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В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

Автор:
04 сентября 2023 18:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   бокс   видное   подросток   смерть   спарринг   тренировка   
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В СК возбудили уголовное дело, но фигурантов пока нет. Несчастный случай настолько же неожиданный, насколько и загадочный.

Инцидент произошёл 1 сентября в подмосковном городе Видное. Тренер одной из местных спортивных секций решил провести тренировку на свежем воздухе и вывел подопечных на стадион "Металлург". Пока он занимался с другими спортсменами, несколько подростков решили не терять времени и устроили спарринг. Во время которого 17-летний подросток ударился об ограждение и потерял сознание. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть.


"Они боксировали не внешнем беговом круге. Оба в защитных шлемах и перчатках, есть свидетели — рядом парни с их секции смотрели бой. Бились в полсилы. Оппонент Алексея напирал и тот пятился назад. Оступился и ударился затылком об ограждение склада", — рассказали очевидцы.

Следственный комитет сразу же завёл уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Вот только фигурантов дела пока нет. Судя по видео, удар об ограждение был несильным, к тому же на спортсмене был защитный шлем, который смягчил удар о забор.


В СК уже заявили, что во время спарринга юноша не получил видимых повреждений. Что-то сказать по поводу трагического несчастного случая можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Что касается тренерского состава, то им в любом случае достанется за организацию тренировки вне зала.


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Метки: Видео   бокс   видное   подросток   смерть   спарринг   тренировка   
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5  комментариев
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8k
Дмитрий 54 минуты назад
Ну и какие здесь могут быть "фигуранты"? Возбудили по факту, что бы проверку провести. Не всегда уголовные дела возбуждаются с целью кого то привлечь. Иногда с целью установить достоверно все обстоятельства. Так что ничего удивительного.
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41k
Сергей 3 минуты назад
Парня жалко. А вот современная молодёжь какая то хилая пошла, это факт.
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21k
Анатолий Соколов 45 минут назад
знакомый схожим образом инвалиность получил ... на тренировке баскетбольный мяч от щита отскочил и попал ему в ухо ... минут через десять потерял сознание. лопнул сосуд, кровоизлияне в мозг. левая сторона тела еле работает.
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537
ruslan d Час назад
В странном месте у них тренировка ...
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