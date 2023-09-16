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Спортивные женские команды в СССР

Спортивные женские команды в СССР

Автор:
16 сентября 2023 22:07
Метки: СССР   Спорт   история   фото   
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На протяжении многих лет они добывали для страны медали и приводили как нашу, так и зарубежную публику в восторг. Здесь и великие гимнастки, и фигуристки, и волейболистки, и баскетболистки, и пловчихи, и биатлонистки.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   Спорт   история   фото   
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