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Козы гуляют по машинам в Южном Бутово&nbsp;

Козы гуляют по машинам в Южном Бутово 

Автор:
14 сентября 2023 11:51
Сообщество : Животные
Метки: Москва   Прикол   Россия   Южное Бутово   животные   козы   
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В Москве козы уже несколько лет докучают жителям района Южное Бутово. Автомобильный регистратор запечатлел недавно банду рогатых, лазающих по припаркованной машине.

Пишет владелец автомобиля:

«Машина стояла в ряду, вдоль бордюра) Деревьев и кустов рядом нет) Козы по приколу решили пройтись по машине. Понимаю, что они не виноваты и приколов про шашлык не будет, хотя очень хочется ) Как итог лобовое стекло стоимостью 24к и панорамная крыша стоимостью 150к(б/у) выдержали, капот спасла антигравийная пленка) плёнку не спасти буду переклеивать, ущерб составляет +/- 20к».

«Хочется узнать общее мнение, какую черту должны переступить козы, чтобы мы все поняли, что «местная достопримечательность» реально угрожает автомобилям?» — возмутился автор.


Еще одно видео с козами от местной жительницы.

Ранее козы ворвались в детский центр в Южном Бутово и попытались устроить оргию.

Сюжет о козах, которые достают местных жителей.

Источник:

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Метки: Москва   Прикол   Россия   Южное Бутово   животные   козы   
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12  комментариев
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3k
Мочи свиней! Час назад
Как девчонки из Инстаграма прям.
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3k
Александр 8 минут назад
Все кто держит коз,сами козлы.100 раз убеждался.Жаль что не у меня в районе.20 мин и тушка чистая в салоне.Я не деревенский,но быстро учусь ).Штук 40 завалил на мясо.Хуже коз,могут быть только козлы.Всё тоже самое +дикая вонь.Пока не кастрируешь.Один хрен вонять будет месяц.Издить бесполезно,там мозгов вообще нет.Другое дело бараны.Они хоть не умнее,но вреда от них нет и мясо вкуснее.
ЗЫ:Те кто рядом с козами под дерево машину ставит,не сильно от них интеллектом отличаются ).
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19k
anpetrof Полчаса назад
Да на шашлык их надо
...
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16k
banzai7 Полчаса назад
Не первый уже раз про этих коз слышу. Они уже ущерба, наверное, на лям принесли. А владелец их справкой из психушки трясёт и взять с него нечего. Понимаю, что зоозащитники мне минусов налепят, но не вижу иного выхода для местных, как вырезать всё поголовье.
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17k
Голос Вселенной 40 минут назад
Адрес... адрес-то какой? Кто знает? Хотя бы примерно.... Сам живу рядом с ЮжБутово, никогда про коз в районе не слышал...
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7k
rutt 54 минуты назад
А чьи козы-то?
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11k
kaboza Час назад
их жену походу
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205
Алексей Давыдов Час назад
да блин...халявный шашлык сам пришел и еще жалуетесь)
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1k
Потому что я Алёша Час назад
А что не кому за козла ответить? Бесхозные? В нашей полосе водятся дикие козлы?
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6k
fin4all Час назад
А что, владельцам коз ещё счета не выставляли?
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740
Шурман Час назад
Блин такой шашлык пропадает ;) Моему сыну 13 а он все мои слова повторяет , еду по бану он а ПАПА смотри шашлык бегает :))))))))))))) я бы честно поймал бы и на вертел . Простите за не гуманный подход
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