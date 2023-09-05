Вампирская франшиза “Сумерки” произвела настоящий фурор в сфере кинематографа. История любви более чем столетнего вампира, сохранившего облик красивого юноши, и хрупкой девушки из простой семьи поразила миллионы зрителей по всей планете. Все части сумерек по порядку описаны в этой статье.
Список фильмов по порядку
Культовая киносага стартовала в 2008 году. Фильмы снимались по серии книг Стефани Майер, к тому моменту уже успевшей стать очень популярной. Смотреть сумерки нужно в следующей последовательности:
- Сумерки
- Сумерки. Сага. Новолуние
- Сумерки. Сага. Затмение
- Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 1
- Сумерки. Сага: Рассвет - Часть 2
Сюжет всех частей вращается вокруг двух влюбленных. В ходе просмотра у их поклонников есть возможность наблюдать не только за любовной линией, но и за личностным ростом героев.
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Начало
В первой части мы знакомимся с застенчивой старшеклассницей по имени Белла Свон. Недавно она переехала из солнечной Аризоны в родной дождливый городок Форкс. Белла с трудом пытается привыкнуть к новой жизни. В школе ее внимание привлекает Эдвард Каллен - загадочный юноша с бледной кожей, странно реагирующий на ее присутствие. Вскоре выясняется, что он - вампир…
Новолуние
В “Новолунии” Эдвард неожиданно бросает Беллу. Это происходит потому, что он сильно переживает за жизнь и здоровье возлюбленной - ведь для обычного человека опасно быть рядом с теми, кто питается кровью. Белла тяжело переживает исчезновение своего избранника и прикладывает все силы для его поисков. В это же время она сближается с Джейкобом - парнем из индейской резервации. Джейкоб тоже далеко не прост - ему суждено стать оборотнем.
Затмение
В “Затмении” сюжет киносаги заметно накаляется. Форкс потрясает череда зверских убийств. Вампирша Виктория желает жестоко отомстить Эдварду за то, что он отнял жизнь у ее возлюбленного. Ее целью становится Белла.
Белла не может понять, кого она любит по-настоящему - Эдварда или Джейкоба. Однако оба юноши с готовностью выступают на ее защиту.
Рассвет - Часть 1
Последний эпизод сценаристы поделили на две части. В первой мы наконец можем наблюдать за свадьбой и медовым месяцем главных героев. Однако семейная идиллия длится недолго - вскоре Белла узнает, что беременна. Семья Калленов умоляет ее избавиться от ребенка, но девушка решительно настроена стать матерью.
Рождение дочери фактически обрывает жизнь Беллы, но в последний момент муж спасает ее, обращая в вампира.
Рассвет - Часть 2
Белла понемногу привыкает к тому, что она больше не человек. Параллельно она с удовольствием заботится о дочке Ренесми, которая очень быстро растет. Однажды о существовании ребенка-полукровки узнает клан Вольтури. Поскольку обращать детей в вампиров строго запрещено, они идут войной на Калленов. Наступает время убивать...
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