Водятся ли опасные для человека акулы в Чёрном море?

Само Черное море достаточно изолированное. Чтоб попасть в него, крупной акуле придется преодолеть пролив Босфор. И это в районах усиленного судоходства с грязной водой и под бесконечный шум гребных винтов... То не акула должна быть, а настоящая подводная лодка!

За всю историю наблюдения не было зафиксировано ни одного нападения акулы-людоеда в Черном море. Ближайшие опасные для человека акулы обитают в соседнем Средиземном море. Однако и тут нападают на людей крайне редко - на шумное мелководье не заплывают, да и вообще предпочитают использовать тамошние воды чисто для размножения молодняка.