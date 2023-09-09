Какой была Москва в 1981 году

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Сегодня мы перенесёмся в 1981 год: тбилисское "Динамо" выигрывает Кубок обладателей кубков, в полноценную эксплуатацию вводят здоровенный аэробус Ил-86, а 1 апреля СССР впервые переходит на летнее время. Давайте вместе посмотрим, какой тогда была Москва.
Интересного вам просмотра!
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9.
Списанная и брошенная около Химкинского водохранилища подводная лодка. Находилась она неподалёку от Северного речного вокзала.
11.
Вид из дома номер 127 по проспекту Вернадского на Тропарёво. Сейчас прямо за дорогой находится парк Никулино.
14.
Лыжня на Серпуховском валу. В кадр попал один из последних трамваев МТВ-82 Москвы, который в то время уже был служебным буксировщиком.
15.
Американский грузовичок GMC C6500 для перевозки Пепси-Колы попал в объектив фотографа на Кутузовском проспекте.
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