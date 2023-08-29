19 киноперсонажей, которых взяли да и вырезали из фильма целиком

Создание фильма — дело непростое и очень нервное. Никто не знает, какой станет окончательная версия картины, пока не завершится процесс монтажа. Могут вырезать целиком сцены, сюжетные линии, даже убрать персонажей! Вот несколько киногероев, которых не пощадили при монтаже.
1. Шейлин Вудли должна была сыграть Мэри Джейн Уотсон в «Новом Человеке-пауке 2», но была исключена из франшизы после съёмки нескольких сцен
2. Тоби Магуайр должен был появиться в «Жизни Пи», но его исключили из фильма за то, что он «слишком знаменит» по сравнению с остальным актёрским составом
3. Пол Радд снимался в фильме «Девичник в Вегасе» в роли любовного увлечения одной из героинь, но потом сцены с ним удалили
Удаленные сцены можно увидеть лишь в DVD-версии фильма. С ними картина намного смешнее.
4. Майя Рудольф умеет быть смешной, однако зрителям на тестовом показе не понравилась её игра в фильме «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»
Естественно, её персонажа исключили из окончательного монтажа.
5. Камео Харрисона Форда так и не вошло в фильм «Инопланетянин» — режиссёр Стивен Спилберг посчитал, что не стоит отвлекать внимание зрителей
6. Голос Анджелы Бассетт прозвучал в фильме «Мистер и миссис Смит», но на самом деле у неё должна была быть роль на экране. Её вырезали в последний момент
7. Натали Портман было всего 13 лет, когда её утвердили на главную роль в фильме «Ромео + Джульетта»
Но она всё же была слишком юна по сравнению с Леонардо Ди Каприо, который играл Ромео, поэтому в итоге её заменили на Клэр Дэйнс.
8. Режиссер «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри решил целиком убрать роль Эллен Помпео
Она играла Наоми, бывшую девушку Джоэла. Режиссер пошел на этот шаг, чтобы у зрителей не было разночтений по отношению к персонажу Джима Кэрри.
9. У Тима Рота был забавный эпизод в роли британского дворецкого Джея Себринга в фильме Тарантино «Однажды... в Голливуде». К сожалению, эпизод с ним вырезали
Несмотря на отсутствие экранного времени, имя Тима все же попало в финальные титры.
10. Мир никогда не увидит, как блестяще Роберт Паттинсон сыграл Роуди Кроули в «Ярмарке тщеславия», поскольку его персонажа вырезали из фильма целиком
11. Персонаж Джены Мэлоун — Дженет Клайберн — исчез из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», но позже вырезанные сцены добавили в расширенную версию для DVD
12. Рики Джервейс подтвердил, что у него была эпизодическая роль в «Маппетах», но сцены так и не вышли за пределы монтажной
Позже он получил роль в сиквеле «Маппеты-2».
13. Роль Мишель Монахэн в роли полудемона по имени Элли так и не была реализована в фильме «Константин»
«У нас были реальные причины для этого. Дело не в её игре, она фантастическая актриса, и нам очень понравилась её работа, — сказал режиссер Фрэнсис Лоуренс. — Мы просто решили, что Константину лучше одному, без компаньона, на которого он мог бы опереться и иметь отношения».
14. Сиенна Миллер должна была сыграть в фильме «Черная месса» девушку Уайти Балджера. Но её персонажа вырезали
По словам режиссёра Скотта Купера, причиной этого решения стал «сюжетный выбор».
Режиссер Гэри Росс сказал, что камео Дэймона пришлось убрать, чтобы история получилась цельной. Было отснято слишком много материала и от некоторых эпизодов в итоге пришлось отказаться.
16. Эшли Джадд должна была сыграть в фильме «Прирождённые убийцы» свидетельницу в зале суда, на которую нападает главный герой. Но в итоге эпизодом с ней пожертвовали
17. Кристофер Ли пропустил премьеру фильма «Властелин колец: Возвращение короля», узнав, что его не будет в финальной версии
Это было довольно дико, поскольку он играл одного из самых больших злодеев в этой киноэпопее.
18. Первоначально фильм «Мстители: Финал» должен был включать в себя сцену с Кэтрин Лэнгфорд в роли взрослой версии дочери Тони и Пеппер Морган
Но эта сцена была вырезана. Джо и Энтони Руссо рассказали, что эмоциональная сцена «была похожа» на ту, где Тони произносит свою хвалебную речь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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