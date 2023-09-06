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Уникальное космическое судно "Космонавт Виктор Пацаев"

Уникальное космическое судно "Космонавт Виктор Пацаев"

Автор:
06 сентября 2023 08:39
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Калининград   Космонавт Виктор Пацаев   интересно   космическое судно   факты   фото   
1184
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Сегодня я расскажу про уникальное чудом сохранившееся судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", которое в отличие от печальной участи своих канувших в небытие собратьев, всё же нашло своё последнее пристанище у причальной стенки Музея мирового Океана в г. Калининград.

Но изначально это судно было построено в 1968 г. на Ленинградском судостроительном заводе им. Жданова как лесовоз "Семён Косинов".

И только в 1978 г. под руководством главного конструктора Б. П. Ардашева это лесовозное судно начали перестраивать на том же заводе в совершенно другое, теперь уже Научно-Исследовательское Судно, названное в честь лётчика-космонавта Виктора Пацаева.

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24 ноября 1978 г. на судне был поднят красный вымпел Академии Наук СССР, а в 1979 г. перепрофилирование НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было закончено и оно было включено в состав Службы Космических Исследований, входивших в состав Отдела Морских Экспедиционных Работ Академии Наук СССР.

По сути это была плавучая станция космической связи, главной задачей которой являлись приём и анализ телеметрических данных с космических аппаратов, и обеспечение их связи с Центром Управления Полётами.

За время эксплуатации НИС "Космонавт Виктор Пацаев" совершило четырнадцать научно-исследовательских походов, принимая активное участие в работе с множеством различных космических аппаратов различных серий "Союз", "Салют", "Прогресс" и "Молния".

После распада СССР для флота судов космической связи настали тяжёлые времена и с 1994 г. эти суда прекратили свою основную деятельность. Тогда большинство из них в итоге канули в небытие, но этому судну повезло и в 2001 г. вместо отправки на утилизацию, НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было направлено в г. Калининград и пришвартовано у причальной стенки Музея мирового Океана.

Более того, уже находясь у причала, оно продолжило выполнение своего космического назначения и обеспечивало связь ЦУП-а с Международной Космической Станцией и другими космическими аппаратами.

Но в 2014 г. в работу вступил новый Балтийский Командно-Измерительный Пункт, также взявший на себя функции этого судна, после чего оно окончательно прекратило свою работу.

А в 2015 г. НИС "Космонавт Виктор Пацаев" было признано администрацией Калининградской области объектом культурного наследия и внесено приказом Министра культуры Российской Федерации от 2016 г. в единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.

К 2017 г. судно окончательно было выведено из космической эксплуатации, с него было демонтировано специальное оборудование и последующим решением Генерального штаба Вооружённых Сил судно было было передано Музею мирового Океана в качестве одного из главных экспонатов.

Тем не менее попасть на него на экскурсию у нас получилось не с первого раза, да и пускают на ней внутри далеко не везде.

Но тем не менее посмотреть там есть что, даже не смотря на множество ограничений в передвижениях. Давайте поднимемся на борт.

И сначала прогуляемся снаружи.

Более всего взгляд цепляется конечно же за эту четверную антенну космической связи.

Если мы не ошибаемся (а мы наверняка ошибаемся), то это корабельная версия четырёх-параболической антенной установки СМ-178 "Ромашка", служившей для приёма телеметрической информации и использовавшейся в космических программах, в частности знаменитой МКС "Энергия-Буран".

Также наверху есть ещё две антенны поменьше.

Но про них мы к сожалению ничего не знаем, так что предполагать не будем.

Спустимся на нижнюю палубу и посмотрим что ещё доступно для обзора снаружи.

Конечно же здесь были предусмотрены спасательные шлюпки.

Какой-то маленький бассейн.

Корабельные гермодвери.

Ну а теперь можно заглянуть и внутрь.

У входа висит схема судна.

Тёмные коридоры с каютами. Правда заглянуть можно лишь в несколько.

Каюта главного научного сотрудника.

Небольшой зал, где перед экскурсией рассказывается история этого судна.

Но давайте уже пройдём к самому интересному.

Это доступные для осмотра помещения пункта управления с таким пультом.

Кучей телефонов.

Совершенно непонятными для нас панелями.

Плакатами на стенах.

Картами.

И блоками оборудования.

Рубка связи.

Снова длинный коридор.

А здесь выставлены атомные часы "Агат-М".

И прочее оборудование.

Хранители времени. :)

Если честно мы вообще ничего не понимаем в данном оборудовании, у нас профиль совершенно другой, так что умничать не станем. Главное, что это интересно.

Теперь перейдём к капитанскому мостику.

Много-много всякого оборудования. Совершенно непривычного после посещения судов и кораблей более обычного назначения.

В общем нам остаётся лишь извиниться, что в этот раз не можем ничего рассказать по матчасти такого уникального памятника ушедшей эпохе.

Но всё же надеемся, что вам было интересно. :)

А на этом всё.

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Метки: Калининград   Космонавт Виктор Пацаев   интересно   космическое судно   факты   фото   
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Zmey8838 Час назад
Нос ледокольный.
Приемник "Кристалл" - родственник очень распространенного армейского коротковолнового Р-155
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1k
Хаим Каценеленбоген Час назад
Был на КВП в 1991г., отца в конце 80хх перевели с АСК.
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90k
7guest Час назад
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