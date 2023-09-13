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22 запутанных кадров, доказывающих, что даже самый острый глаз может ошибиться

22 запутанных кадров, доказывающих, что даже самый острый глаз может ошибиться

Автор:
13 сентября 2023 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запутанные   Кадры   восприятие   глаз   иллюзия   острый   
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Оптическая иллюзия, угол зрения и идеальное время фотографии - это увлекательный квест, который бросает вызов нашему восприятию реальности. В результате получаются занимательные кадры, которые заставляют задуматься и пораскинуть мозгами. Взгляните!

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Метки: Запутанные   Кадры   восприятие   глаз   иллюзия   острый   
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