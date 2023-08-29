19 киноперсонажей, которых взяли да и вырезали из фильма целиком

«У нас были реальные причины для этого. Дело не в её игре, она фантастическая актриса, и нам очень понравилась её работа, — сказал режиссер Фрэнсис Лоуренс. — Мы просто решили, что Константину лучше одному, без компаньона, на которого он мог бы опереться и иметь отношения».