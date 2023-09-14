Во время выступления главы Еврокомиссии одна из комиссаров вязала носки

Еврокомиссар Ильва Йоханнсон активно вязала во время речи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о состоянии дел в Евросоюзе. Речь, видимо, была настолько интересной и содержательной, что пришлось взяться за спицы.

Во время выступления фон дер Ляйен обсудила несколько тем, включая Украину, изменение климата, Китай, нелегальную миграцию и расширение ЕС.