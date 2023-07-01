С пляжей Египта убирают сетки, сдерживающие акул

Совсем недавно весь мир потрясла трагедия, случившаяся на многолюдном пляже в Хургаде, где акула разорвала туриста из РФ. Его спутница судом спаслась, а вот парню не повезло. Хищницу отловили и даже собираются выставить её чучело в местном музее, а власти страны спешно отгородили пляжи сетками, которые якобы должны сдерживать акул и не допускать их проникновение в прибрежную зону, где купаются люди





Однако спустя время в Хургаде начали снимать эти заграждения. По мнению учёных, именно они провоцируют появление акул у пляжей. Ихтиологи полагают, что сетки обрастают водорослями, которыми питаются некрупные рыбы. А уже их стаи, в свою очередь, приманивают хищников, которые могут случайно нападать и на отдыхающих.



