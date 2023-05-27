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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7598 постов • 873 подписчика подписаться
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Как выглядели бы покойные знаменитости, если бы дожили до наших дней?

Как выглядели бы покойные знаменитости, если бы дожили до наших дней?

Автор:
27 мая 2023 17:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ИИ   Нейросеть   Сметь   возраст   знаменитости   как бы выглядели   покойные знаменитости   
1888
25
Звезды часто уходят от нас слишком рано. Интересно, а как выглядели бы эти знаменитости, если бы им удалось дожить до наших дней? Давайте посмотрим!
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Источник: Facebook (запрещён в РФ)

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Метки: ИИ   Нейросеть   Сметь   возраст   знаменитости   как бы выглядели   покойные знаменитости   
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12  комментариев
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
ЭКСКЛЮЗИВНО !!!
получено изображение нейросети которая создает все эти картинки ...
только на фишки.нет

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59k
pynh 7 минут назад
Ммм куета
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10k
Бритва Полчаса назад
Фредди Меркюри превратился бы в Михалкова
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994
Igor Grishaev Полчаса назад
Таки не волнуйте мое сердце. Я думал, Джеймс Белуши помер
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22k
ЦСКА Полчаса назад
То есть Элвис Пресли на диету сел БЫ, или рак горла схватил БЫ??
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7k
sedoisever 47 минут назад
Сразу минус. И не только за нейросеть. А за это – "бы". Нихрена они так не выглядели БЫ! Возьмите фотки из юности ныне живущих стариков и нихрена вы со своей нейросетью не "угадаете"! Максимум узнаваемость.
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113
Алексей Бляйбтрой 49 минут назад
Муфаса
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15k
Majul 53 минуты назад
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306
устал я от вас Час назад
Кобейна, Морисона, Хендриксона жаль.. остальные ушли вовремя.
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10k
Copycat Час назад
Роб Шнайдер
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4k
Горожанин 2 часа назад
Даю установку.

Много здравствующих и уже почивших очень пожилых знаменитостей.

Почему с помощью нейросети не генерировать их лица в молодости и детстве? Слабо сравнить с документированной реальностью?)))
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