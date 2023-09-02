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Милый примат – призрак долгопят

Милый примат – призрак долгопят

Автор:
02 сентября 2023 15:54
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Размер   глаза   долгопят   обитание   призрак   примат   уникальность   
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Точнее, привидение. Но сути этого очаровательного, но опасного существа, ставшего героем многочисленных мемов, прозвище не меняет.

Когда над тропическими лесами Юго-Восточной Азии сгущается тьма, из укрытия выходит оно – существо с цепкими  лапками, солидными ушами и невероятной глубины и честности глазищами. Это даже не глаза, а эдакие блюдца, диаметр которых достигает 20 мм, что при длине тела 10 см и весе не более 150 г очень и очень солидный показатель. Поэтому встреча в сумерках с этим симпатягой вполне может закончиться заиканием.

Долгопят-привидение приходится дальним родичем лемуру и претендует на звание одного из самых крохотных приматов в мире. Несмотря на трогательный мультяшный вид, долгопят самый настоящий хищник. Всем лягушкам, змеям и насекомым, попавшимся на его пути, не позавидовать. Не брезгует глазастик и птичьими яйцами и может даже закусить не слишком расторопной летучей мышью.

Удачу прирождённому ночному охотнику обеспечивают отличный слух и зоркие глаза. В темноте малыш-убийца видит как кошка. И хотя из-за огромных размеров глазные яблоки почти не вращаются, это компенсируется очень подвижной шеей, которую примат способен поворачивать чуть ли не на 180 градусов. Липкие присоски на пальцах делают зверька очень маневренным и помогают без проблем перебрасывать свою тушку с дерева на дерево и моментально фиксировать.

Долгопят очень и очень прожорлив. И эффективен. За одну вылазку зверёк способен умять ещё более мелкой живности весом до 15% от веса собственного тела.

Насытившись, долгопят возвращается на дерево, где отдыхает до следующего вечера. В природе врагов у этого зверька почти нет. Пожалуй, только дикие кошки. Но это с лихвой компенсируют люди, добывая эту глазастую малышню на мясо.

После спаривания папа-долгопят встаёт, что называется, на пятки. Судьба потомства его не интересует. Спустя полгода на свет появляется малыш, за которым мама следит, не смыкая своих выдающихся глаз, ещё полгода. К году малыши становятся самостоятельными и отправляются в свободное плавание.

Несмотря на, казалось бы, оптимальные параметры для домашнего питомца, в условиях неволи долгопят жить категорически отказываются. Они приручаются с трудом, капризничают и живут не более пары лет, тогда как в живой природе продолжительность жизни глазастика превышает 12 лет. Видимо, сказываются гены свободолюбия долгопята, для которого свобода оказывается важнее жизни.

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Метки: Животное   Размер   глаза   долгопят   обитание   призрак   примат   уникальность   
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