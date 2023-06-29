В Белом доме объяснили следы вмятин на лице Байдена

В Белом доме объяснили происхождение этих отметин. Оказывается, для борьбы с апноэ (прекращения лёгочной вентиляции) во время сна президент использует специальный аппарат, маска которого крепится к голове эластичными лентами. Они-то и оставляют следы на лице Байдена.





В Белом доме подчёркивают, что апноэ страдают миллионы американцев, и президент - один из них. Дескать, ничего странного. Конечно, ничего, если речь идёт о среднестатистическом обывателе, но не о лидере страны, который недавно заявил, что Россия воюет с Ираком и проигрывает в этой борьбе.



