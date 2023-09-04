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Парень спугнул юных курильщиков⁠

Парень спугнул юных курильщиков⁠

Автор:
04 сентября 2023 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   курение   курильщик   школа   школьник   
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Автор видео подшутил над школьниками, курившими под окнами соседнего дома. Для это парень воспользовался громкоговорителем.

Курение вредит вашему здоровью.

Бонус: как напугать закладчика

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Метки: Видео   Прикол   курение   курильщик   школа   школьник   
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sapér Vodička Полчаса назад
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Михаил Гривин Полчаса назад
Юлия Якубеня всё ещё роняет сосиску...
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Себастьян Перейра

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