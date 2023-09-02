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Прогулка по Москве 1980 года

Прогулка по Москве 1980 года

Автор:
02 сентября 2023 21:59
Метки: СССР   история   фото   
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Главное событие - это, конечно же, Олимпиада и сегодня мы уделим ей особое внимание.

Давайте вместе вспоминать, как в тот год выглядела Москва!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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3  комментария
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albedo 4 часа назад
Москва моего только начавшегося юношества.

Теперь этого города нет - Москва стала клоакой и городом человековейников.
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Юганск

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