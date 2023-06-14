Водятся ли опасные для человека акулы в Чёрном море?

После жуткой трагедии в Хургаде многие туристы задаются животрепещущим вопросом: есть ли акулы в Чёрном море и способен ли подобный случай повториться у нас? Ответ в продолжении поста.
Акулы в Черном море есть. Как в принципе в любом более-менее соленом водоеме земли. Однако в Чёрном море опасные виды вроде тигровой, большой белой, бычьей или же молота отроду не водились.
В Черном море плавают свои некрупные добродушные акулки - катран, кошачья акула. Эти рыбины примерно в метр длинной для человека никакой опасности не представляют. Питаются только мелкой водной фауной. И с удовольствием идут на рыбачью уху да на знаменитое лекарство "катрекс".
Самая крупная черноморская акула - двухметровая акула-ангел. Милейшая любительница полакомиться на илистом дне, да полакомиться морскими ежами. К человеку вообще равнодушна. Разве что немного позволит с собой поиграть.
Иногда в Черное море пробирается и вот такая акула - морская лисица. Тоже безо всякой агрессии рыбина.
Большие опасные акулы до Черного моря просто не добираются. Во-первых, Черное море, так уж повелось, лежит далеко в стороне от всех традиционных путей миграций крупных акул. Им в такой "ванной" просто негде развернуться. Нет подходящей кормовой базы. Никаких тебе крупных скоплений жирных питательных тюленей...
Вода в Черном море недостаточно соленая - большим хищным акулам в силу биологических особенностей для комфортной жизни требуется куда более соленая среда.
Плюс Черное море крайне богато на донный сероводород - крупные жабродышащие акулы тут просто не выживут.
Само Черное море достаточно изолированное. Чтоб попасть в него, крупной акуле придется преодолеть пролив Босфор. И это в районах усиленного судоходства с грязной водой и под бесконечный шум гребных винтов... То не акула должна быть, а настоящая подводная лодка!
За всю историю наблюдения не было зафиксировано ни одного нападения акулы-людоеда в Черном море. Ближайшие опасные для человека акулы обитают в соседнем Средиземном море. Однако и тут нападают на людей крайне редко - на шумное мелководье не заплывают, да и вообще предпочитают использовать тамошние воды чисто для размножения молодняка.
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Лично я обосрался бы даже при виде сельдевой акулы. Хз, потом думай в желудке, кто тут Жак ив Кусто
Ну в каспии вообще акул нет. Никаких.
Пару мелких катранов к нам приносили в 70х но как я понял из не ловили а они с балластной водой или живой рыбой из Черного в нам попали.
А катраном угощали в Анапе местные рыбаки, ну на любителя мне совершенно не понравился .