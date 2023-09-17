Крокодил попытался съесть черепаху

Турист, несколько месяцев назад посещавший пляж Данди-Бич (Северная территория, Австралия), запечатлел охоту крокодила на водоплавающую черепаху.

Зубастый хищник, схватив мощными челюстями черепаху, на протяжении более получаса пытался употребить её в пищу. В конечном счёте он был вынужден отпустить её и отправиться на поиски более лёгкой добычи.