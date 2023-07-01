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С пляжей Египта убирают сетки, сдерживающие акул

С пляжей Египта убирают сетки, сдерживающие акул

Автор:
01 июля 2023 11:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Хургада   акула   безопасность   египет   ограждение от акул   пляж   сетка   спасатели   туризм   
1385
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Говорят, что с ними еще хуже, чем без них. В общем, о своей безопасности туристы теперь должны заботиться самостоятельно.

Совсем недавно весь мир потрясла трагедия, случившаяся на многолюдном пляже в Хургаде, где акула разорвала туриста из РФ. Его спутница судом спаслась, а вот парню не повезло. Хищницу отловили и даже собираются выставить её чучело в местном музее, а власти страны спешно отгородили пляжи сетками, которые якобы должны сдерживать акул и не допускать их проникновение в прибрежную зону, где купаются люди


Однако спустя время в Хургаде начали снимать эти заграждения. По мнению учёных, именно они провоцируют появление акул у пляжей. Ихтиологи полагают, что сетки обрастают водорослями, которыми питаются некрупные рыбы. А уже их стаи, в свою очередь, приманивают хищников, которые могут случайно нападать и на отдыхающих.


Впрочем, власти Египта планируют установить пятиметровые вышки, на которых будут дежурить наблюдатели. Кроме этого, на каждом курорте появился скоростной катер со спасателями, способными оказать первую помощь. Правда, насколько действенными окажутся эти меры, никто предсказать не берётся.

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Метки: Хургада   акула   безопасность   египет   ограждение от акул   пляж   сетка   спасатели   туризм   
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9  комментариев
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Александр Сергеев 59 минут назад
С вышки будет удобнее снимать как кого-то ест акула?
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11k
Властелин 12 минут назад
Да пока спасатель оторвется от своего кальяна акула уже всех сожрет и свалит.
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831
Сергей 19 минут назад
Мажоров едят акулы ну ничего страшного
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17k
Vital Idol 22 минуты назад
Бред! Скоро все рифы у берега вычищать будут? У них рыбы ошивается в сто раз больше, чем у сеток!
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5k
Просто Федя Полчаса назад
Вспомнился анекдот:
Зима. Горнолыжная трасса. Лыжник в полной экипировке: очки, шлем, модный костюм. Несётся он с горы и падает. Встаёт: палки погнуты, лыжи поломаны, костюм в клочья, очки разбиты, лицо в крови, рука сломана.
Отряхивается, встаёт, смотрит на вершину спуска и говорит:
«И всё равно лучше чем на работе!»
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4k
Григорий Полчаса назад
ехайте в [мат] ехайте, рыбки голодные.
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