Уникальное космическое судно "Космонавт Виктор Пацаев"

После распада СССР для флота судов космической связи настали тяжёлые времена и с 1994 г. эти суда прекратили свою основную деятельность. Тогда большинство из них в итоге канули в небытие, но этому судну повезло и в 2001 г. вместо отправки на утилизацию, НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было направлено в г. Калининград и пришвартовано у причальной стенки Музея мирового Океана.

Более того, уже находясь у причала, оно продолжило выполнение своего космического назначения и обеспечивало связь ЦУП-а с Международной Космической Станцией и другими космическими аппаратами.

Но в 2014 г. в работу вступил новый Балтийский Командно-Измерительный Пункт, также взявший на себя функции этого судна, после чего оно окончательно прекратило свою работу.

А в 2015 г. НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было признано администрацией Калининградской области объектом культурного наследия и внесено приказом Министра культуры Российской Федерации от 2016 г. в единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.

К 2017 г. судно окончательно было выведено из космической эксплуатации, с него было демонтировано специальное оборудование и последующим решением Генерального штаба Вооружённых Сил судно было было передано Музею мирового Океана в качестве одного из главных экспонатов.