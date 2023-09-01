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Пёс перенёс КТ с достоинством

Пёс перенёс КТ с достоинством

Автор:
01 сентября 2023 12:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   КТ   Прикол   Пёс   животные   медик   собака   томограф   
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Юный медик обследует своего четвероного друга с помощью самодельного картонного томографа. Спокойствию пса можно только позавидовать.

Заключение компьютерной томографии: мальчик действительно хороший.

Еще немного рабочих будней юного медика.

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Метки: Видео   КТ   Прикол   Пёс   животные   медик   собака   томограф   
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6  комментариев
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28k
Lehoia 54 минуты назад
Поздравляю, папаша, у вас КОТ. Весит три пятьсот!
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2k
xannar 9 минут назад
Очень круто, но становится немного не по себе из-за не по-детски точных и профессиональных движений девочки. Мы в детстве иногда играли в больницу, конечно же делали всё неправильно, потому что никто не знал как бывает на самом деле.
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2k
smokes 9 минут назад
Главное чтоб в паталогоанатома играть не решились..
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1k
Андерсен 12 минут назад
Даже кот зашуганный, хвост поджал и не вырывается. Ну а уж собакен - как полковник Васин, на все согласен... наверное до жути рад, что его до сих пор не схарчили
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10k
Бритва 22 минуты назад
чёт мне нифига не смешно.
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