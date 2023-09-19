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Романтика братьев наших меньших

Романтика братьев наших меньших

Автор:
19 сентября 2023 16:07
Сообщество : Животные
Метки: Животное   забота   любовь   мир   нежность   трогательно   фото   чувство   эмоция   
785
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Кажется, что высокие чувства – это исключительно про людей. А братья наши меньшие руководствуются в своих отношениях просто инстинктом размножения.

Но эти трогательные фото наглядно доказывают, что романтическое настроение, дружба, любовь, забота и нежность животным тоже свойственны. И не меньше, чем людям.

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Метки: Животное   забота   любовь   мир   нежность   трогательно   фото   чувство   эмоция   
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pynh 48 минут назад
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