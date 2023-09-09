Чебурашку выгнали с выборов, а он начал угрожать, что позовёт Гену

К сожалению, всеобщему любимцу Чебурашке не удалось проголосовать на выборах. Ему не дали возможность подтвердить свою личность, так как он является вымышленным персонажем. Однако, несмотря на это, он не унывал. Прощаясь с избирательным участком, Чебурашка пообещал пожаловаться на произвол крокодилу Гене, своему другу и спутнику приключений.