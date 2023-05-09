Домашние питомцы, которые пытаются быть хорошими родителями

Герои подборки стараются изо всех сил и даже в самые трудные времена защищают и воспитывают своих малышей. Хотя иногда эти собаки и кошки терпят неудачу в родительском деле, они очень любят своих детей и делают все, чтобы те были здоровы и счастливы.