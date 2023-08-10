20 запутанных ситуаций, которые даже сыщик не сразу разгадает

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Наше зрительное восприятие зависит от множества причин: необычная перспектива, ассоциации, игра света. Все эти обстоятельства могут заставить нас ошибочно воспринимать многие вещи. В этом посте вы увидите вводящие в заблуждение кадры - головоломки.
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5. Свернул на горную дорогу и сердце ушло в пятки, пока не понял, что один грузовик буксирует другой
7. Рука девушки торчит из груди
Способы проверить отношения: 1. Установите предмет мебели IKEA. 2. Навигация по Картам Google. 3. Придумайте имя для своего ребенка”.
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Метки: Запутанные восприятие игра света причины свет сыщик
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