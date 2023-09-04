«Минкульт, ты не прав»: россиянка в розовом «образе» устроила одиночный пикет в защиту фильма «Барби»

Хорошо ли принудительные лицензирование или плохо, тут чиновники пока не договорились. Ну а бизнес с интересом следил за их дискуссией и занимался своим делом: оба спорных фильмах в России всё-таки покажут. Например, в Екатеринбурге, на сайте местных кинотеатров уже открыты продажи.