FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2522 поста • 854 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Люди из стали. "Домовой"

Люди из стали. "Домовой"

Автор:
02 апреля 2024 11:41
Сообщество : Военное
Метки: беслан   герои   мужество   спецназ   
496
7

"Домовой": о майоре Михаиле Кузнецове ("Вымпел"), который успел спасти более 20 человек из школы г. Беслана

Скоро исполнится 20 лет с  того времени, когда 1 сентября 2004 года боевиками были захвачены более 1100 человек: преподавателей, учащихся школы №1 г. Беслана, также их родителей и близких, пришедших на торжественную линейку.

Огромное количество потерь, о которых невозможно забыть. И среди них - 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ, которые участвовали в освобождении заложников, но попали под огонь боевиков...

"ДОМОВОЙ"

Именно такой позывной был у офицера спецподразделения "ВЫМПЕЛ", майора Михаила Борисовича Кузнецова (1965-2004) - героя, прошедшего через ад войны в Афганистане (1979-1989) и страшный штурм города Грозного в декабре 1999 - феврале 2000 гг.

Кстати, позывной появился у Михаила Борисовича во время Афганской войны, когда сослуживцы прозвали его так за хозяйственность и талант украсить тяжёлый солдатский быт. Остался он у офицера и до того столкновения в Беслане.

Кузнецов являлся одним из наиболее опытных и подготовленных бойцов, которым не раз приходилось сражаться. После распада СССР он ушёл из Витебской дивизии ВДВ, где служил до 1991 года, вернулся домой в Московскую область и решил связать свою жизнь со спецназом. В 1997 году Михаил Борисович оказался в спецподразделении "ВЫМПЕЛ»

К этому моменту в его составе служили воины-афганцы (прим. - первый командир Э.Г. Козлов (род.1938 г.) является участником штурма дворца Амина), а также ветераны Первой Чеченской войны (1994-1996). Однако, бои в Чечне продолжались, и теперь Кузнецов стал их участником.

Большое количество командировок на Северный Кавказ, борьба с бандформированиями на территории Дагестана, а в декабре 2002 г. офицер был среди тех, кто освобождал Театральный центр на Дубровке (Москва).

И никто не мог подумать, что меньше чем через 2 года после этих событий страну потрясёт очередной удар - гораздо тяжёлый и страшный.

"ВРЕМЯ ВЕСЕЛЬЯ"

В 9 часов утра 1 сентября 2004 года в школу г. Беслана ворвались боевики под руководством Руслана Хучбарова ("Полковник"). Взяв в заложники более 1100 человек, они разместили их в здании образовательного учреждения, используя в качестве "живого щита" в переговорах и столкновениях с российской стороной.

Многое из того, что происходило в школе с 1 по 3 сентября, запечатлено с помощью видеосъёмки, которую вели боевики с отобранной камеры. На плёнке осталось печально известное название "Время веселья", оставленное кем-то из владельцем аппаратуры по случаю Дня знания.

На третий день, когда усугубилось состояние заложников, "набитых" внутри помещения без еды и воды, когда переговоры ни к чему не привели (прим. - кроме знаменитого подвига бывшего президента Ингушетии, воина-афганца Руслана Аушева, который после разговора с боевиками смог вывести из школы 26 человек), начался штурм.

В "ВЫМПЕЛе" Михаил Борисович являлся сапёром-взрывотехником, поэтому он не должен был находиться в первых рядах штурмовавших. Однако, ситуация критическая - счёт идёт на минуты, и необходимо как можно скорее вытащить всех, кто находился в заложниках.

Не долго думая, майор бросился к спортзалу, из которого в суматохе боя начали выпрыгивать люди. Если посмотреть на фото помещения, то его окна находятся довольно высоко от земли. Где-то посреди этого ужаса Кузнецов смог найти парту и несколько стульев, чтобы подставить их к стене.

Отбиваясь от засевшего противника, ведущего огонь из школы, Герою удалось эвакуировать более 20 человек. Однако, прикрывая огнём спасавшихся детей и их близких, а также штурмующие подгруппы захвата, он столкнулся с двумя боевиками, один из которых вёл огонь из пулемёта из захваченной школы.

Кузнецову удалось их уничтожить, однако, в последний момент перестрелки он был тяжело ранен. До госпиталя г.Владикавказа Героя не довезли.

ПАМЯТЬ

За годы своей военной службы майор Кузнецов был награждён орденами Мужества, Красной Звезды, "За военные заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II ст., медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и др. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV ст. с мечами он был награждён за свой последний бой...

А имя героического офицера стоит в одном ряду с другими военнослужащими, которые участвовали в освобождении узников бесланской школы.

Спасали, но сами не смогли выйти во время столкновения с боевиками, которые давным-давно потеряли всякий человеческий облик.


×
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: беслан   герои   мужество   спецназ   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Федор 5 часов назад
Человек из стали! Вечная память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
StoneWolf 2 часа назад
Герой. Надо про таких людей в школах рассказывать и по СМИ, а не делать бесконечные ток шоу типа "Пусть говорят"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar 2 часа назад
Я уже в 2004 с Кавказа по службе был переведён на ДВ, об этих трагических событиях узнал уже из сводок и ТВ, в одном из отпусков заезжал с товарищем в эту школу, честно говоря обстановка поразила даже громко говорить не хотелось, вообще не хотелось. Спасибо всем кто учавствовал в спасении детей и силовикам и гражданским, погибшим и умершим Вечная память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 5 часов назад
вечная память Русским войнам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий ! 5 часов назад
На соседней улице жил. Герой. Царствие небесное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex 5 часов назад
Мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3405 постов (3238 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

215554



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить
Иосиф Кобзон о Жванецком
Иосиф Кобзон о Жванецком
Набирающие популярность в сообществах
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
18 новых российских сериалов — их стоит посмотреть, если ещё не видели⁠⁠
Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий⁠⁠
Шутки в сторону — 8 новых криминальных комедий⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#Юмор#в мире#Прикол#новости#люди#удивительно#скандал
#машина#животные#забавно#факты#интересное#интересно#позитив#СССР#собака#дети
#автомобили#аварии#авто аварии#история#Автовсячина#кот#кино#улыбнуло#красота#Индия
В Петербурге со спецназом задержали организатора незаконных экскурсий по крышам В Петербурге со спецназом задержали организатора незаконных экскурсий по крышам Брат и сестра Константиновы - Герои Советского Союза Брат и сестра Константиновы - Герои Советского Союза Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер Как зовут персонажей мультфильма “Тайна третьей планеты” Как зовут персонажей мультфильма “Тайна третьей планеты”

На что жалуетесь?

Вернуться