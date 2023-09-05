После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу

Шесть лет лев Рубен провел в одиночестве в маленькой клетке на границе Армении и Азербайджана. Зоопарк, где содержался лев, принадлежал армянскому бизнесмену, который скончался несколько лет назад. После дипломатических переговоров, тщательной подготовки и 22-часового перелета, царь зверей начинает новую жизнь в заповеднике в Южной Африке.
Все началось со статьи Daily Mail, в которой рассказывалось об одиноком льве, который от одиночества разучился рычать. После смерти владельца зоопарка всех животных переселили, а для Рубена нового дома не нашлось.
Британская благотворительная организация Animal Defenders International при содействии авиакомпании Qatar Airlines организовала переселение Рубена из крошечного вольера, где он провел всю свою жизнь, в надежное убежище в Южной Африке.
Ян Кример из организации Animal Defenders International сказал: "Мы были в слезах, когда Рубен вышел из своей клетки и впервые в жизни пошел по траве".
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Ну, или радостные дибилы активисты его выпустят. Через неделю найдут его бездыханную тушку...