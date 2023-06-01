"Люди-ягуары", создавшие свою энциклопедию лекарственных растений

Любопытные сведения об удивительном и мудром народе Матсес, населяющем джунгли Южной Америки.
Говоря о племенах и относительно "диких" народах мы, чаще всего, слышим истории о том, как сильно они отстают от нас в развитии, и какой тяжелой жизнью они живут. Нередко такие племена далеки от науки и хоть какого-то познания: они живут инстинктами и заветами предков, даже не пытаясь рационально подойти ко всему тому, что происходит вокруг них.
Однако это не касается удивительного народа матсес, который продолжает удивлять ученых всего миры. Так, живя глубоко в джунглях Южной Америки, этот народ не только пытается вести торговлю, но и заниматься научной деятельностью. В силу своих возможностей, конечно.
Кто такие матсесы?
И тут возникает вполне логичный вопрос: что же это за народ такой? Откуда он взялся и как умудрился сохранить одновременно и титул "дикого", и регалии относительно "просвещенного"? Все просто: матсесы невероятно рациональны. И хотя они вышли на постоянный контакт с человеком только в 1969 году, они достигли уже очень многого.
Впрочем, большая часть мира знает их, как людей-ягуаров из Амазонки, ведь лица их женщин украшают своеобразные "усы" — пирсинг в виде палочек из пальмовых волокон, которое делает лицо местных жительниц немного кошачьим. Выглядит это странно и немного пугающе, но еще интереснее то, для чего женщины делают такое со своими носами.
Изначально ученые предположили, что такой пирсинг — дань тотеизму: так, если племя поклоняется ягуару, то его отражение должно быть во всем. Только вот матсесы оказались агностиками, не имеющими ни своей веры, ни желающими поддаваться на уговоры миссионеров. Палочки же в носу — не украшение, а, наоборот, попытка испортить свою внешность, сделав женщин матсесов максимально узнаваемыми.
Все дело в том, что в лесах Амазонки живет огромное количество самых разных по степени дружелюбности племен и народов. Многие из них не прочь украсть красавицу из соседнего селенья. Только вот столь своеобразный пирсинг мало того, что делает женщину малопривлекательной для соседских мужчин, так еще и служит опознавательным знаком, поэтому незаметно украсть женщину этого народа не выйдет.
Чем же занимаются матсесы?
Несмотря на довольно активное взаимодействие матсесов с внешним миром, этому народу все еще удалось сохранить свою относительную автономность и даже свободу. Так, они получили в свое пользование часть леса, которая стала заповедной зоной. Тут они и ведут свое привычное хозяйство, где каждый член общины занят своим делом.
Впрочем, говорить о матсесах, как об общине не совсем верно. Это несколько поселений, где в общем счете живет около 3200 человек. Каждое поселение управляется своим старостой, в каждом есть свои целители, охотники и собиратели.
Так, большая часть народа занята охотой на диких зверей, собирательством гусениц, кореньев и плодов, а также лекарственных трав. Все это и составляет основной рацион местного народа.
Некоторые матсесы также занимаются добычей и переработкой пальмового масла. Не того, что добавляют в шоколад и прочие продукты, а иного — косметического. Имея на своей территории большое количество необходимых растений, индейцы без проблем добывают его, а потом продают или обменивают на необходимые им ресурсы.
Власти Бразилии даже полагают, что со временем индейцы могут взять в свои руки целую индустрию по производству мурумуру (того самого масла). Кроме того, им помогают продавать свои браслеты и ожерелья в ближайших городах.
Взяли жизнь в свои руки
Впрочем, и сами матсесы не сидят без дела. Они активно начали пользоваться благами цивилизации, но только для своих целей. Так группа матсесов создала свою собственную энциклопедию лекарственных растений Амазонки. Для этого старейшина одного из поселений собрал своих целителей и отправил их в лес, вместе с фотографом. Тот помог индейцам сфотографировать растения, произрастающие на их территории.
К каждому из растений целители дали развернутое описание его свойств и болезней, которое оно может помочь вылечить. Довольно серьезный подход для народа, который стал известен миру всего около 50 лет назад.
Впрочем, не все так просто. Энциклопедию матсесы написали на своем языке, оставив все права на свой труд себе. Более того, они запретили ее переводить или где-то цитировать, а в самом конце книги добавили фразу о том, что читать энциклопедию могут только представители народа матсес.
И это не единственный их вклад в науку. Они также взялись за создание подробной карты Амазонки с разделом земель между разными народами. Оказалось, что территория разных племен и селений значительно отличаются от того, как это представляли антропологи.
К сожалению вырубка лесов и браконьерство поставило народ матсес в незавидное положение. Растения, необходимые им для выживания, вырубаются, а самих их медленно начинают теснить все глубже и глубже в лес. Животные, необходимые им для выживания также попали под внимание браконьеров, поэтому выживать натуральным хозяйством с каждым годом становится все сложнее. Поэтому недалек тот час, когда жителям Амазонки придется сдаться и забыть о своей автономии, принимая помощь извне.
Источник:
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А у них разве письменность есть? Или они на испанском транслитом?