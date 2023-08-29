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19 киноперсонажей, которых взяли да и вырезали из фильма целиком

19 киноперсонажей, которых взяли да и вырезали из фильма целиком

Автор:
29 августа 2023 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вырезанные сцены   голливуд   звезды   монтаж   окончательный монтаж   роли   финальный монтаж   шоу бизнес   
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Создание фильма — дело непростое и очень нервное. Никто не знает, какой станет окончательная версия картины, пока не завершится процесс монтажа. Могут вырезать целиком сцены, сюжетные линии, даже убрать персонажей! Вот несколько киногероев, которых не пощадили при монтаже.

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Удаленные сцены можно увидеть лишь в DVD-версии фильма. С ними картина намного смешнее.

Естественно, её персонажа исключили из окончательного монтажа.


Но она всё же была слишком юна по сравнению с Леонардо Ди Каприо, который играл Ромео, поэтому в итоге её заменили на Клэр Дэйнс.


Она играла Наоми, бывшую девушку Джоэла. Режиссер пошел на этот шаг, чтобы у зрителей не было разночтений по отношению к персонажу Джима Кэрри.


Несмотря на отсутствие экранного времени, имя Тима все же попало в финальные титры.


Позже он получил роль в сиквеле «Маппеты-2».


«У нас были реальные причины для этого. Дело не в её игре, она фантастическая актриса, и нам очень понравилась её работа, — сказал режиссер Фрэнсис Лоуренс. — Мы просто решили, что Константину лучше одному, без компаньона, на которого он мог бы опереться и иметь отношения».


По словам режиссёра Скотта Купера, причиной этого решения стал «сюжетный выбор».


Режиссер Гэри Росс сказал, что камео Дэймона пришлось убрать, чтобы история получилась цельной. Было отснято слишком много материала и от некоторых эпизодов в итоге пришлось отказаться.


Это было довольно дико, поскольку он играл одного из самых больших злодеев в этой киноэпопее.


Но эта сцена была вырезана. Джо и Энтони Руссо рассказали, что эмоциональная сцена «была похожа» на ту, где Тони произносит свою хвалебную речь.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вырезанные сцены   голливуд   звезды   монтаж   окончательный монтаж   роли   финальный монтаж   шоу бизнес   
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8  комментариев
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56
Pyramid Head 52 минуты назад
вырезанные сцены из Константина можно найти в сети, толку от них для сюжета мало, но можно лишний раз посмотреть на красотку Мишель) и кстати, один кадр с ней в фильме остался)
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1k
Сергей 48 секунд назад
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5k
Kozlodoev 11 минут назад
Надеюсь, гонорары им заплатили, а то я аж волнуюсь.
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187
Змей 45 минут назад
Поговаривают, что Хабенский снимался в "война миров z", но всю линию порезали
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148
Андрей Л 57 минут назад
Какая бесполезная информация.
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1M
Великий Немой 58 минут назад
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9k
hairov 2 часа назад
Какая трагедия!
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