Люди из стали. "Домовой"

Скоро исполнится 20 лет с того времени, когда 1 сентября 2004 года боевиками были захвачены более 1100 человек: преподавателей, учащихся школы №1 г. Беслана, также их родителей и близких, пришедших на торжественную линейку.

Огромное количество потерь, о которых невозможно забыть. И среди них - 10 сотрудников Центра специального назначения ФСБ, которые участвовали в освобождении заложников, но попали под огонь боевиков...

"ДОМОВОЙ"

Именно такой позывной был у офицера спецподразделения "ВЫМПЕЛ", майора Михаила Борисовича Кузнецова (1965-2004) - героя, прошедшего через ад войны в Афганистане (1979-1989) и страшный штурм города Грозного в декабре 1999 - феврале 2000 гг.

Кстати, позывной появился у Михаила Борисовича во время Афганской войны, когда сослуживцы прозвали его так за хозяйственность и талант украсить тяжёлый солдатский быт. Остался он у офицера и до того столкновения в Беслане.

Кузнецов являлся одним из наиболее опытных и подготовленных бойцов, которым не раз приходилось сражаться. После распада СССР он ушёл из Витебской дивизии ВДВ, где служил до 1991 года, вернулся домой в Московскую область и решил связать свою жизнь со спецназом. В 1997 году Михаил Борисович оказался в спецподразделении "ВЫМПЕЛ»

К этому моменту в его составе служили воины-афганцы (прим. - первый командир Э.Г. Козлов (род.1938 г.) является участником штурма дворца Амина), а также ветераны Первой Чеченской войны (1994-1996). Однако, бои в Чечне продолжались, и теперь Кузнецов стал их участником.

Большое количество командировок на Северный Кавказ, борьба с бандформированиями на территории Дагестана, а в декабре 2002 г. офицер был среди тех, кто освобождал Театральный центр на Дубровке (Москва).

И никто не мог подумать, что меньше чем через 2 года после этих событий страну потрясёт очередной удар - гораздо тяжёлый и страшный.

"ВРЕМЯ ВЕСЕЛЬЯ"

В 9 часов утра 1 сентября 2004 года в школу г. Беслана ворвались боевики под руководством Руслана Хучбарова ("Полковник"). Взяв в заложники более 1100 человек, они разместили их в здании образовательного учреждения, используя в качестве "живого щита" в переговорах и столкновениях с российской стороной.

Многое из того, что происходило в школе с 1 по 3 сентября, запечатлено с помощью видеосъёмки, которую вели боевики с отобранной камеры. На плёнке осталось печально известное название "Время веселья", оставленное кем-то из владельцем аппаратуры по случаю Дня знания.

На третий день, когда усугубилось состояние заложников, "набитых" внутри помещения без еды и воды, когда переговоры ни к чему не привели (прим. - кроме знаменитого подвига бывшего президента Ингушетии, воина-афганца Руслана Аушева, который после разговора с боевиками смог вывести из школы 26 человек), начался штурм.

В "ВЫМПЕЛе" Михаил Борисович являлся сапёром-взрывотехником, поэтому он не должен был находиться в первых рядах штурмовавших. Однако, ситуация критическая - счёт идёт на минуты, и необходимо как можно скорее вытащить всех, кто находился в заложниках.

Не долго думая, майор бросился к спортзалу, из которого в суматохе боя начали выпрыгивать люди. Если посмотреть на фото помещения, то его окна находятся довольно высоко от земли. Где-то посреди этого ужаса Кузнецов смог найти парту и несколько стульев, чтобы подставить их к стене.

Отбиваясь от засевшего противника, ведущего огонь из школы, Герою удалось эвакуировать более 20 человек. Однако, прикрывая огнём спасавшихся детей и их близких, а также штурмующие подгруппы захвата, он столкнулся с двумя боевиками, один из которых вёл огонь из пулемёта из захваченной школы.

Кузнецову удалось их уничтожить, однако, в последний момент перестрелки он был тяжело ранен. До госпиталя г.Владикавказа Героя не довезли.

ПАМЯТЬ

За годы своей военной службы майор Кузнецов был награждён орденами Мужества, Красной Звезды, "За военные заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II ст., медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и др. Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV ст. с мечами он был награждён за свой последний бой...

А имя героического офицера стоит в одном ряду с другими военнослужащими, которые участвовали в освобождении узников бесланской школы.

Спасали, но сами не смогли выйти во время столкновения с боевиками, которые давным-давно потеряли всякий человеческий облик.