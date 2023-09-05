FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12005 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Все части саги “Сумерки”

Все части саги “Сумерки”

Автор:
05 сентября 2023 06:47
Сообщество : Кино
Метки: затмение   новолуние   сага   сериал   сумерки   фильм   
1376
2

Вампирская франшиза “Сумерки” произвела настоящий фурор в сфере кинематографа. История любви более чем столетнего вампира, сохранившего облик красивого юноши, и хрупкой девушки из простой семьи поразила миллионы зрителей по всей планете. Все части сумерек по порядку описаны в этой статье.


Содержание


Список фильмов по порядку

Культовая киносага стартовала в 2008 году. Фильмы снимались по серии книг Стефани Майер, к тому моменту уже успевшей стать очень популярной. Смотреть сумерки нужно в следующей последовательности:

  1. Сумерки
  2. Сумерки. Сага. Новолуние
  3. Сумерки. Сага. Затмение
  4. Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 1
  5. Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 2

Сюжет всех частей вращается вокруг двух влюбленных. В ходе просмотра у их поклонников есть возможность наблюдать не только за любовной линией, но и за личностным ростом героев.

На большинстве популярных ресурсов посмотреть “Сумерки” сейчас можно бесплатно.

Начало

В первой части мы знакомимся с застенчивой старшеклассницей по имени Белла Свон. Недавно она переехала из солнечной Аризоны в родной дождливый городок Форкс. Белла с трудом пытается привыкнуть к новой жизни. В школе ее внимание привлекает Эдвард Каллен - загадочный юноша с бледной кожей, странно реагирующий на ее присутствие. Вскоре выясняется, что он - вампир…

Новолуние

В “Новолунии” Эдвард неожиданно бросает Беллу. Это происходит потому, что он сильно переживает за жизнь и здоровье возлюбленной - ведь для обычного человека опасно быть рядом с теми, кто питается кровью. Белла тяжело переживает исчезновение своего избранника и прикладывает все силы для его поисков. В это же время она сближается с Джейкобом - парнем из индейской резервации. Джейкоб тоже далеко не прост - ему суждено стать оборотнем.

Затмение

В “Затмении” сюжет киносаги заметно накаляется. Форкс потрясает череда зверских убийств. Вампирша Виктория желает жестоко отомстить Эдварду за то, что он отнял жизнь у ее возлюбленного. Ее целью становится Белла.

Белла не может понять, кого она любит по-настоящему - Эдварда или Джейкоба. Однако оба юноши с готовностью выступают на ее защиту.

Рассвет - Часть 1

Последний эпизод сценаристы поделили на две части. В первой мы наконец можем наблюдать за свадьбой и медовым месяцем главных героев. Однако семейная идиллия длится недолго - вскоре Белла узнает, что беременна. Семья Калленов умоляет ее избавиться от ребенка, но девушка решительно настроена стать матерью.

Рождение дочери фактически обрывает жизнь Беллы, но в последний момент муж спасает ее, обращая в вампира.

Рассвет - Часть 2

Белла понемногу привыкает к тому, что она больше не человек. Параллельно она с удовольствием заботится о дочке Ренесми, которая очень быстро растет. Однажды о существовании ребенка-полукровки узнает клан Вольтури. Поскольку обращать детей в вампиров строго запрещено, они идут войной на Калленов. Наступает время убивать...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: затмение   новолуние   сага   сериал   сумерки   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
64k
Александр Ломовицкий 40 минут назад
фильм про то как девушка выбирала между трупом и собакой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick 3 минуты назад
Вот вы прикалываетесь, а в то время на майловских ответах частенько на серьёзных щах подростки задавали вопросы, как стать вампиром, пипец как надо, или где в нашей стране водятся оборотни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lekha-fil 20 минут назад
И чего от этой хрени так тащатся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Trilik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
дмитрий викторович 2 часа назад
Скоро выйдет новый сезон? Напоминают, что было в предыдущих частях?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Человек и пароход

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
В Калифорнии придумали, как бороться с магазинными воришками
В Калифорнии придумали, как бороться с магазинными воришками
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Художник Антон Овсяников
Художник Антон Овсяников
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США
Техника Apple станет дороже из-за торговых войн между Китаем и США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Прикол#интересно#забавно#сарказм#история#СССР#полиция#истории#Мемы
#фото#животные#новости#кино#в мире#фильм#улыбнуло#конфликт#Китай#путешествия
#Юмор#США#дети#позитив#удивительно#машина#интересное#школа#комментарии#Санкт-Петербург
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5» 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5» 10 интересных закулисных кадров со съемок сериала "Одни из нас" 10 интересных закулисных кадров со съемок сериала "Одни из нас" Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора Чехословацкие фильмы-сказки, которые обожала советская детвора 8 фильмов о реально существовавших бандах 8 фильмов о реально существовавших бандах Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии

На что жалуетесь?

Вернуться