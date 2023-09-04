В Подмосковье подросток умер во время тренировки по боксу

Следственный комитет сразу же завёл уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Вот только фигурантов дела пока нет. Судя по видео, удар об ограждение был несильным, к тому же на спортсмене был защитный шлем, который смягчил удар о забор.

В СК уже заявили, что во время спарринга юноша не получил видимых повреждений. Что-то сказать по поводу трагического несчастного случая можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Что касается тренерского состава, то им в любом случае достанется за организацию тренировки вне зала.