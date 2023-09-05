После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу

Шесть лет лев Рубен провел в одиночестве в маленькой клетке на границе Армении и Азербайджана. Зоопарк, где содержался лев, принадлежал армянскому бизнесмену, который скончался несколько лет назад. После дипломатических переговоров, тщательной подготовки и 22-часового перелета, царь зверей начинает новую жизнь в заповеднике в Южной Африке.