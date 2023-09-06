Уникальное космическое судно "Космонавт Виктор Пацаев"

Сегодня я расскажу про уникальное чудом сохранившееся судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", которое в отличие от печальной участи своих канувших в небытие собратьев, всё же нашло своё последнее пристанище у причальной стенки Музея мирового Океана в г. Калининград.
Но изначально это судно было построено в 1968 г. на Ленинградском судостроительном заводе им. Жданова как лесовоз "Семён Косинов".
И только в 1978 г. под руководством главного конструктора Б. П. Ардашева это лесовозное судно начали перестраивать на том же заводе в совершенно другое, теперь уже Научно-Исследовательское Судно, названное в честь лётчика-космонавта Виктора Пацаева.
24 ноября 1978 г. на судне был поднят красный вымпел Академии Наук СССР, а в 1979 г. перепрофилирование НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было закончено и оно было включено в состав Службы Космических Исследований, входивших в состав Отдела Морских Экспедиционных Работ Академии Наук СССР.
По сути это была плавучая станция космической связи, главной задачей которой являлись приём и анализ телеметрических данных с космических аппаратов, и обеспечение их связи с Центром Управления Полётами.
За время эксплуатации НИС "Космонавт Виктор Пацаев" совершило четырнадцать научно-исследовательских походов, принимая активное участие в работе с множеством различных космических аппаратов различных серий "Союз", "Салют", "Прогресс" и "Молния".
После распада СССР для флота судов космической связи настали тяжёлые времена и с 1994 г. эти суда прекратили свою основную деятельность. Тогда большинство из них в итоге канули в небытие, но этому судну повезло и в 2001 г. вместо отправки на утилизацию, НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было направлено в г. Калининград и пришвартовано у причальной стенки Музея мирового Океана.
Более того, уже находясь у причала, оно продолжило выполнение своего космического назначения и обеспечивало связь ЦУП-а с Международной Космической Станцией и другими космическими аппаратами.
Но в 2014 г. в работу вступил новый Балтийский Командно-Измерительный Пункт, также взявший на себя функции этого судна, после чего оно окончательно прекратило свою работу.
А в 2015 г. НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было признано администрацией Калининградской области объектом культурного наследия и внесено приказом Министра культуры Российской Федерации от 2016 г. в единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.
К 2017 г. судно окончательно было выведено из космической эксплуатации, с него было демонтировано специальное оборудование и последующим решением Генерального штаба Вооружённых Сил судно было было передано Музею мирового Океана в качестве одного из главных экспонатов.
Тем не менее попасть на него на экскурсию у нас получилось не с первого раза, да и пускают на ней внутри далеко не везде.
Но тем не менее посмотреть там есть что, даже не смотря на множество ограничений в передвижениях. Давайте поднимемся на борт.
И сначала прогуляемся снаружи.
Более всего взгляд цепляется конечно же за эту четверную антенну космической связи.
Если мы не ошибаемся (а мы наверняка ошибаемся), то это корабельная версия четырёх-параболической антенной установки СМ-178 "Ромашка", служившей для приёма телеметрической информации и использовавшейся в космических программах, в частности знаменитой МКС "Энергия-Буран".
Также наверху есть ещё две антенны поменьше.
Но про них мы к сожалению ничего не знаем, так что предполагать не будем.
Спустимся на нижнюю палубу и посмотрим что ещё доступно для обзора снаружи.
Конечно же здесь были предусмотрены спасательные шлюпки.
Какой-то маленький бассейн.
Корабельные гермодвери.
Ну а теперь можно заглянуть и внутрь.
У входа висит схема судна.
Тёмные коридоры с каютами. Правда заглянуть можно лишь в несколько.
Каюта главного научного сотрудника.
Небольшой зал, где перед экскурсией рассказывается история этого судна.
Но давайте уже пройдём к самому интересному.
Это доступные для осмотра помещения пункта управления с таким пультом.
Кучей телефонов.
Совершенно непонятными для нас панелями.
Плакатами на стенах.
Картами.
И блоками оборудования.
Рубка связи.
Снова длинный коридор.
А здесь выставлены атомные часы "Агат-М".
И прочее оборудование.
Хранители времени. :)
Если честно мы вообще ничего не понимаем в данном оборудовании, у нас профиль совершенно другой, так что умничать не станем. Главное, что это интересно.
Теперь перейдём к капитанскому мостику.
Много-много всякого оборудования. Совершенно непривычного после посещения судов и кораблей более обычного назначения.
В общем нам остаётся лишь извиниться, что в этот раз не можем ничего рассказать по матчасти такого уникального памятника ушедшей эпохе.
Но всё же надеемся, что вам было интересно. :)
А на этом всё.
Источник:
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