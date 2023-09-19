Романтика братьев наших меньших

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Кажется, что высокие чувства – это исключительно про людей. А братья наши меньшие руководствуются в своих отношениях просто инстинктом размножения.
Но эти трогательные фото наглядно доказывают, что романтическое настроение, дружба, любовь, забота и нежность животным тоже свойственны. И не меньше, чем людям.
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