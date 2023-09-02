Кадры из Котельников - мусульманке в хиджабе устроила драку на детской площадке

384
1
1
Мама русской девочки сделала замечание отпрыску мигрантов за то, что тот приставал к её дочери.
Мамаша отпрыска с этого ущемилась и набросилась с кулаками на женщину. Старшая дочь не оценила этого и схватив мусульманку за хиджаб бросила её оземь.
Остальные местные мамы с энтузиазмом подключились к борьбе против чужеземных захватчиков.
Наши победили.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку
- Мигранты устроили массовую драку в московском метро
- В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
- Во Владивостоке нетрезвые мигранты избили пенсионера из-за того, что он сделал им замечание
Метки: драка котельники мигранты
Новости партнёров
На том стояла и стоять будет ЗЕМЛЯ РУССКАЯ
А зря:
Эм...
Ан нет, показалось...
Как была дурой, так дурой и осталась...
...взорвалась .нахуй !!!