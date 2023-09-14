Козы гуляют по машинам в Южном Бутово 

Пишет владелец автомобиля:

«Машина стояла в ряду, вдоль бордюра) Деревьев и кустов рядом нет) Козы по приколу решили пройтись по машине. Понимаю, что они не виноваты и приколов про шашлык не будет, хотя очень хочется ) Как итог лобовое стекло стоимостью 24к и панорамная крыша стоимостью 150к(б/у) выдержали, капот спасла антигравийная пленка) плёнку не спасти буду переклеивать, ущерб составляет +/- 20к».