8 фильмов о реально существовавших бандах

Давайте вспомним восемь криминальных фильмов и сериалов, основанных на истории реальных банд.
«Банды Парижа» (2023)
Пока раскаленное докрасна колесо мельницы «Мулен Руж» привлекало зевак на Монмартр, а завсегдатаи этого кабаре Тулуз-Лотрек и Гоген создавали свои шедевры в квартирах неподалеку, парижскими улицами правили дерзкие банды горячих сорванцов, прозванные за буйную жестокость и бесстрашие апашами. Дерзкие не только на словах, но и на деле, они отличались непримиримой ненавистью к порядку, олицетворяемому полицейскими и буржуа, и выделялись из толпы яркими нарядами — тельняшками, цветными шарфами, начищенными до блеска туфлями и разбросанными по телу татуировками. Справиться с апашами смогло только время и Первая мировая война, подорвавшая прежние порядки.
Об одной из банд апашей — банде потрясающе кинематографической — рассказывает фильм Ромена Киро, который выйдет на экраны уже в начале мая. В центре сюжета девушка с мужским именем Билли (Алис Исааз), выросшая на улицах Парижа и вернувшаяся на них, чтобы отомстить за смерть своего брата, погибшего в детстве по вине одного из апашей — харизматичного Хесуса в исполнении Нильса Шнайдера. Путь к вендетте осложняется, когда Билли становится своей в банде, неожиданно для себя обретает в ней новую семью, да еще и проникается противоречивыми чувствами к самому Хесусу.
В итоге получается дерзкое и стильное кино. К слову, одной из редких картин, запечатлевших апашей до этого, была «Золотая каска» Жака Беккера с Симоной Синьоре в главной роли.
«Острые козырьки» (2013-2022)
Собирательный образ другой культовой банды представлен в сериале Стивена Найта. «Острые козырьки» — общее название для бирмингемских банд, которые действовали с конца XIX века и занимались всем понемногу: грабежами, рэкетом, подпольными ставками. Собранные из обитателей бирмингемских трущоб, они отличались особым «деловым» стилем — носили жилеты, пальто, шарфы и обязательные кепки-восьмиуголки с острыми, как бритва, краями.
В сериале Найт использовал это собирательное название для рассказа о преступной империи, построенной братьями Шелби — Артуром (Пол Андерсон), Джоном, Финном и главой семейства Томасом (Киллиан Мерфи), вернувшимся с Первой мировой и ищущим, куда бы приложить полученные на войне навыки в мирное время. «Бизнес» Шелби растет, а вместе с ним и аппетиты, которые приводят братьев далеко за пределы города.
«Джонни Д» (2009)
Примерно в то же время, что и «Острые козырьки», в США активную деятельность вел печально известный Джон Диллинджер — «благородный» грабитель банков, завоевавший народную любовь на волне недоверия к финансовой системе после мирового финансового кризиса 1929 года.
Идеология Диллинджера была предельно проста — грабить исключительно толстосумов и ни в коем случае не покушаться на добродетельных трудяг, воспринимавших его деятельность как своего рода месть за их трудности.
Такой версией Робин Гуда 30-х годов он предстает в драме Майкла Манна, режиссера «Схватки» и «Соучастника», не побоявшегося использовать свою любимую ручную камеру в историческом и, как правило, статичном жанре гангстерского кино. Фильм, поставленный по документальному роману Брайана Барроу «Враги общества», последовательно и достаточно точно пересказывает события последних лет жизни Диллинджера (Джонни Депп). Здесь показаны организованный им побег сообщников из тюрьмы, случайный арест и столь же нелепый побег с деревянным муляжом револьвера, многочисленные ограбления банков, но также — и это самое важное — знакомство с Билли Фрешетт (Марион Котийяр), любовью всей его жизни, встреча с которой очень помогла Мелвину Первису (Кристиан Бэйл), агенту набирающего в те годы силу ФБР, найти и уничтожить «врага общества номер один».
«Крестный отец» (1972)
В отличие от Барроу роман Марио Пьюзо не столь прямолинеен — он не называет пять мафиозных семей Нью-Йорка родом с Сицилии своими именами, но очевидно имеет их в виду, пересказывая в том числе реальные истории (к примеру, в популярном певце Джонни Фонтейне, друге семьи Корлеоне, легко угадывается Фрэнк Синатра).
Рождался «Крестный отец», как и многие шедевры, в муках, спорах и разногласиях. Фрэнсис Форд Коппола — тогда еще совсем молодой режиссер, нежная поросль «Нового Голливуда», был утвержден во многом из-за своего итальянского происхождения и небольшого гонорара. А вот за многие художественные решения и выбор актеров ему пришлось хорошенько побороться со студией Paramount, которая, к примеру, отчаянно не желала видеть малоизвестного тогда Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне — героя Второй мировой, только вернувшегося из Европы и ставшего в результате начавшейся войны мафиозных семей наследником трона своего отца дона Витто. К счастью, упорство Копполы было столь же непоборимым, как и его талант, а фильм в итоге стал классикой на все времена, положив начало трилогии об одновременном иерархическом возвышении и моральном падении Майкла.
«Легенда» (2015)
О другой семье, правда не столь обширной, как Корлеоне, рассказывает «Легенда», перенося зрителей в 60-е годы в лондонский Ист-Энд, которым в те времена правили братья-близнецы Крэй — красавчик Реджи и Рон, его темный двойник с подозрением на параноидальную шизофрению, которых сыграл Том Харди. Жестокость, которую Крэи проявляли с юности на боксерском ринге и вне его, они удивительным образом совмещали с известной долей обаяния, позволяющего их законному бизнесу — нескольким ночным клубам по всему Лондону — затенять реальную деятельность «фирмы Крэев»: рэкет, грабежи, отмывание денег, убийства и многое другое. Даже после осуждения братья пользовались поддержкой звездных друзей — английских актеров и певцов вроде Барбары Виндзор и Джорджа Рафта.
Повествование в фильме ведется от лица Фрэнсис Ши (Эмили Браунинг), жены Реджи, посмертные дневники которой были опубликованы в 2014 году и легли в основу сценария. Довольно точно следуя за основными событиями в жизни Крэев, «Легенда», однако, вычеркнула старшего брата близнецов — Чарли, роль которого в «фирме» до сих пор остается неясной.
«Славные парни» (1990)
Мартин Скорсезе — один из наиболее влиятельных мастеров, работающих в жанре гангстерского кино, но основанных на реальных биографиях фильмов он поставил не так много — не столь давнего «Ирландца» и уже успевших стать классикой «Славных парней» («Казино» и «Отступники» были только вдохновлены историями реальных личностей).
Основой картины «Славные парни» стала история Генри Хилла (Рэй Лиотта) — члена нью-йоркской мафии, участвовавшего в двух легендарных ограблениях Международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Хилл, наполовину ирландец, наполовину сицилиец, рос в Бруклине в 50-е и, попав под влияние местного мафиози Пола Варио, с подростковых лет нес угрозу обществу, хотя из-за своего происхождения не мог быть принят в «семью», с которой тесно сотрудничал. Сторонним «бизнесом» Хилла была торговля наркотиками, из-за которой он и угодил в тюрьму во второй раз и сумел избежать срока, только согласившись войти в программу защиты свидетелей. В общем, готовое кино, а не биография. Напарников Генри — Джимми Берка и сумасшедшего Томми Десимоне сыграл любимый Скорсезе дуэт актеров — Роберт Де Ниро и Джо Пеши.
«Черная месса» (2015)
История Джеймса «Уайти» Балджера выделяется даже из этой богатой на яркие характеры подборки. Во-первых, его младший брат Билли Балджер был настолько законопослушным гражданином, что дослужился до звания сенатора штата Массачусетс, что не мешало Уайти на протяжении нескольких десятилетий возглавлять ирландскую банду Winter Hill из южного Бостона. Во-вторых, Балджер, ненавидящий «крыс» и стукачей, сам был информатором ФБР, правда, доносил исключительно на конкурирующую с ним итальянскую мафию. В-третьих, без помощи ФБР и знакомого ему с детства агента Джона Коннолли его возвышение и превращение в короля преступного мира Бостона было бы просто невозможно. В общем, Балджер довольно долго водил за нос все бостонское отделение ФБР. В фильме Скотта Купера с необычайно крепким кастом — от Джоэла Эдгертона, сыгравшего Коннолли, до Бенедикта Камбербэтча, воплотившего Билли, главную роль исполнил загримированный до неузнаваемости Джонни Депп.
К слову, история Уайти помогла сценаристу Уильяму Монахану пересадить на американскую почву сюжет корейской «Двойной рокировки», превратившийся в итоге в «Отступников» Мартина Скорсезе, за которых он, к слову, был награжден, наконец, «Оскаром».
«Клан Сопрано» (1999-2007)
Культовый сериал HBO его шоураннер Дэвид Чейз придумал, пользуясь старым правилом — пиши то, о чем знаешь. Так в историю о Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) — современном гангстере из Нью-Джерси — добавились сложные отношения с ангедонистичной матерью, приступы паники и депрессия, сеансы психотерапии, рассуждения о месте итало-американцев (дедушка Чейза изменил фамилию, укоротив оригинальную — Дечезаре) в современном обществе и хорошо знакомое Чейзу с детства очарование мафии из «страны садов».
Сам же «клан» во многом напоминает преступную семью Декавальканте, действующую в нескольких городах Нью-Джерси еще с 20-х годов и переживающую кризисные времена на пороге нового тысячелетия. Тогда было арестовано и приговорено к разным срокам около 20 ее членов — ФБР следит за каждым шагом, молодежь не чтит «омерту» (кодекс чести у мафии) и при первой же возможности исповедуется прокурору. В общем, у Тони куча неприятностей как дома, где его ждет сварливая жена Кармела (Эди Фалко) и двое детей-подростков, так и на работе с его крайне фактурными коллегами из «фирмы по утилизации отходов».
Кстати, многие актеры, сыгравшие последних, как и Лоррейн Бракко, исполнившая роль психолога Тони Дженнифер Мелфи, появлялись и в «Славных парнях» Скорсезе.
Источник:
- Как изменились актёры сериала «Беверли-Хиллз 90210» с момента выхода первого сезона
- Как изменились 18 актёров популярного молодёжного сериала «Мятежный дух» спустя 21 год
- 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5»
- Немного про особенности бразильских сериалов
- 12 лучших военных зарубежных сериалов