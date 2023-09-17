FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14744 поста • 1688 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Крокодил попытался съесть черепаху

Крокодил попытался съесть черепаху

Автор:
17 сентября 2023 10:05
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   в мире   животные   крокодил   черепаха   
1142
1
1

В Австралии крокодил решил разнообразить свой рацион и напал на черепаху. Однако хищника ждало разочарование.

Турист, несколько месяцев назад посещавший пляж Данди-Бич (Северная территория, Австралия), запечатлел охоту крокодила на водоплавающую черепаху.

Зубастый хищник, схватив мощными челюстями черепаху, на протяжении более получаса пытался употребить её в пищу. В конечном счёте он был вынужден отпустить её и отправиться на поиски более лёгкой добычи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   Видео   в мире   животные   крокодил   черепаха   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 Час назад
Без спец инструмента никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица 11 минут назад
Эх, жаль что не получилось. Серия «крокодил пытается покакать черепахой» была бы еще эпичнее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Доктор Джонс 48 минут назад
Крепкая корочка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
НИКТО 59 минут назад
"Крепкий орешек". ...Австралийский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846183



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 захватывающих фотографий для любителей астрономии
25 захватывающих фотографий для любителей астрономии
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал
А вдруг ты не знал
Не Бременские и не Музыканты
Не Бременские и не Музыканты
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборка#животные#СССР#факты#Автовсячина#позитив#Пёс#Санкт-Петербург#улыбнуло
#в мире#интересно#кино#Прикол#автомобили#фильм#Подмосковье#знаменитости#сарказм#собака
#Юмор#история#люди#Россия#автомир#машина#интересное#Мемы#соцсети#Москва
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей Пёс сбежал из дома и покатался на поезде Пёс сбежал из дома и покатался на поезде Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов Крупный аллигатор устремился в сторону девочек-скаутов Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка Кенгуру попытался подраться с посетителями зоопарка

На что жалуетесь?

Вернуться