Эволюция фугаса, «полубронебойки» и ныряющие снаряды. Гонка вооружений часть 4

Бронебойные снаряды спокойно её пробивали, но фугасы уже не могли. Это привело к исчезновению целого класса кораблей — бронепалубных крейсеров. У них, в отличие от броненосных собратьев, не имелось бортового бронепояса. После широкого распространения фугасных снарядов все крейсеры стали строить броненосными. Делить их начали по величине главного калибра — на тяжёлые и лёгкие.

Значительное увеличение площади бронирования кораблей привело к существенному снижению эффективности фугасных снарядов.Они разрывались на броне, не причиняя серьёзных повреждений. Срывать бронеплиты с места фугасы тоже перестали, так как крепление брони на корпус улучшилось. Судостроители усилили и противопожарные меры. С кораблей практически исчезли деревянные детали, могущие загореться.

Встал вопрос о пробитии сравнительно тонкой брони. Бронебойные снаряды для этого подходили мало. Они имели слишком слабый разрывной заряд, к тому же зачастую имели место сквозные пробития. В результате на свет появились полубронебойные снаряды. По конструкции они практически повторяли бронебойные. Но толщина их стенок была существенно меньше, хотя и выше, чем у фугасов. Комплектовались полубронебойки донными взрывателями, чувствительность которых была существенно выше. Это позволяло избегать сквозных пробитий. Толстая броня была этим снарядам не по зубам, но по легкобронированным целям они были крайне эффективны.

Изобретение зенитных снарядов

Развитие авиации привело к появлению специализированной зенитной артиллерии. Поначалу для стрельбы по самолётам использовали обыкновенную шрапнель. Но она оказалась слишком сложной в использовании. Требовалось точно определить момент подрыва так, чтобы самолёт оказался на пути облака пуль. Если он оказывался хотя бы немного в стороне, вся шрапнель пролетала мимо. И тогда артиллеристы оснастили дистанционным взрывателем обычный фугасный снаряд. Время подрыва выставлялось с таким расчётом, чтобы снаряд разорвался вблизи цели. Взрыв образовывал сферу из осколков, которые поражали самолёт независимо от того, с какой стороны от разрыва он находился. Так появились зенитные снаряды.