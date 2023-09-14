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Во время выступления главы Еврокомиссии одна из комиссаров вязала носки

Во время выступления главы Еврокомиссии одна из комиссаров вязала носки

Автор:
14 сентября 2023 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Комиссар   в мире   вазание   евросоюз   люди   
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Работа работой, а родственникам носочки никто не свяжет. Европейский комиссар Илва Йоханссон была замечена за вязанием во время речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Еврокомиссар Ильва Йоханнсон активно вязала во время речи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о состоянии дел в Евросоюзе. Речь, видимо, была настолько интересной и содержательной, что пришлось взяться за спицы.

Во время выступления фон дер Ляйен обсудила несколько тем, включая Украину, изменение климата, Китай, нелегальную миграцию и расширение ЕС.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал отрывок в соцсетях, отметив, что речь фон дер Ляйен была мучительной.

"И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы", написал Филиппо.

Источник:

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Метки: Видео   Комиссар   в мире   вазание   евросоюз   люди   
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18  комментариев
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18k
Роберт Шекли Час назад
Решила устроить показуху, с целью намекнуть, что Урсуле пора бы сменить пластинку
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29k
Юрьевич Минуту назад
Ну не спала же! Молодец бабуля, не зря потеряла время - носки внучку связала.
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3k
Наталья 8 минут назад
Сёма, вы таки знаете, если бы я был королём то жил бы лучше чем король. Это почему? А я бы ещё немножечко шил.
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11k
kaboza 8 минут назад
Хоть кто-то РЕАЛЬНО дело делал...молодец бабуля)))
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62k
doker 19 минут назад
А вы Европу ругаете... Вот - нормальная дама с хорошей зарплатой, да ещё внукам или детям носочки вяжет!
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14k
котегRUS 20 минут назад
скукотища толи дело в Раде было..
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266
danieldewitte Полчаса назад
Демонстративный игнор
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35k
Андрей Иванов 39 минут назад
Ну хоть кто-то там чем то полезным занимается
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2k
Victor 50 минут назад
от слов урсулы теплей зимой не будет, а носочки они и в африке носочки.
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735
Шурман 52 минуты назад
Почему я такой злой на них ? . Да все просто ! . Они уничтожают целые конвенты и рассы , они вводят санкции тем кто и так без воды живет и критикуют Россию к которой я вообще не имею ни кого отношения . Когда приезжает бидон или еще кто то они чуть ли не на колени встают . Это первый этаж совета Европы или второй парламент . Мне стыдно за них . Я кстати не прошел в этом году тест на лояльность так что могу смело собирать вещи из кабинета . Пишу все не по протоколу .
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11k
Том Сойер 56 минут назад
"И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы!" - вот-вот, с вашего молчаливого согласия эти "вязальщицы" и принимают судьбоносные решения, а вы для них - просто тупой скот, с чьих налогов они получают солидную зарплату и творят по миру страшное....
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13k
кира 57 минут назад
Порадовало. Хоть кто-то в Еврокомиссии умеет что-то делать.
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735
Шурман 59 минут назад
И ? да им пожуй на эту работу и я как часть ее могу это подтвердить даже по фоткам . Это сбор который бухает на 5 этаже и жрет, на этом все . Им плевать на мир и Европу они получают от 17 штук в месяц + переезды это еще отличный бонус . Откуда все знаю ? да я сам из них . Вот только я не согласен с ними, когда происходит совет в конце они не слушая кнопки тыкают . Я на стороне России или пос Советского пространства . Не судите меня строго я ни чего не могу изменить , нас таких челок 20 но это капля в море , мы можем высказывать свое недовольстве и тд но мы не можем что то изменить .
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