Парень спугнул юных курильщиков⁠

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Автор видео подшутил над школьниками, курившими под окнами соседнего дома. Для это парень воспользовался громкоговорителем.
Курение вредит вашему здоровью.
Бонус: как напугать закладчика
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