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«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом «образе» устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом «образе» устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

Автор:
04 сентября 2023 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Екатерина Мизулина   Оппенгеймер   барби   депутат   запрет   кинотеатр   красноярск   пикет   
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Даме не понравилось, что она не сможет посмотреть его в кино.

Недавно в мировой прокат вышли «Барби» и «Оппенгеймер». Студии их усиленно продвигали, поэтому проекты «были на слуху» и собрали неплохую кассу по всему миру: «Барби» - 1,38 млрд. долларов, «Оппенгеймер» - 850 млн. долларов.

Говорили о них и в России. Официального прокатного удостоверения нашей стране не дали, поэтому депутат Вячеслав Даванков предложил выдать картинам лицензию «принудительно». И направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину:

Прошу вас поручить правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающее введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер».

Но в Министерстве культуры парламентария не поддержали:

Полагаем, что предложенные вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы: «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Такой поворот настолько не понравился одной даме из Красноярска, что она вышла на одиночный пикет у кинотеатра. Естественно, в образе Барби и с плакатом в руках: «Я/Мы Барби. Минкульт, ты не прав».

Перформанс не удался и даму просто попросили удалиться.

Ну а дебаты вокруг кино продолжились. Точку зрения Минкульта прокомментировала небезызвестная Екатерина Мизулина:

Высказался на эту тему и другой депутат ГД Антон Горелкин:

Хорошо ли принудительные лицензирование или плохо, тут чиновники пока не договорились. Ну а бизнес с интересом следил за их дискуссией и занимался своим делом: оба спорных фильмах в России всё-таки покажут. Например, в Екатеринбурге, на сайте местных кинотеатров уже открыты продажи.

Кино о девушке в розовом и суровом «отце ядерной бомбы» можно будет посмотреть и в других городах России.


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Метки: Видео   Девушка   Екатерина Мизулина   Оппенгеймер   барби   депутат   запрет   кинотеатр   красноярск   пикет   
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10  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
"вопрос к минкульту" да что там спрашивать , их уже бить нужно за "каху" точно за все потраченные деньги на бездарное тупое кинцо . пилят бабки а на экранах одно говно , ни актерской игры ни сюжета ...нихрена . тупые деревянные актеришки типа Петров , Федоров и прочие уроды про баб вобще не говорю . фильмы без позывов поблевать не взглянешь либо антисоветские насквозь либо ворованные с западных и старых советских .
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3k
cnob7 53 секунды назад
по мне, так этот поганый ТНТ и Пятницу вообще отправить на интернет-платформы. пусть их смотрят те, у кого вместо мозга-мозжечок.
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58k
Олег 6 минут назад
А кто запретит подогнать автозаки к кинотеатру и выписать штраф за пропаганду гомосятины и просмотр запрещенного контента?
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36k
Опаньки Полчаса назад
у депутата других проблем нет ?
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11k
Владимир 37 минут назад
А что, мешает посмотреть? Пиратку например?
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532
ruslan d 38 минут назад
Вот на Барби совсем пофиг , а Оппенгеймера можно было бы глянуть .
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10k
Бритва 58 минут назад
>>Перформанс не удался и даму просто попросили удалиться.

почему же не удался, фотка есть, сидим - обсуждаем. Осталось распространить по соцсетям.
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554
Илья Час назад
Этой шлюхе чапалах пробить надо.
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149
Alex Roland Час назад
Докатились ... депутаты в Барби играли .... и не поделили ....
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August

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