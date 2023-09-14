Во время выступления главы Еврокомиссии одна из комиссаров вязала носки

Работа работой, а родственникам носочки никто не свяжет. Европейский комиссар Илва Йоханссон была замечена за вязанием во время речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Еврокомиссар Ильва Йоханнсон активно вязала во время речи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о состоянии дел в Евросоюзе. Речь, видимо, была настолько интересной и содержательной, что пришлось взяться за спицы.
Во время выступления фон дер Ляйен обсудила несколько тем, включая Украину, изменение климата, Китай, нелегальную миграцию и расширение ЕС.
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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал отрывок в соцсетях, отметив, что речь фон дер Ляйен была мучительной.
"И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы", написал Филиппо.
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а) США
б) ЕС
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г) Бельгия