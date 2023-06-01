"Люди-ягуары", создавшие свою энциклопедию лекарственных растений

Говоря о племенах и относительно "диких" народах мы, чаще всего, слышим истории о том, как сильно они отстают от нас в развитии, и какой тяжелой жизнью они живут. Нередко такие племена далеки от науки и хоть какого-то познания: они живут инстинктами и заветами предков, даже не пытаясь рационально подойти ко всему тому, что происходит вокруг них.

Однако это не касается удивительного народа матсес, который продолжает удивлять ученых всего миры. Так, живя глубоко в джунглях Южной Америки, этот народ не только пытается вести торговлю, но и заниматься научной деятельностью. В силу своих возможностей, конечно.

Кто такие матсесы?

И тут возникает вполне логичный вопрос: что же это за народ такой? Откуда он взялся и как умудрился сохранить одновременно и титул "дикого", и регалии относительно "просвещенного"? Все просто: матсесы невероятно рациональны. И хотя они вышли на постоянный контакт с человеком только в 1969 году, они достигли уже очень многого.

Впрочем, большая часть мира знает их, как людей-ягуаров из Амазонки, ведь лица их женщин украшают своеобразные "усы" — пирсинг в виде палочек из пальмовых волокон, которое делает лицо местных жительниц немного кошачьим. Выглядит это странно и немного пугающе, но еще интереснее то, для чего женщины делают такое со своими носами.