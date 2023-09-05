



Список фильмов по порядку

Культовая киносага стартовала в 2008 году. Фильмы снимались по серии книг Стефани Майер, к тому моменту уже успевшей стать очень популярной. Смотреть сумерки нужно в следующей последовательности:

Сумерки Сумерки. Сага. Новолуние Сумерки. Сага. Затмение Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 1 Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 2

Сюжет всех частей вращается вокруг двух влюбленных. В ходе просмотра у их поклонников есть возможность наблюдать не только за любовной линией, но и за личностным ростом героев.

На большинстве популярных ресурсов посмотреть “Сумерки” сейчас можно бесплатно.

Начало

В первой части мы знакомимся с застенчивой старшеклассницей по имени Белла Свон. Недавно она переехала из солнечной Аризоны в родной дождливый городок Форкс. Белла с трудом пытается привыкнуть к новой жизни. В школе ее внимание привлекает Эдвард Каллен - загадочный юноша с бледной кожей, странно реагирующий на ее присутствие. Вскоре выясняется, что он - вампир…

Новолуние

В “Новолунии” Эдвард неожиданно бросает Беллу. Это происходит потому, что он сильно переживает за жизнь и здоровье возлюбленной - ведь для обычного человека опасно быть рядом с теми, кто питается кровью. Белла тяжело переживает исчезновение своего избранника и прикладывает все силы для его поисков. В это же время она сближается с Джейкобом - парнем из индейской резервации. Джейкоб тоже далеко не прост - ему суждено стать оборотнем.