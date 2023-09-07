«Мы просто до этого никогда их не считали»: олимпийская чемпионка рассказала об отказавшихся от российского гражданства спортсменах

Если бы не была той ситуации, которая сегодня, мы бы даже не заметили отъездов. Не считали бы и не думали бы даже об этом. И даже радовались где-то отчасти, что наши фигуристы везде выступают, например, несколько разминок – и все наши. И здесь наши, и эта тренировалась у того-то тренера. Это было постоянно… Да, они были не в сильнейших разминках, но при этом мы за них тоже переживали. Радовались даже, что вот один за Грузию, другой за еще какую-то страну. Как-то вроде и радовались искренне.