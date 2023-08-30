Эволюция фугаса, «полубронебойки» и ныряющие снаряды. Гонка вооружений часть 4

«Золотая середина»
Цусима показала, что бронировать только критически важные места корабля — недостаточно. Учитывая полученные данные, для защиты от фугасных снарядов судостроители всего мира принялись прикрывать обширные незабронированные участки бортов относительно тонкой бронёй.
Бронебойные снаряды спокойно её пробивали, но фугасы уже не могли. Это привело к исчезновению целого класса кораблей — бронепалубных крейсеров. У них, в отличие от броненосных собратьев, не имелось бортового бронепояса. После широкого распространения фугасных снарядов все крейсеры стали строить броненосными. Делить их начали по величине главного калибра — на тяжёлые и лёгкие.
Значительное увеличение площади бронирования кораблей привело к существенному снижению эффективности фугасных снарядов.Они разрывались на броне, не причиняя серьёзных повреждений. Срывать бронеплиты с места фугасы тоже перестали, так как крепление брони на корпус улучшилось. Судостроители усилили и противопожарные меры. С кораблей практически исчезли деревянные детали, могущие загореться.
Встал вопрос о пробитии сравнительно тонкой брони. Бронебойные снаряды для этого подходили мало. Они имели слишком слабый разрывной заряд, к тому же зачастую имели место сквозные пробития. В результате на свет появились полубронебойные снаряды. По конструкции они практически повторяли бронебойные. Но толщина их стенок была существенно меньше, хотя и выше, чем у фугасов. Комплектовались полубронебойки донными взрывателями, чувствительность которых была существенно выше. Это позволяло избегать сквозных пробитий. Толстая броня была этим снарядам не по зубам, но по легкобронированным целям они были крайне эффективны.
Изобретение зенитных снарядов
Развитие авиации привело к появлению специализированной зенитной артиллерии. Поначалу для стрельбы по самолётам использовали обыкновенную шрапнель. Но она оказалась слишком сложной в использовании. Требовалось точно определить момент подрыва так, чтобы самолёт оказался на пути облака пуль. Если он оказывался хотя бы немного в стороне, вся шрапнель пролетала мимо. И тогда артиллеристы оснастили дистанционным взрывателем обычный фугасный снаряд. Время подрыва выставлялось с таким расчётом, чтобы снаряд разорвался вблизи цели. Взрыв образовывал сферу из осколков, которые поражали самолёт независимо от того, с какой стороны от разрыва он находился. Так появились зенитные снаряды.
Снаряды с дистанционным взрывателем обычно применялись в пушках калибра 75 мм и выше. При меньшем калибре разрыв снаряда рядом с самолётом был неэффективен. Поэтому в малокалиберной зенитной артиллерии использовался простой ударный взрыватель, срабатывающий при прямом попадании в цель.
Применение дистанционного взрывателя не обеспечивало высокую точность подрыва снарядов. Их разрывы скорее мешали самолётам прицельно бомбить, нежели сбивали их. В годы Второй мировой войны появились радиолокационные взрыватели. Они срабатывали при пролёте снаряда вблизи цели. Это существенно повысило эффективность зенитного огня.
Для повышения количества осколков зенитные снаряды имели более толстые стенки, на которых иногда изнутри наносились специальные насечки.
При стрельбе по самолётам часто существовала опасность падения зенитных снарядов в расположение своих войск. Поэтому все они обязательно оснащались самоликвидаторами, подрывающими снаряд в случае промаха.
Несостоявшиеся убийцы подлодок
Появление подводных лодок привело к тому, что в годы Первой мировой войны для борьбы с ними стали применять специальные ныряющие артиллерийские снаряды. Для исключения рикошета от поверхности воды они имели плоскую головную часть. Взрыватель производил подрыв по истечении определённого времени с момента падения снаряда в воду.
Мощности разрывного заряда в подобных снарядах средних калибров не хватало для надёжного поражения подводных лодок. Достаточно сравнить вес артиллерийского снаряда времён Второй мировой калибра 150-155 мм с весом глубинных бомб того же периода. Снаряды весили 40-50 кг, а бомбы — 100-300 кг. Применять же ныряющие снаряды в крупнокалиберных орудиях было слишком дорого и не слишком эффективно. Да и имелись подобные орудия только на больших кораблях, привлекать которые к противолодочной борьбе было нерационально. Средств надёжного обнаружения подлодок на тот момент ещё не имелось. Поэтому приходилось надеяться на количество и обстреливать противолодочными снарядами довольно обширные акватории в надежде на то, что какой-нибудь из них заденет цель. Это обходилось слишком дорого. Да и времени на это требовалось немало, учитывая скорострельность крупнокалиберных орудий. Обычные глубинные бомбы, сбрасываемые с кораблей в воду, оказались гораздо более подходящим средством. Ими могли оснащаться даже небольшие катера. Фактически, возложить рутину противолодочной борьбы стало возможно практически на любые корабли. В результате ныряющие снаряды на флоте не прижились.
Прочие разновидности
Кроме вышеназванных типов снарядов на флоте используются и другие вспомогательные виды.
Самым ходовым из них является практический снаряд. Предназначен он для обучения артиллеристов стрельбе. По своей массе и форме он копирует боевые и поэтому имеет те же баллистические характеристики. Но при этом практический снаряд не содержит ни взрывчатки, ни взрывателя. Это просто стальная болванка. Изготавливается он из самых дешёвых сортов стали. Ведь учебные стрельбы не должны чрезмерно обременять бюджет.
Для освещения акватории используются парашютные и беспарашютные осветительные снаряды. Для постановки радиолокационных помех применяют противорадиолокационные снаряды. При разрыве они разбрасывают кусочки металлической фольги, ослепляя этим РЛС противника. Для подачи звуковых сигналов используют специальные сигнальные выстрелы либо холостые заряды.
Эпилог
Таким образом, артиллерийский снаряд проделал долгий путь развития — от простых каменных и металлических шаров до высокотехнологичных изделий, оснащенных сложной радиоэлектроникой. Несмотря на появление и широкое распространение ракетного оружия, артиллерия до сих пор остается самым простым и универсальным средством поражения. Орудия различных калибров в обязательном порядке входят в арсенал практически любого боевого корабля.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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Есть боеприпасы бронебойные, фугасные, а есть осколочно-фугасные.
Эти типы боеприпасов устроены по-разному и решают разные задачи.
Конструктивная разница фугасного и осколочно-фугасного боеприпаса заключается в конструкции оболочки и типа взрывчатого вещества. Но основное отличие - в оболочке, ведь именно из оболочки формируются осколки.