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Главное событие - это, конечно же, Олимпиада и сегодня мы уделим ей особое внимание.
Давайте вместе вспоминать, как в тот год выглядела Москва!
Интересного вам просмотра!
1.
Весь город был в символике Олимпиады, даже на МКАДе повесили Олимпийских мишек. На фото пересечение кольцевой автодороги и Можайского шоссе.
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4.
А по улицам в Олимпийской деревне курсировал специальный автопоезд производства РАФ - Рижской автомобильной фабрики.
6.
А это - первый этап эстафеты Олимпийского огня. Спортсмены бегут по МКАДу неподалёку от Симферопольского шоссе.
9.
Возвращаемся к повседневной московской жизни: около кинотеатра "Художественный", что на Арбатских воротах.
11.
Неработающий (скорее всего из-за сезона) ларёк с квасом на улице Чернышевского (ныне - Покровка).
12.
25 июля 1980 года, в самый разгар Олимпиады умер Владимир Высоцкий...
И хотя об этой новости старались широко не распространяться, потому что тема в тот момент была одна - люди очень быстро узнали о смерти выдающегося актёра и певца... На фото - могила Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище.
13.
Один из последних трамваев МТВ-82 на улицах Москвы. Поймал его фотограф на Комсомольской площади. Уже в декабре 1980 года этот вагон спишут.
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