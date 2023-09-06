Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида

Знаменитости всегда под пристальным внимание публики. Поэтому даже малейшие их ошибки будут долго муссироваться в СМИ. Но не всегда у них всё идеально, порой оплошности случаются даже с выбором...