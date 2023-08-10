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20 запутанных ситуаций, которые даже сыщик не сразу разгадает

20 запутанных ситуаций, которые даже сыщик не сразу разгадает

Автор:
10 августа 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запутанные   восприятие   игра света   причины   свет   сыщик   
1369
21

Наше зрительное восприятие зависит от множества причин: необычная перспектива, ассоциации, игра света. Все эти обстоятельства могут заставить нас ошибочно воспринимать многие вещи. В этом посте вы увидите вводящие в заблуждение кадры - головоломки.

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Метки: Запутанные   восприятие   игра света   причины   свет   сыщик   
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3  комментария
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21k
Corvus Corax 21 минуту назад
А при чем тут сыщики и запутанные ситуации? Никакого отношения заголовок к посту не имеет...
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8k
sedoisever 40 минут назад
Да. Хренового ты мнения о сыщиках...
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1k
Шерхан Час назад
Комментарий к фото
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