22 запутанных кадров, доказывающих, что даже самый острый глаз может ошибиться

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Оптическая иллюзия, угол зрения и идеальное время фотографии - это увлекательный квест, который бросает вызов нашему восприятию реальности. В результате получаются занимательные кадры, которые заставляют задуматься и пораскинуть мозгами. Взгляните!
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Метки: Запутанные Кадры восприятие глаз иллюзия острый
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