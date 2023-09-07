25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах

Многие старые дома обладают особым очарованием и богатым прошлым. Если поселиться в таком доме, можно даже — чем чёрт не шутит — найти настоящий клад! Или случайно наткнуться на ещё какие-то сюрпризы, оставленные предыдущими владельцами.
«Они купили дом 10 лет назад, разобрали его и потом нашли этот мини-колодец. Они подумали, что он совершенно уникален, и решили оставить его как некую "фишку". Он имеет глубину около 8 метров и соединяется с небольшой старой речкой».
4. «Эти винтажные обои с космической тематикой найдены под 3 слоями других обоев в старом фермерском доме»
8. «Моя квартира — это старый полицейский участок, и в ней до сих пор сохранились оригинальные двери камер, но они были покрашены»
9. «Это стол в английском пабе. А в центре стола — колодец, и сделано так, чтобы он был виден»
11. «Нетронутое кладбище 1800-х годов сохранилось в подвале высотного здания, построенного над ним»
12. «В нашей новой квартире под шкафами старая маленькая дверца — для того, чтобы забирать бутылки, оставленные молочником»
15. «Нашел друзей в туннеле длиной в полтора километра, который проходит под моим жилым домом»
17. «Моя подруга решила заменить старое ковровое покрытие. Нашла вход в подвал и крутой сюрприз»
23. «В моем доме до сих пор стоят олдскульные выключатели, сохранившиеся с момента его постройки»
24. «Давно живу в этом доме и только что заметил, что ручка на моей задней двери сделана из ложки»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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