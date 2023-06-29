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В Белом доме объяснили следы вмятин на лице Байдена

В Белом доме объяснили следы вмятин на лице Байдена

Автор:
29 июня 2023 10:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   апноэ   байден   деменция   нарушение функции дыхания   президент сша   следы на лице   
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В последнее время господин президент США появляется на публике со странными отметинами на лице. Американских журналистов заинтересовало, что происходит с лидером их страны. Они уже привыкли к тому, что Байден здоровается с пустотой, падает на ровном месте и забывает слова. А тут появилось что-то новенькое...


Несколько дней подряд Байден появлялся перед камерами журналистов с вмятинами на лице, и те встревожились: что это за следы?


В Белом доме объяснили происхождение этих отметин. Оказывается, для борьбы с апноэ (прекращения лёгочной вентиляции) во время сна президент использует специальный аппарат, маска которого крепится к голове эластичными лентами. Они-то и оставляют следы на лице Байдена.


В Белом доме подчёркивают, что апноэ страдают миллионы американцев, и президент - один из них. Дескать, ничего странного. Конечно, ничего, если речь идёт о среднестатистическом обывателе, но не о лидере страны, который недавно заявил, что Россия воюет с Ираком и проигрывает в этой борьбе.



Даже патриотичные американцы наконец-то стали замечать, что их президент не выглядит здоровым. Оно и не удивляет: лидеру нации давно пора на покой.


И чтобы Байден мог продолжать заниматься своими обязанностями, за его состоянием неусыпно следят врачи и целый штат служащих, которые направляют самоходного дедушку в нужный угол, поддеживают его при передвижениях и не забывают подсовывать таблетки.


Так что апноэ - это еще цветочки, тем более, что о существовании этой проблемы Байден говорил еще в 2008 году.

Источник:

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Метки: Видео   апноэ   байден   деменция   нарушение функции дыхания   президент сша   следы на лице   
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28  комментариев
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15k
Мистер Фикс 2 часа назад
А может...?

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5k
Subic 4 минуты назад
Ну для начала, "апноэ сна" страдают не только американцы. Это самая распространённая болезнь для не молодых мужчин, особо, с лишним весом. Примерно так, если в 30-40 мужчина храпит, то к 40-50, с высокой долей вероятности, будет страдать апноэ сна. Со стороны это выглядит, как достаточно длительная пауза (десять и более секунд) после сильного "всхрапа". Вот на это время организм перестает дышать, случаев, что бы не "включился обратно" не зарегистрировано или зарегистрировано очень мало. Поэтому опасным заболевание не считается. И в большинстве стран мира с ним никак не борются. И в США не боролись еще лет 20 назад. Но врачи подметили или захотели подметить, что у тех, у кого эти апноэ часты (периодичность) то с утра часто болит голова, чувство недосыпа. Вот, стали доступны и дешевы приборы для определения насыщенности кислородом крови, то заметили, что "с утра" у таких больных она пониже, чем в течении дня. Связали это с головными болями и решили бороться с симптомом (не с болезнью). Маска та на лице подсоединяется к бесшумному компрессору и в маске постоянно чуть повышенное давление, которое "продавливает" это апноэ принудительно. Пока не привыкнешь спать сильно мешает. В Америке уже самые недорогие страховки это компенсируют (аппараты), пользуются миллионы пациентов, да. Но от этого сомнительность необходимости такой борьбы остается под не меньшим вопросом. Например, очень часто (у многих пациентов) апноэ сна возникает только при сне на спине. Им достаточно спать в пижаме, а в пижаму, в области спины вшить несколько теннисных мячиков. Это не позволяет комфортно спать на спине и, соответственно, попадать в то апноэ.
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10k
Copycat 7 минут назад
Бедный старик, не дают ему покою всё
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1k
Igor Grishaev 12 минут назад
Резиновая маска, как у Фантомаса
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46k
Aleksandr 20 минут назад
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2k
vijilante 21 минуту назад
Так што он , на ИВЛ спит ?!
Адурэць...
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18k
Дмитрий Полчаса назад
Мдя, глядя на этого деда, хочется попросить прощения у Брежнева за все рассказанные про него анекдоты.
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59
lifehardgame Час назад
Идеальный президент для кураторов. Просто ходячая, без идейная мумия. В Европе к этом тоже идут, пока в маленьких странах, но скоро повсеместно внедрят...
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14k
Shtoppi Час назад
<<...во время сна президент использует специальный аппарат, маска которого крепится к голове эластичными лентами.>>
----------
что происходит на самом деле )))))
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28k
Lehoia Час назад
Думаю, весь мир только выиграл бы, если бы на законодательном уровне было бы запрещено занимать руководящие посты лицам старше 65лет.
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60k
pynh Час назад
"апноэ страдают миллионы американцев"
так миллионы американцев пдорасы. совпадение?
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2k
Alex Час назад
Да усыпите уже ублюдка.
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Какие, в задницу, "вмятины" их заинтересовали на роже этого старика? Ему жить осталось два понедельника, а они, сука, румянец его разглядывают.
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1k
Злодей Час назад
Думаю байден щас хотел бы сидеть в кресле качалке у себя на ранчо и с утра до вечера смотреть на лошадок, птичек и прочую фигню. Потом идти спать.
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1k
Ян Час назад
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30k
Владимир Час назад
Он уже просто ходячий труп, кукла на батарейках, самоходный дед на перфокартах..

Молодой, энергичный политик.
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603
дмитрий 2 часа назад
Дедушку байдана пора сажать на лубок!))))
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18k
Топпер Харли 2 часа назад
Из коробки видимо достают.
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