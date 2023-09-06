Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида

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Знаменитости всегда под пристальным внимание публики. Поэтому даже малейшие их ошибки будут долго муссироваться в СМИ. Но не всегда у них всё идеально, порой оплошности случаются даже с выбором одежды. Сегодня как раз о таких маленьких позорах пойдёт речь.
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Метки: звезды знаменитости интересно неудачный образ звезд одежда звезд опозорились звезды стиль фото шоу бизнес
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Такое недопустимо.
После такого позора они обязаны совершить суицид, а перед этим их обязаны отменить из всех проектов, заморозить счета, от них должны отказаться все их друзья, а также близкие.
Такую реакцию ожидал автор???
Скрепка на куртке? Киану норм.
Водолазка в катышках? Так может ее любимая водолазка, да и вообще женщина не тряпичница.
Дырявые лосины Бритни? может она вышла за молоком в соседний магазин. Что было, то и надела.
Вот быть Лешей Паниным - вот это позор. А эти случаи - лишь небольшой конфуз.
Вспотел - покажись начальнику.
скрепка в молнии Ривз никак не может его опозорить...
Во многом люди сами виноваты, вначале возвысили этих людей - звёзд, а затем и сами звёзды делают много для поддержания этого образа.
В итоге возникают подобные инфоповоды, за которыми следят и обсуждают. Но повторю ещё раз, это точно такие же люди, как и все мы))
Напоследок: не сотвори кумира….
объяснение дается такое - https://thecrowns.ru/stil/pochemu-britanskie-princy-hodjat-s-dyrkami-v-obuvi.htmlhttps://thecrowns.ru/stil/pochemu-britanskie-princy-hodjat-s-dyrkami-v-obuvi.html
Половина потные подмышки - ок, выйти щас на улицу, так у половины они такие будут, по крайней мере у нас на юге. Порвалась одежда, да это вообще может случиться с кем угодно и когда угодно.
Пятно на платье.. а может оно появилось за пару мин до фотосессии? Че, бывает..
Починить замок скрепкой - норм, сам так делаю когда надо. Работает и ладно. Кому какое дело.. Снять этикетку тоже бывает, когда собираешься быстро.
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Знаменитости всегда под пристальным внимание публики. Поэтому даже малейшие их ошибки будут долго муссироваться в СМИ. Но не всегда у них всё идеально, порой оплошности случаются даже с выбором...
Ей за проверку не платят.
Платят за количество...