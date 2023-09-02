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Кадры из Котельников - мусульманке в хиджабе устроила драку на детской площадке

Кадры из Котельников - мусульманке в хиджабе устроила драку на детской площадке

Автор:
02 сентября 2023 21:22
Метки: драка   котельники   мигранты   
384
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Мама русской девочки сделала замечание отпрыску мигрантов за то, что тот приставал к её дочери.

Мамаша отпрыска с этого ущемилась и набросилась с кулаками на женщину. Старшая дочь не оценила этого и схватив мусульманку за хиджаб бросила её оземь.

Остальные местные мамы с энтузиазмом подключились к борьбе против чужеземных захватчиков.

Наши победили.

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Метки: драка   котельники   мигранты   
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8  комментариев
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91k
Херанука Паибалу Час назад
Кто к нам придет с добрым намереньем - поможем, приютим, накормим Акуевать начнут - О.п.и.з.д.ю.л.и.м
На том стояла и стоять будет ЗЕМЛЯ РУССКАЯ
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6k
мемфрид 8 минут назад
Патриотизма и русофилии в русских женщинах осталось явно больше, чем в русских мужиках
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26k
AzuveR 45 минут назад
Хорошо озвездюлили,жаль,что мало.
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33k
albedo 54 минуты назад
Забыли Манежку.
А зря:
Ссылка youtu.be
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5k
Трям 57 минут назад
Какой мусульманкЕ? Вот реально, лучше ничего не писать, чем такое! У тебя каждый пост - двойка по русскому!
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2k
Fiverknot Час назад
Вопрос с мигрантами гораздо серьезнее чем кажется властям. И эти псевдозадержания с занесенным потом баблом за задержанных, и отпусканием последних на волю - это когда поздно пить Боржоми.
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81k
Доктор Джонс Час назад
Ударилась мусульманка в хиджабе оземь, и превратилась в прекрасную...
Эм...
Ан нет, показалось...
Как была дурой, так дурой и осталась...
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