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Мадса Миккельсена огорошили вопросом про расовое разнообразие в Дании XVIII века

Мадса Миккельсена огорошили вопросом про расовое разнообразие в Дании XVIII века

Автор:
08 сентября 2023 16:35
Сообщество : Кино
Метки: Дания   Фестиваль   венеция   кино   кинофестиваль   макс миккельсен   меч короля   оскар   разнообразие   фильмы   
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Почему датскому фильму с датскими актёрами не видать наград в Голливуде?



На 80-м кинофестивале в Венеции много интересных фильмов, но мало звёздных гостей. Голливуд бастует, и на время забастовки профсоюз запрещает актёрам ходить по красным ковровым дорожкам. За них отдуваются европейские звёзды.


Датчанин Мадс Миккелсен, звезда и по европейским, и по голливудским меркам, приехал на фестиваль представлять картину "Меч короля", где сыграл главную роль. На пресс-конференции по случаю премьеры фильма между актёром, режиссёром Николаем Арселем и журналистом состоялся любопытный разговор. Приведём его здесь с незначительными сокращениями.

Датский журналист отметил, что фильм сделан в Дании, актёрскому составу не хватает разнообразия и инклюзивности, а в Голливуде ввели новые правила. Мадс Миккельсен опешил от такой железной логики и рассмеялся: "К чему вы клоните?" Журналист пояснил:


- В Голливуде фильм должен соответствовать определённым правилам, чтобы иметь возможность претендовать на кинопремии. Ваш фильм этим правилам разнообразия не соответствует. То есть фильм не будет представлен на заокеанских фестивалях не из-за художественных особенностей, а лишь из-за отсутствия разнообразия в актёрском составе. Вас это волнует?


- А вас? Что вы на этот счёт думаете?


- Например, замечательный южнокорейский "Паразиты". Там с разнообразием такие же проблемы. Но так как фильм из Южной Кореи, то ему можно претендовать на кинопремии. А вашему фильму, сделанному в Дании с датским актёрским составом - нельзя. Такой вот парадокс.


Мадс Миккельсен честно признался, что вопроса не понял, пришлось отдуваться режиссёру:


- Во-первых, действие фильма происходит в Дании середины XVIII века... Мы как-то даже об этом не думали. Мы показали Данию 1750-х.

Удивительно, конечно, что режиссёру пришлось это объяснять. Он, кстати, ещё оправдался тем, что в фильме есть сюжетная линия про "возможно, единственную на всю Данию в то время "цветную" девочку" (по сюжету она сиротка, которую взял к себе героя Мадса Миккельсена), пострадавшую из-за расизма.

А это трейлер "Меча короля", по которому вы сможете визуально оценить его шансы быть представленным на голливудских церемониях награждения:


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Метки: Дания   Фестиваль   венеция   кино   кинофестиваль   макс миккельсен   меч короля   оскар   разнообразие   фильмы   
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16  комментариев
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29k
Ваня Час назад
совсем с этой толерастией пистанулись...
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23k
Кура́тор 22 минуты назад
в этом фильме он отлично сыграл
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2k
Vovan Petroff 45 минут назад
" Бедная Сара! сказали люди. Она переутомила себя работой и бодрствованием!
Ее отвезли в больницу для бедных, там она и умерла; ее схоронили, но не на христианском кладбище там было не место еврейке, а за оградою, у самой стены."
Г. Х. Андерсен "Еврейка". Сказка.
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4
kayumovii 49 минут назад
Вот какая может быть толерантность ***?
Что сделали негры, когда европейцы приплыли за рабами? Первым делом прибрежные негры начали ловить в глубине континента собратьев и менять на бусы. Какая к ним жалость после этого и тд ***?
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15k
Kostick 56 минут назад
ей-ей, была бы возможность, снял "манделу" с безруковым в главной роли. и про колумба, где его играл бы китаец-даун-трансвестит. и короткометражку, про сделку о покупке гейропейцами манхэттена у индейцев за пачку сухарей. в ролях покупателей исключительно меньшинства заднеприводные))) в радужных кальсонах, и обвешанные деревянными буями))
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14k
KotSkripaley 58 минут назад
Не останавливайтесь, я четырьмя лапами только за, то чтобы гейропейцы, как можно активнее забивали гвозди в крышку гроба гейросоюза. Фша им поможет...
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17k
Shtoppi Час назад
они там уже ебобошечки стали на почве насаждаемой пиндосами толерастии и пр. дебильных инициатив в традициях американской дем. партии.
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19k
Bill Час назад
Дождемся ли мы нового "Маугли" от Нетфликс?
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415
thrashbox Bill Час назад
Это с детёнышем обезъян, попадающим к людям чтоль ?
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415
thrashbox Михаил Гривин 41 минуту назад
И так можно сделать (с)
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Николай Дмитрич

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