Как носорогу стоматологический осмотр проводили

Сотрудники Уипснейдского зоопарка (Данстейбл, Англия) решили, что их подопечной, 31-летней самке носорога по кличке Микуми, необходимо проверить зубы. Для проведения стоматологического осмотра потребовались усилия двадцати человек.
Если зубы не в порядке, то носороги не смогут тщательно измельчать пищу, что впоследствии приведёт к проблемам с пищеварением и со здоровьем в целом. Сотрудники зоопарка не только обратились за советами к специалистам из Новой Зеландии, Австралии и США, но и пригласили Криса Пирса, эксперта в области стоматологии, специализирующегося на лошадях.
Крис тщательно осмотрел рот усыплённой Микуми, используя специальное оборудование, в то время как около 20 сотрудников зоопарка ассистировали ему. В частности, придерживая тяжёлую носорожью челюсть.
Результаты осмотра всех порадовали, ведь доктор констатировал, что зубы носорога в отличном состоянии. Ну, или почти в отличном. Крис обнаружил небольшой скол на одном из коренных зубов пациентки, но быстро устранил эту проблему, предотвратив возможные будущие стоматологические заболевания.
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Добрый доктор Айболит!