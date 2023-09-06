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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
06 сентября 2023 08:43
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
857
27
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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49  комментариев
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
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Потому, что первый знает цену деньгам и умеет их зарабатывать, а второй дальше своих понтов нихера не видит.
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34k
Korolev 14 минут назад
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Все и так знают, что у чувака в шортах компания на 5 ярдрв, а манагеру тоже чем-то понтоваться надо...
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12k
Самка Хорька 20 минут назад
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Ну все правильно. А щас уже вянуть начинают)
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8k
sedoisever Час назад
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Ну, нормальнее хамки с недержанием.
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8k
sedoisever Час назад
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Много лет назад я так в первые секунды распаковки новой кухонной мойки офигел...
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62k
doker Час назад
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Потому что молодой.
Человек постарше прицепился бы - круто иметь знакомого уролога.
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16k
banzai7 Час назад
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В этой Кока-Коле уже есть вискарик?
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
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а она с чего это вязла?
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2k
Жирный бот 2 часа назад
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ну как то многовато.. около 10ки выходит, если 1 кофе в день+ десертик
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
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По идее роговые чешуйки на лапах кур не должны пропускать ток. Или напруга большая была, или курицы некондиционные
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
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А если бы ты хорошо учился логарифмам, то разобрался со всем этим без проблем.
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1k
Gadova 2 часа назад
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Кормить надо нормально котиков, тогда у вас будут Тигры и Барсы.
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
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