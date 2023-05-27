Как выглядели бы покойные знаменитости, если бы дожили до наших дней?

1888
25
Звезды часто уходят от нас слишком рано. Интересно, а как выглядели бы эти знаменитости, если бы им удалось дожить до наших дней? Давайте посмотрим!
×
×
12.
Кристофер Джордж Латор Уоллес, более известный под сценическими псевдонимами The Notorious B.I.G., Biggie Smalls
Источник: Facebook (запрещён в РФ)
Ссылки по теме:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
реклама
получено изображение нейросети которая создает все эти картинки ...
только на фишки.нет
Такая безапелляционная тупость утверждать, что они именно так бы и выглядели...
Много здравствующих и уже почивших очень пожилых знаменитостей.
Почему с помощью нейросети не генерировать их лица в молодости и детстве? Слабо сравнить с документированной реальностью?)))