Чебурашку выгнали с выборов, а он начал угрожать, что позовёт Гену

На одном из избирательных участков в Химках сегодня произошло необычное событие. Герой известного мультфильма «Чебурашка» явился лично, чтобы поддержать демократический процесс выборов и показать свою любовь к своей родной стране.
К сожалению, всеобщему любимцу Чебурашке не удалось проголосовать на выборах. Ему не дали возможность подтвердить свою личность, так как он является вымышленным персонажем. Однако, несмотря на это, он не унывал. Прощаясь с избирательным участком, Чебурашка пообещал пожаловаться на произвол крокодилу Гене, своему другу и спутнику приключений.
Несмотря на небольшой цирк, Чебурашка остался доволен организацией выборов в Химках.
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Я прям представляю как это придумывали)))