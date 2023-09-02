Милый примат – призрак долгопят

Удачу прирождённому ночному охотнику обеспечивают отличный слух и зоркие глаза. В темноте малыш-убийца видит как кошка. И хотя из-за огромных размеров глазные яблоки почти не вращаются, это компенсируется очень подвижной шеей, которую примат способен поворачивать чуть ли не на 180 градусов. Липкие присоски на пальцах делают зверька очень маневренным и помогают без проблем перебрасывать свою тушку с дерева на дерево и моментально фиксировать.

Долгопят очень и очень прожорлив. И эффективен. За одну вылазку зверёк способен умять ещё более мелкой живности весом до 15% от веса собственного тела.