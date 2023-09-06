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Изменил муж или достали соседи: как выглядит месть

Изменил муж или достали соседи: как выглядит месть

Автор:
06 сентября 2023 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: месть   мстя   муж изменил   отомстил   соседи достали   так выглядит месть   
2153
16

В порыве ярости люди могут совершать разные поступки. Когда достали соседи, изменили супруги или просто кто-то повёл себя не очень - так и хочется за себя постоять. Герои нашей подборки так и сделали.

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Метки: месть   мстя   муж изменил   отомстил   соседи достали   так выглядит месть   
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8  комментариев
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1k
rustemmedved Час назад
Комментарий к фото
А ябло то не тонет)
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25k
Slawa49 4 минуты назад
на следующем фото среди гаджетов в ванной плавало тело девушки)))))
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30k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
Вот уж наказали так наказали! ...Теперь он надолго запомнит и будет вспоминать с содроганием, как потратил целых 5 секунд, чтобы откатить бачок в сторону...)
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