Как выглядели бы покойные знаменитости, если бы дожили до наших дней?

Звезды часто уходят от нас слишком рано. Интересно, а как выглядели бы эти знаменитости, если бы им удалось дожить до наших дней? Давайте посмотрим!



1. 0

2. Уитни Хьюстон 0

×

×

3. Джон Белуши 0

4. Алия 0

5. Фредди Меркьюри 0

6. Марвин Гэй 0

7. Крис Фарли 0

8. Элвис Пресли 0

9. Курт Кобейн 0

10. Джим Моррисон 0

11. Принс 0

12. Кристофер Джордж Латор Уоллес, более известный под сценическими псевдонимами The Notorious B.I.G., Biggie Smalls 0

13. Стив Ирвин 0

14. Робин Уильямс 0

15. Тупак Шакур 0

16. Мэрилин Монро 0

17. Эми Джейд Уайнхаус 0

18. Джими Хендрикс 0

19. Хитклифф Эндрю Леджер 0

20. Джон Леннон 0

21. Диана, принцесса Уэльская 0

22. Дженис Джоплин 0

23. Бонус 0

24. 0