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После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу

После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу

Автор:
05 сентября 2023 15:18
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Рубен   Спасение   животные   история   лев   
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Шесть лет лев Рубен провел в одиночестве в маленькой клетке на границе Армении и Азербайджана. Зоопарк, где содержался лев, принадлежал армянскому бизнесмену, который скончался несколько лет назад. После дипломатических переговоров, тщательной подготовки и 22-часового перелета, царь зверей начинает новую жизнь в заповеднике в Южной Африке.

Все началось со статьи Daily Mail, в которой рассказывалось об одиноком льве, который от одиночества разучился рычать. После смерти владельца зоопарка всех животных переселили, а для Рубена нового дома не нашлось.

Британская благотворительная организация Animal Defenders International при содействии авиакомпании Qatar Airlines организовала переселение Рубена из крошечного вольера, где он провел всю свою жизнь, в надежное убежище в Южной Африке.

Ян Кример из организации Animal Defenders International сказал: "Мы были в слезах, когда Рубен вышел из своей клетки и впервые в жизни пошел по траве".

Источник:

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Метки: Африка   Рубен   Спасение   животные   история   лев   
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4  комментария
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8k
Пуриц Жорж Час назад
Я вообще против зоопарков где животные в клетках, ещё можно рассматривать где на островках
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1k
Бывалый 13 минут назад
Верните срочно меня армянам!!!
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2k
Andrey Selin Полчаса назад
Жалко льва. Только на свободе он быстро сдохнет. Один хрен - жить ему в резервации весь остаток жизни.
Ну, или радостные дибилы активисты его выпустят. Через неделю найдут его бездыханную тушку...
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76k
Viktor Час назад
Долбанный армянский бизнесмен, так издеваться над животными!
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