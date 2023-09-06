Изменил муж или достали соседи: как выглядит месть

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

Отомстили! 20 случаев, когда обиженные и угнетенные смогли постоять за себя

Подрядчик снес полдома после того, как ему отказались заплатить

В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести

Отомстил за парковку: в Питере сгорел BMW, подпирающий дверь подъезда

Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию