Крокодил попытался съесть черепаху

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В Австралии крокодил решил разнообразить свой рацион и напал на черепаху. Однако хищника ждало разочарование.
Турист, несколько месяцев назад посещавший пляж Данди-Бич (Северная территория, Австралия), запечатлел охоту крокодила на водоплавающую черепаху.
Зубастый хищник, схватив мощными челюстями черепаху, на протяжении более получаса пытался употребить её в пищу. В конечном счёте он был вынужден отпустить её и отправиться на поиски более лёгкой добычи.
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