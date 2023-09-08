Мадса Миккельсена огорошили вопросом про расовое разнообразие в Дании XVIII века

Датский журналист отметил, что фильм сделан в Дании, актёрскому составу не хватает разнообразия и инклюзивности, а в Голливуде ввели новые правила. Мадс Миккельсен опешил от такой железной логики и рассмеялся: "К чему вы клоните?" Журналист пояснил:

- В Голливуде фильм должен соответствовать определённым правилам, чтобы иметь возможность претендовать на кинопремии. Ваш фильм этим правилам разнообразия не соответствует. То есть фильм не будет представлен на заокеанских фестивалях не из-за художественных особенностей, а лишь из-за отсутствия разнообразия в актёрском составе. Вас это волнует?





- А вас? Что вы на этот счёт думаете?





- Например, замечательный южнокорейский "Паразиты". Там с разнообразием такие же проблемы. Но так как фильм из Южной Кореи, то ему можно претендовать на кинопремии. А вашему фильму, сделанному в Дании с датским актёрским составом - нельзя. Такой вот парадокс.