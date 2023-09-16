Спортивные женские команды в СССР

На протяжении многих лет они добывали для страны медали и приводили как нашу, так и зарубежную публику в восторг. Здесь и великие гимнастки, и фигуристки, и волейболистки, и баскетболистки, и пловчихи, и биатлонистки.

Интересного вам просмотра!