуи, в том числе знаменитая раскрашенная известняковая скульптура Сенеба и его семьи.
Эта скульптура сейчас является частью экспозиции Египетского музея в Каире и изображает Сенеба и его жену, сидящих рядом друг с другом, а также их детей.
Сенеб сидит, скрестив ноги, на каменной глыбе, его жена обнимает его, а их дети стоят под ним там, где обычно располагаются ноги человека в полный рост. Композиция образует практически гармоничную симметрию.
Гробница, как и большинство других в Гизе, была в свое время разграблена. Тела Сенеба и его жены, к сожалению, не сохранились. Однако саркофаг Сенеба весом 1,5 тонны входит в экспозицию Египетского музея Лейпцигского университета.
Помимо известняковой скульптуры, на картинах и резьбе в гробнице изображены различные сцены из жизни Сенеба, например, осмотр его владений и демонстрация символов его должностей. Коих было очень много.
Эти картины и резьба также реалистично изображают Сенеба со специфическими чертами лица и укороченными конечностями человека с ахондроплазией – распространённой формой карликовости.
Имя Сенеба, которое означает «здоровый», возможно было попыткой матери защитить уязвимого ребёнка. Что примечательно, в культуре египтян существовали два бога-карлика – Бес и Птах, а многие карлики занимали престижные должности и после смерти удостаивались пышных похорон и погребения рядом со своими царственными повелителями.
Известняковая скульптура Сенеба и его семьи – знаменитый образец древнеегипетского искусства.
Она изображает Сенеба, сидящего со скрещенными ногами на каменном блоке, его супругу, обнимающую его, а также двух их детей.
Это создает гармоничную симметрию в композиции. Сенеб изображён со сложенными руками в позе, характерной для писца, а его жена – с легкой улыбкой на лице, свидетельствующей о её довольстве и счастье.
Мальчик и девочка, изображены обнажёнными, с указательными пальцами во рту и прядью волос, спадающей на одну сторону головы, что указывает на то, что они пока не достигли возраста половой зрелости и не приобрели право на взрослую стрижку.
Сенеб и его сын изображены с более тёмным цветом кожи, нежели жена и дочь. Это было стандартным художественным приёмом, используемым для обозначения пола и статуса.
Имена детей записаны в надписях на скульптуре, и они были названы в честь высокопоставленных покровителей Сенеба. Они изображены с нормальными пропорциями и не унаследовали карликовость своего отца.
Источник:
- «Выслушивай всех, но слушайся только самого себя и своей совести!». Александр III
- Мужчина из Сербии заботится о тысячах бездомных животных
- Федя: особенный кот из Ростова стал любимчиком в сети
- Крокодилы, ковид и отрубленная рука. Экс-футболист Еременко рассказал о своей работе в Африке
- Ситуации, которые могли случиться только на собеседовании