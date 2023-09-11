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Как выглядели бы знаменитые сооружения из США, будь они построены в готическом стиле

Как выглядели бы знаменитые сооружения из США, будь они построены в готическом стиле

Автор:
11 сентября 2023 10:23
Метки: США   готика   готический стиль   дизайн   здание   подборка   
1031
15


Дизайнеры изменили облик известных строений из США, показав, как они выглядели бы в готическом стиле.

Британская студия дизайна NeoMam Studios совместно с венесуэльскими коллегами из Projection EC сменили стиль знаменитых строений из США с их оригинального на готический. Для сравнения добавлены фотографии того, как все эти сооружения выглядят на самом деле.

Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк

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Спейс-Нидл, Сиэтл

Мемориал Линкольна, Вашингтон

Обратите внимание на горгулий.

Как вы могли заметить, дизайнеры не стали перекрашивать цвет зданий в чёрный цвет. Это и понятно, ведь всё же основной чертой готической архитектуры являются арки с заострённым верхом.

Термина Тауэр, Кливленд

Здесь особенно хорошо видны цветные витражи — ещё один важный элемент готической архитектуры.

Мост «Золотые ворота», Сан-Франциско

Кадетская часовня Академии ВВС США, штат Колорадо

Пирамида Трансамерика, Сан-Франциско

Источник:

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Метки: США   готика   готический стиль   дизайн   здание   подборка   
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5  комментариев
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55k
zloykoyot Час назад
Сразу видно что дизайнЁры. Им пох что на натянутых вантах держится полотно. Взяли и просто их провисшими сделали, для готики плять.
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1k
Vergüenza Ajena 11 минут назад
Если бы у бабушки были...
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331
Arts Sitnikov Полчаса назад
Прикольные дизайнеры в сша.. Они о готике, походу, только слышали, а не видели!!(( Это довольно таки мрачный стиль, а здесь все ляписто-розовенькое.. Если в поисковике забить "готический стиль в архитектуре", то сами в этом убедитесь..
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