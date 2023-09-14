Козы гуляют по машинам в Южном Бутово 

В Москве козы уже несколько лет докучают жителям района Южное Бутово. Автомобильный регистратор запечатлел недавно банду рогатых, лазающих по припаркованной машине.
Пишет владелец автомобиля:
«Машина стояла в ряду, вдоль бордюра) Деревьев и кустов рядом нет) Козы по приколу решили пройтись по машине. Понимаю, что они не виноваты и приколов про шашлык не будет, хотя очень хочется ) Как итог лобовое стекло стоимостью 24к и панорамная крыша стоимостью 150к(б/у) выдержали, капот спасла антигравийная пленка) плёнку не спасти буду переклеивать, ущерб составляет +/- 20к».
«Хочется узнать общее мнение, какую черту должны переступить козы, чтобы мы все поняли, что «местная достопримечательность» реально угрожает автомобилям?» — возмутился автор.
Еще одно видео с козами от местной жительницы.
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Ранее козы ворвались в детский центр в Южном Бутово и попытались устроить оргию.
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Сюжет о козах, которые достают местных жителей.
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ЗЫ:Те кто рядом с козами под дерево машину ставит,не сильно от них интеллектом отличаются ).