В Белом доме объяснили следы вмятин на лице Байдена

В последнее время господин президент США появляется на публике со странными отметинами на лице. Американских журналистов заинтересовало, что происходит с лидером их страны. Они уже привыкли к тому, что Байден здоровается с пустотой, падает на ровном месте и забывает слова. А тут появилось что-то новенькое...
Несколько дней подряд Байден появлялся перед камерами журналистов с вмятинами на лице, и те встревожились: что это за следы?
В Белом доме объяснили происхождение этих отметин. Оказывается, для борьбы с апноэ (прекращения лёгочной вентиляции) во время сна президент использует специальный аппарат, маска которого крепится к голове эластичными лентами. Они-то и оставляют следы на лице Байдена.
В Белом доме подчёркивают, что апноэ страдают миллионы американцев, и президент - один из них. Дескать, ничего странного. Конечно, ничего, если речь идёт о среднестатистическом обывателе, но не о лидере страны, который недавно заявил, что Россия воюет с Ираком и проигрывает в этой борьбе.
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Даже патриотичные американцы наконец-то стали замечать, что их президент не выглядит здоровым. Оно и не удивляет: лидеру нации давно пора на покой.
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И чтобы Байден мог продолжать заниматься своими обязанностями, за его состоянием неусыпно следят врачи и целый штат служащих, которые направляют самоходного дедушку в нужный угол, поддеживают его при передвижениях и не забывают подсовывать таблетки.
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Так что апноэ - это еще цветочки, тем более, что о существовании этой проблемы Байден говорил еще в 2008 году.
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Адурэць...
Наш-то хоть ТАК на публике не позорился !
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что происходит на самом деле )))))
так миллионы американцев пдорасы. совпадение?
Молодой, энергичный политик.