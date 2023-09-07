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«Мы просто до этого никогда их не считали»: олимпийская чемпионка рассказала об отказавшихся от российского гражданства спортсменах

«Мы просто до этого никогда их не считали»: олимпийская чемпионка рассказала об отказавшихся от российского гражданства спортсменах

Автор:
07 сентября 2023 18:49
Сообщество : Спорт
Метки: Ирина Винер   Светлана Журова   евгений кафельников   олимпиада   спортсмены   чемпионка   
2621
7

По её словам, в этом нет ничего страшного.

Недавно подсчитали, что за последнее время более 100 российских спортсменов стали выступать за другие страны. 55 из них - представители олимпийских видов спорта.

Это прокомментировала олимпийская чемпионка 2006-го года действующий депутат ГД Светлана Журова:

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Мы просто до этого никогда их не считали, давайте быть честным. До 2023 года мы такой статистики не вели. Допускаю, что было даже больше спортсменов, которые переходили в другие страны. Потому что, это и юниоры, и другие малоизвестные атлеты, не входящие в сборные команды… Среди топовых спортсменов, конечно, были единичные случаи. Причем, это были в основном страны нашего ближнего зарубежья, бывшие советские республики — Казахстан, Белоруссия и т.д. Мы просто их не считали. А тут сосчитали. В этом только и разница. Ничего особенного, я думаю, при этом по количеству не произошло.

Если бы не была той ситуации, которая сегодня, мы бы даже не заметили отъездов. Не считали бы и не думали бы даже об этом. И даже радовались где-то отчасти, что наши фигуристы везде выступают, например, несколько разминок – и все наши. И здесь наши, и эта тренировалась у того-то тренера. Это было постоянно… Да, они были не в сильнейших разминках, но при этом мы за них тоже переживали. Радовались даже, что вот один за Грузию, другой за еще какую-то страну. Как-то вроде и радовались искренне.

Высказался об этом и другой олимпийский чемпион - теннисист Евгений Кафельников:

Факт в том, что карьера спортсмена ограничена — как и биологический ресурс. Спортсмен не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут в мировой спорт на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать спортсменов точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать спортсменов за такие решения.

Между тем, Международный паралимпийский комитет готовится навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России. Это означает, что в соревнованиях не смогут участвовать даже россияне с ограниченными возможностями. Мотивов своего поступка комитет не объясняет.

Хотя у наших спортсменов и до этого были проблемы. Например, их вынуждали выступать под нейтральным флагом и без гимна. С этим соглашались, потому что не было альтернативы. А теперь она есть. Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер:

Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую её и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется.


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Метки: Ирина Винер   Светлана Журова   евгений кафельников   олимпиада   спортсмены   чемпионка   
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28  комментариев
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8k
sedoisever 2 часа назад
Это называется "ждать у моря погоды"? Другие люди пусть вместе со страной и санкции и мировые кризисы и войны переносят, а спортмены карьеру должны строить?
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5k
Андрей 6 минут назад
Лишать гражданство и без всяких вопросов
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1k
alex 8 минут назад
...те же женщины с низкой социальной ответственностью - только называются спортсменами
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4k
Дмитрий Круглов 14 минут назад
Ученым тоже не всегда с погодой у моря везет. У кого-то с дисертациями обломы случаются. А кто-то за границу бежит и оттуда через забор какашками в своих бывших коллег кидается, в надежде, что так быстрее вольется в цивиллизованное научное сообщество.
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6k
MPEG-8 17 минут назад
Щас эти спортсмены заявят, что Россия агрессор, как мы могли быть так слепы - СУГС и всё такое.
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43k
Валерий 20 минут назад
не пригласят Россию ни в обозримом ни в далёком будущем, пора бы это уже признать, идёт война на уничтожение так о каких соревнованиях вообще можно говорить? да и оно нам надо по большому счёту? Развивайте свои игры с дружественными странами--огромный потенциал по населению и территориям, зачем зацикливаться только на Западе ?
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49
apached8t 23 минуты назад
Я Ракетчик, я с детства мечтал попасть в Северную Америку. Но политики и политика не позволяют мне это сделать. Может быть мне тоже выступить от лица другой страны, под другим флагом? Например, под флагом дружественной США Украины отправить туда наши изделия.

И тогда, Евгений Кафельников и за меня заступится:

"Факт в том, что карьера ракетчика ограничена как и биологический ресурс. Ракетчик не может ждать у моря погоды, ждать, когда изменится политическая ситуация и нас вернут на мировую арену на тех же условиях, которые были. Нужно понимать, что это не случится в ближайшее время. Поэтому мне осуждать Ракетчиков точно не комильфо. Я их, безусловно, понимаю, это сугубо выбор каждого. Такая тенденция, к сожалению, продолжится, но я считаю, что мы не вправе осуждать Ракетчиков за такие решения."
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15k
FatZilla Полчаса назад
Мне, честно говоря, на спорт вообще плевать. Я имею в виду профессиональный спорт, а не физкультура. Профессиональный спортсмен зарабатывает спортом. Это как обычный бизнесмен, просто его область спорт. Поэтому будет действовать из выгоды - рекламные контракты, призовые, известность. Это такой популизм, что носятся с этими спортсменами как с писаной торбой. Профессиональные спортсмены должны сами себя окупать, а не сидеть на бюджете. Вот массовая физкультура - дело государственное.
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2k
Альтер Иго Полчаса назад
В первую очередь нужно перестать платить членские взносы в МОК.
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5k
Григорий Полчаса назад
когда правительство запретит все эти импортные организации всё запрещающие?!!! спортиков не жалко! вы не хотите пользу приносить? создать что то или построить, так и страдайте сами.
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1k
surgy 45 минут назад
Винер умничка!
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3k
Диагноз 47 минут назад
Чему удивляться в наше смутное время? Спортсмены как капиталисты, а у тех родина там где можно заработать... Печально конечно, но думаю - переживем.
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25k
Slawa49 53 минуты назад
да и все эти ОИ и ЧМ в нынешнем формате себя давным давно изжили!! как и сам спорт!!! сейчас рулят фрики и прочии *********************** о чем говорит популярность поп мма в России))))))
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25k
Slawa49 55 минут назад
ну пока у нас в думе вместо экономистов и юристов и прочих профильных специальностей будут актеры спортсмены и фрики ситуация не будет особо менятся!
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126
Собака У Попа Час назад
...Факт в том, что карьера спортсмена ограничена как и биологический ресурс...

У меня тоже ресурс ограничен. А у тех, кто на СВО, он вообще может внезапно кончиться.
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29k
Ваня Час назад
верните "игры доброй воли" и все будет в ажуре...
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6k
hhwost 2 часа назад
да нет уже давно никакого "мирового спорта". с тех пор, как мир стал однополярным, спорт превратился в раздел шоубизнеса. кто платит - тот и решает. а мы всё с морально-этическими критериями пытаемся в эту говнопомойку.
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