8 фильмов о реально существовавших бандах

Пока раскаленное докрасна колесо мельницы «Мулен Руж» привлекало зевак на Монмартр, а завсегдатаи этого кабаре Тулуз-Лотрек и Гоген создавали свои шедевры в квартирах неподалеку, парижскими улицами правили дерзкие банды горячих сорванцов, прозванные за буйную жестокость и бесстрашие апашами. Дерзкие не только на словах, но и на деле, они отличались непримиримой ненавистью к порядку, олицетворяемому полицейскими и буржуа, и выделялись из толпы яркими нарядами — тельняшками, цветными шарфами, начищенными до блеска туфлями и разбросанными по телу татуировками. Справиться с апашами смогло только время и Первая мировая война, подорвавшая прежние порядки.

Об одной из банд апашей — банде потрясающе кинематографической — рассказывает фильм Ромена Киро, который выйдет на экраны уже в начале мая. В центре сюжета девушка с мужским именем Билли (Алис Исааз), выросшая на улицах Парижа и вернувшаяся на них, чтобы отомстить за смерть своего брата, погибшего в детстве по вине одного из апашей — харизматичного Хесуса в исполнении Нильса Шнайдера. Путь к вендетте осложняется, когда Билли становится своей в банде, неожиданно для себя обретает в ней новую семью, да еще и проникается противоречивыми чувствами к самому Хесусу.

В итоге получается дерзкое и стильное кино. К слову, одной из редких картин, запечатлевших апашей до этого, была «Золотая каска» Жака Беккера с Симоной Синьоре в главной роли.

«Острые козырьки» (2013-2022)