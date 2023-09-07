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25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах

25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах

Автор:
07 сентября 2023 15:19
Сообщество : Жизнь
Метки: Клады   забавно   находки   отголоски   привет из прошлого   скрытые места   сокровища   старые дома   
3595
26

Многие старые дома обладают особым очарованием и богатым прошлым. Если поселиться в таком доме, можно даже — чем чёрт не шутит — найти настоящий клад! Или случайно наткнуться на ещё какие-то сюрпризы, оставленные предыдущими владельцами.

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«Они купили дом 10 лет назад, разобрали его и потом нашли этот мини-колодец. Они подумали, что он совершенно уникален, и решили оставить его как некую "фишку". Он имеет глубину около 8 метров и соединяется с небольшой старой речкой».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Клады   забавно   находки   отголоски   привет из прошлого   скрытые места   сокровища   старые дома   
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6  комментариев
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20k
Александр 2 часа назад
За каждой удачной находкой ценностей, кроется потеря этих самых ценностей.
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Александр Полчаса назад
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5k
Elena Ki 41 минуту назад
Можно найти рисунок на стене под обоями. Краска держится на штукатурке. Но как можно найти обои под обоями? Бумага с бумагой не склеилась? И никто раньше не заметил?
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