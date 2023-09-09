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Чебурашку выгнали с выборов, а он начал угрожать, что позовёт Гену

Чебурашку выгнали с выборов, а он начал угрожать, что позовёт Гену

Автор:
09 сентября 2023 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   выборы   забавно   мульт-персонаж   химки   чебурашка   
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На одном из избирательных участков в Химках сегодня произошло необычное событие. Герой известного мультфильма «Чебурашка» явился лично, чтобы поддержать демократический процесс выборов и показать свою любовь к своей родной стране.

К сожалению, всеобщему любимцу Чебурашке не удалось проголосовать на выборах. Ему не дали возможность подтвердить свою личность, так как он является вымышленным персонажем. Однако, несмотря на это, он не унывал. Прощаясь с избирательным участком, Чебурашка пообещал пожаловаться на произвол крокодилу Гене, своему другу и спутнику приключений.


Несмотря на небольшой цирк, Чебурашка остался доволен организацией выборов в Химках.

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Метки: Видео   выборы   забавно   мульт-персонаж   химки   чебурашка   
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6  комментариев
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81k
Доктор Джонс Час назад
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Vital Idol 8 минут назад
нет никакого выбора.. профанация демократии!
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3k
NIS 19 минут назад
Сказочные персонажи ….
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151
Алексей Куликов Полчаса назад
Чего это он тут делает? Он должен быть в Америке, готовиться к президентским выборам.
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Николай 44 минуты назад
Маркетинговые акции всё мощнее))))
Я прям представляю как это придумывали)))
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