Спортивные женские команды в СССР

На протяжении многих лет они добывали для страны медали и приводили как нашу, так и зарубежную публику в восторг. Здесь и великие гимнастки, и фигуристки, и волейболистки, и баскетболистки, и пловчихи, и биатлонистки.
Интересного вам просмотра!
5.
Сборная СССР по спортивной гимнастике Полина Астахова, Раиса Борисова, Лариса Латынина, Тамара Манина, Лидия Калинина и Софья Муратова (1958)
6.
Выступление участников олимпийской сборной команды СССР Тамара Пресс, Евгения Кузнецова и Нина Пономарева (1960)
8.
Чемпионки XVII Олимпийских игр Людмила Шевцова, Лариса Латынина, Галина Горохова и Тамара Пресс (1960)
9.
Женская сборная команда СССР по спортивной гимнастике.
10.
Третья летняя Спартакиада народов СССР. Женская сборная команда по волейболу города Москвы (1963)
11.
IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке.
12.
Сборная команда СССР по фехтованию.
14.
IV чемпионат мира по высшему пилотажу. Женская команда СССР во время церемонии награждения (1966)
15.
Чемпионки СССР по плаванию. Слева направо: Татьяна Савельева, Тамара Соснова, Светлана Бабанина и Татьяна Девятова (1966)
17.
Женская сборная команда СССР по спортивной гимнастике.
18.
Тренировка сборной команды СССР по художественной гимнастике.
20.
Женская сборная СССР по спортивной гимнастике, чемпионы мира в командном зачете.
21.
Победительницы V летней Спартакиады народов СССР по спортивной гимнастике в командном зачете
23.
Победительницы в лыжной эстафете 3х5 км. Галина Кулакова, Алевтина Олюнина и Любовь Мухачева на XI зимних Олимпийских играх в Саппоро (1972)
24.
Женская сборная команда СССР по волейболу, представляющая Советский Союз на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене
25.
Чемпионки ХХ летних Олимпийских игр в Мюнхене советские гимнастки
26.
Гимнастки Советского Союза на мюнхенской Олимпиаде
31.
Молодежная сборная СССР по спортивным танцам на льду Елена Новикова, Майя Усова, Юлия Романова и Ирина Полунина (1983)
33.
Женская сборная команда СССР по горным лыжам.
34.
Женская ватерпольная команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1987)
35.
Тренер и члены женской команды по футболу перед началом тренировки на футбольном поле стадиона "Лужники" (1987)
37.
Сборная команда СССР, чемпионки Олимпийских игр в эстафете 4x5 км Анфиса Резцова, Тамара Тихонова, Светлана Нагейкина и Нина Гаврилюк (1988)
38.
Советские гимнастки Наталья Лащенова, Елена Шушунова, Елена Шевченко, Светлана Баитова и Светлана Богинская
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