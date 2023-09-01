Пёс перенёс КТ с достоинством

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Юный медик обследует своего четвероного друга с помощью самодельного картонного томографа. Спокойствию пса можно только позавидовать.
Заключение компьютерной томографии: мальчик действительно хороший.
Еще немного рабочих будней юного медика.
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