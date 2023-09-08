Мадса Миккельсена огорошили вопросом про расовое разнообразие в Дании XVIII века

Почему датскому фильму с датскими актёрами не видать наград в Голливуде?
На 80-м кинофестивале в Венеции много интересных фильмов, но мало звёздных гостей. Голливуд бастует, и на время забастовки профсоюз запрещает актёрам ходить по красным ковровым дорожкам. За них отдуваются европейские звёзды.
Датчанин Мадс Миккелсен, звезда и по европейским, и по голливудским меркам, приехал на фестиваль представлять картину "Меч короля", где сыграл главную роль. На пресс-конференции по случаю премьеры фильма между актёром, режиссёром Николаем Арселем и журналистом состоялся любопытный разговор. Приведём его здесь с незначительными сокращениями.
Датский журналист отметил, что фильм сделан в Дании, актёрскому составу не хватает разнообразия и инклюзивности, а в Голливуде ввели новые правила. Мадс Миккельсен опешил от такой железной логики и рассмеялся: "К чему вы клоните?" Журналист пояснил:
- В Голливуде фильм должен соответствовать определённым правилам, чтобы иметь возможность претендовать на кинопремии. Ваш фильм этим правилам разнообразия не соответствует. То есть фильм не будет представлен на заокеанских фестивалях не из-за художественных особенностей, а лишь из-за отсутствия разнообразия в актёрском составе. Вас это волнует?
- А вас? Что вы на этот счёт думаете?
- Например, замечательный южнокорейский "Паразиты". Там с разнообразием такие же проблемы. Но так как фильм из Южной Кореи, то ему можно претендовать на кинопремии. А вашему фильму, сделанному в Дании с датским актёрским составом - нельзя. Такой вот парадокс.
Мадс Миккельсен честно признался, что вопроса не понял, пришлось отдуваться режиссёру:
- Во-первых, действие фильма происходит в Дании середины XVIII века... Мы как-то даже об этом не думали. Мы показали Данию 1750-х.
Удивительно, конечно, что режиссёру пришлось это объяснять. Он, кстати, ещё оправдался тем, что в фильме есть сюжетная линия про "возможно, единственную на всю Данию в то время "цветную" девочку" (по сюжету она сиротка, которую взял к себе героя Мадса Миккельсена), пострадавшую из-за расизма.
А это трейлер "Меча короля", по которому вы сможете визуально оценить его шансы быть представленным на голливудских церемониях награждения:
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