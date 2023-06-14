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Водятся ли опасные для человека акулы в Чёрном море?

Водятся ли опасные для человека акулы в Чёрном море?

Автор:
14 июня 2023 07:41
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Чёрное море   акула   животные   познавательно   факты   хищник   
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После жуткой трагедии в Хургаде многие туристы задаются животрепещущим вопросом: есть ли акулы в Чёрном море и способен ли подобный случай повториться у нас? Ответ в продолжении поста.

Акулы в Черном море есть. Как в принципе в любом более-менее соленом водоеме земли. Однако в Чёрном море опасные виды вроде тигровой, большой белой, бычьей или же молота отроду не водились.

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В Черном море плавают свои некрупные добродушные акулки - катран, кошачья акула. Эти рыбины примерно в метр длинной для человека никакой опасности не представляют. Питаются только мелкой водной фауной. И с удовольствием идут на рыбачью уху да на знаменитое лекарство "катрекс".

Самая крупная черноморская акула - двухметровая акула-ангел. Милейшая любительница полакомиться на илистом дне, да полакомиться морскими ежами. К человеку вообще равнодушна. Разве что немного позволит с собой поиграть.

Иногда в Черное море пробирается и вот такая акула - морская лисица. Тоже безо всякой агрессии рыбина.

Большие опасные акулы до Черного моря просто не добираются. Во-первых, Черное море, так уж повелось, лежит далеко в стороне от всех традиционных путей миграций крупных акул. Им в такой "ванной" просто негде развернуться. Нет подходящей кормовой базы. Никаких тебе крупных скоплений жирных питательных тюленей...

Вода в Черном море недостаточно соленая - большим хищным акулам в силу биологических особенностей для комфортной жизни требуется куда более соленая среда.

Плюс Черное море крайне богато на донный сероводород - крупные жабродышащие акулы тут просто не выживут.

Само Черное море достаточно изолированное. Чтоб попасть в него, крупной акуле придется преодолеть пролив Босфор. И это в районах усиленного судоходства с грязной водой и под бесконечный шум гребных винтов... То не акула должна быть, а настоящая подводная лодка!

За всю историю наблюдения не было зафиксировано ни одного нападения акулы-людоеда в Черном море. Ближайшие опасные для человека акулы обитают в соседнем Средиземном море. Однако и тут нападают на людей крайне редко - на шумное мелководье не заплывают, да и вообще предпочитают использовать тамошние воды чисто для размножения молодняка.

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Метки: Россия   Чёрное море   акула   животные   познавательно   факты   хищник   
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11  комментариев
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16k
Голос Вселенной 49 минут назад
"Чтоб попасть в него, крупной акуле придется преодолеть пролив Босфор" - в том-то и дело, что проход через Босфор очень платный, далеко не каждая акула потянет...
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33k
Fat Lynx 12 минут назад
Из опасных там только черноморские какулы.
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368
Человек Наблюдающий 18 минут назад
"Не ходите дети в Африку гулять...."
Лично я обосрался бы даже при виде сельдевой акулы. Хз, потом думай в желудке, кто тут Жак ив Кусто
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7k
Pravednik84 45 минут назад
Был в Индии на Гоа, там очень много акул, взрослая особ этого вида вполне может натянуться на палец руки и даже не лопнуть.
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15k
Axel 46 минут назад
Акулы их беспокоят в черном море... Там пока еще хохлы водятся! А более мерзких и опасных тварей трудно представить.
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43k
Валерий Час назад
в Чёрном море скоро кроме отдыхающих туристов никого не останется, помню как в прошлом году толпа отдыхающих ловила крабиков--типа домой заберём как сувенир, вот нафига спрашивается? знаю что в Египте за несколько камешков из моря вас могут здорово нахлобучить в аэропорту при проверке а у нас хоть чемоданами всякую живность вози, которой кстати и так как кот наплакал
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21k
Виталий Касандров 2 часа назад
Как в принципе в любом более-менее соленом водоеме земли
Ну в каспии вообще акул нет. Никаких.
Пару мелких катранов к нам приносили в 70х но как я понял из не ловили а они с балластной водой или живой рыбой из Черного в нам попали.
А катраном угощали в Анапе местные рыбаки, ну на любителя мне совершенно не понравился .
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