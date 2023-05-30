Как носорогу стоматологический осмотр проводили

Если зубы не в порядке, то носороги не смогут тщательно измельчать пищу, что впоследствии приведёт к проблемам с пищеварением и со здоровьем в целом. Сотрудники зоопарка не только обратились за советами к специалистам из Новой Зеландии, Австралии и США, но и пригласили Криса Пирса, эксперта в области стоматологии, специализирующегося на лошадях.