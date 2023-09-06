Изменил муж или достали соседи: как выглядит месть

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В порыве ярости люди могут совершать разные поступки. Когда достали соседи, изменили супруги или просто кто-то повёл себя не очень - так и хочется за себя постоять. Герои нашей подборки так и сделали.
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