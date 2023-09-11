Как выглядели бы знаменитые сооружения из США, будь они построены в готическом стиле

Дизайнеры изменили облик известных строений из США, показав, как они выглядели бы в готическом стиле.
Британская студия дизайна NeoMam Studios совместно с венесуэльскими коллегами из Projection EC сменили стиль знаменитых строений из США с их оригинального на готический. Для сравнения добавлены фотографии того, как все эти сооружения выглядят на самом деле.
Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк
Спейс-Нидл, Сиэтл
Мемориал Линкольна, Вашингтон
Обратите внимание на горгулий.
Как вы могли заметить, дизайнеры не стали перекрашивать цвет зданий в чёрный цвет. Это и понятно, ведь всё же основной чертой готической архитектуры являются арки с заострённым верхом.
Термина Тауэр, Кливленд
Здесь особенно хорошо видны цветные витражи — ещё один важный элемент готической архитектуры.
Мост «Золотые ворота», Сан-Франциско
Кадетская часовня Академии ВВС США, штат Колорадо
Пирамида Трансамерика, Сан-Франциско
Источник:
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"...Готика венец Средневековья, это яркие краски, сияние витражей, экспрессия, взлетающие в небо колючие иглы шпилей, симфония камня, света и стекла…"
Так написано в википедии.
Фотки посмотрел - много почерневших от времени зданий. Это и есть тот "мрачный стиль"?
То есть сам стиль светлый и красочный, но от времени эти здания краски растеряли и теперь "Arts Sitnikov" на фишках считает что он лучше разбирается?