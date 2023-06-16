Телохранители знаменитостей рассказали всю правду о своих лучших и худших клиентах

Телохранители — неотъемлемая часть жизни всех, кто добрался до вершины успеха и популярности, будь то поп-звезды, актеры или общественные деятели. Но каково это — работать на этих знаменитых личностей? Отвечают бывшие телохранители звезд, которые рассказали о своем опыте на Reddit.
1. «Я был телохранителем Эминема с весны 2000 года (прямо перед выходом “The Marshall Mathers LP”) примерно до осени 2004 года (примерно тогда, когда вышел альбом "Encore").
Я мог бы написать об этом книгу. Общаясь с Эминемом, вы бы ни за что не догадались, что он знаменитость. Он был чрезвычайно скромным, немного неловким и практически никогда не вел себя как м*дак. Ко всему своему персоналу, начиная от звукорежиссеров и заканчивая теми, кто готовил еду, он относился очень доброжелательно и хорошо. Он никогда не использовал свой статус знаменитости, чтобы буллить людей или хамить им, и всячески избегал этого. А вот младший сводный брат Эминема Нейт — совсем другой случай; он пользовался своим родством с Эминемом, чтобы каждый день ходить на разные эксклюзивные тусовки и спать с девушками.
Еще Эминем был очень большим фанатом оружия (всегда носил с собой пистолет, даже после ареста :O) и периодически подсаживался на тяжелые рецептурные препараты. Но вы, фанаты, были самой большой его проблемой. Эминем не мог никуда пойти, а концерты, туры и любые публичные выступления (особенно в конце 2002 года, когда и “The Eminem Show”, и фильм «8 миля» доминировали в массовой культуре) были самым хаотичным опытом в моей жизни».
2. «В молодости, когда я работал в охране, мне как-то довелось сопровождать куда-то Джона Сину, и мне приказали не подпускать к нему фанатов. Один поклонник заметил его и попросил автограф, после чего его заметили и остальные. Сина разрешил их подпустить и дал автограф каждому.
Он извинился передо мной за то, что мне пришлось его ждать, и угостил меня «Сникерсом», когда мы добрались до его гримерки.
Всё это произошло, когда он был еще новичком и не очень популярным, и я навсегда это запомнил. Когда люди говорят, что он действительно хороший парень, они не преувеличивают».
3. «Худший: Тони Роббинс. Чел был конкретным м*дилой, не говоря уже о том, что он заработал свое состояние, пользуясь доверчивыми людьми, и его поведение только усугубляет его м*дачество. Он требовал, чтобы в его номере в отеле всегда была определенная температура, а когда она снизилась на пару градусов, он вышел из себя и начал орать на персонал.
Мне нужно было проводить его до номера после одного из его семинаров, и его «свита» (фанатки и нахлебники) заявила, что я должен находиться на расстоянии 6 метров от него, иначе я «потревожу его ауру». Как, черт возьми, я должен защищать его, держась на таком расстоянии? А еще у него была какая-то странная штуковина, которая выглядела как нечто среднее между автоматической клизмой и гигантским фаллоимитатором. Я в душе не знаю, для чего она была нужна, и я не спрашивал. Странный чувак вообще.
Лучший: Снуп Дог, он же Snoop Lion. Он был на полном расслабоне. Попросил, чтобы я включил ему игру Steelers, и дал мне пачку наличных, чтобы заплатить за кучу Playstation 2 и принести их в его комнату, так как он и его свита собирались вечером провести турнир по Madden. Также он попросил меня подпускать к нему только детей, поскольку он раздает автографы только им, а не взрослым. На самом деле он невероятно красноречивый и вежливый человек, учитывая, за счет чего он прославился».
4. «Моя самая забавная история работы телохранителем была c Шаком. Он пришел в клуб, где я работал, и меня приставили к нему. Тогда я весил 105 кг при 195 сантиметрах роста, но по сравнению с ним был карликом. Было просто забавно, что рядом с ним я выглядел как ребенок, но моей работой было его «защищать». Ничего особенного, я просто должен был всю ночь не подпускать к нему людей, которые хотели взять автограф/сфотографироваться».
5. «Роберт Дюваль [«Крестный отец»]. Прекрасный, изумительный человек. Он носит с собой записную книжку, и каждый раз, когда он обедает в каком-либо заведении, он записывает название, чтобы знать, стоит или нет туда возвращаться и что там заказывать. Однажды он обедал в маленьком заведении, как раз собирался просить счет, когда кто-то наконец узнал его. Там было всего около 20 человек, и только 10 захотели автограф (это было во времена, когда еще не было камер на мобильных телефонах), остальные просто довольствовались рукопожатием».
6. «Как-то раз, к моему большому удовольствию, мне довелось охранять Питера Каллена на коне. Для непосвященных, Питер Каллен — это голос Оптимуса Прайма и Иа-Иа [из «Винни-Пуха»]. Когда я прибыл на место, я понятия не имел, что это за кон и кого я охраняю. Я вошел и понял, что нахожусь в компании своих, а когда узнал, что охраняю Питера Каллена, пришел в восторг.
Он оказался одним из самых приятных людей, которых я встречал в жизни, и он правда любит своих фанатов. Люди рассказывали ему истории о том, как он повлиял на них в роли Оптимуса и Иа-Иа, и он принимал это действительно близко к сердцу и обнимал их, когда видел, что они в этом нуждаются. Он разглядывал все подарки, которые ему вручали, и действительно их ценил. Находясь в гримерной, он заказал молоко и еду из ресторана Swiss Chalet — он реально очень любил Swiss Chalet. Что стало для меня неожиданностью, так это то, что он не любил мат. Он постоянно шутил за кулисами и предложил мне присесть в лаундже и сделать перерыв. В итоге я задержался на коне еще на час, просто чтобы послушать, как он рассказывает о своем опыте и отвечает на вопросы фанатов.
TLDR: Мне заплатили за то, чтобы я потусовался с Питером Калленом (Оптимус Прайм и Иа-Иа)».
7. «Я работал в частной охране на Сесара Миллана («Переводчик с собачьего»), он очень трудолюбивый и приземленный парень. На ранчо он всегда приходил первым и уходил последним, и его тогдашняя девушка тоже была очень милой и интересной собеседницей».
8. «Мне не полагается об этом болтать, но некоторые [знаменитости] действительно выделились — как с хорошей, так и плохой стороны. Также отмечу, что я был у них не телохранителем, а выполнял другого рода «работу».
Когда я рассказываю об истинном характере этой знаменитости, это разбивает сердца всем моим подругам — Гвен Стеффани. Серьезно, я работал на нее трижды, и я бы предпочел поваляться на постели полной сломанных шприцов, которые использовали проститутки-наркоманки, чем снова иметь с ней дело. А вот Гэвин Россдейл [группа Bush] напротив — самый классный, скромный и спокойный парень на свете.
Больше всего меня удивили Бекхэмы, оба. Опять же, самые вежливые и приземленные, приятные и внимательные люди. Я теперь никогда не смогу говорить гадости о Posh Spice или высмеивать Дэвида».
9. «Я был телохранителем Фэй Рэй [«Кинг-Конг» (1933)] во время фестиваля немого кино в Сан-Франциско. Она была невероятной. Милая, элегантная и все такое.
Один раз мне угрожала толпа геев, когда я не позволил им приблизиться к ней (по ее приказу) — довольно интересный опыт. Пришлось вступить с одним из них в тесный контакт (нет, не **в этом** смысле).
10/10 снова поработал бы телохранителем — если бы она была еще жива».
10. «Однажды, когда некая звезда «Крепкого орешка» снималась в нашем городе, он и его демизвездная жена остановились в отеле, где я работал. Их вооруженные охранники (во множественном числе) стояли у дверей их номера до конца смены, после чего спускались, чтобы выпить в баре через улицу, куда все сотрудники отеля ходили «освежиться» после работы. Они были очень интересными, щедрыми ребятами, которые прекрасно осознавали, что работа у них глупая, но умудрялись сохранять уважение к своему «боссу», одновременно посмеиваясь над тем фактом, что самой большой угрозой, с которой они сталкивались на службе, был сэндвич с индейкой, заказанный в номер».
11. «Я получил травму на службе в морской пехоте в Сан-Диего в 2009 году. Так что нас отправили на ComicCon, чтобы мы обеспечивали безопасность знаменитостей, которые раздавали автографы и выступали. Без сомнения, лучшими, на кого я работал, были «Разрушители мифов» Джейми и Адам. Совершенно потрясающие ребята. Они бесплатно подписывали все, что их просили, и фотографировались со всеми.
Хуже всех, и это меня безумно огорчило, был Адам Уэст [«Бэтмен» (1966-68)]. Он оказался полным придурком. Он появился «под прикрытием», в солнцезащитных очках и маске Sars. А когда он все снял и мало кто обратил на него внимание, он разозлился и дождался, пока все в очереди ему поаплодируют, прежде чем сел. После этого ему потребовалось 20 минут, чтобы «подготовиться», то есть наорать на своего помощника по куче разных поводов. Когда он, наконец, начал подпускать к себе людей, было объявлено, что каждый его автограф стоит 40 долларов, и он подпишет только одну из 4 фотографий, которые принес сам. Через час он начал подписывать вещи, которые люди приносили, за двойную цену. 80 долларов за то, чтобы он поставил закорючку. И он не добавлял ничего от себя. Просто автограф. Затем он взбесился и ушел, сперва поорав на своего помощника около 10 минут. Он ушел, а в очереди осталось более 150 человек, которые простояли там около 3 часов. Мне было очень грустно. До этого он мне всегда очень нравился...»
12. «Не очень интересная история, но я помогал охранять группу Marky Mark and the Funky Bunch от сумасшедших фанатов во время шоу. По сути, нам приходилось стоять в линию и передавать по цепочке потерявших сознание девушек бригаде скорой помощи. Мне там, конечно, было не место, так мне было 14 или 15, и я был довольно тощим, но отец моего друга был там главным. Мне повезло пообщаться с Марки Марком [Марк Уолберг], который оказался очень дружелюбным и показал мне очень крутое гангстерское рукопожатие. Затем мы поели жареного цыпленка с группой за кулисами. Конец»
13. «Лучшие: KRS-1, Уоррен Джи, Дагги Фреш, Снуп Догг, Робб Зомби (он оказался невероятно крутым и скромным), Дэмиэн Марли, Ту Шорт, Трэвис Баркер, Кид из Kid 'n Play, Джим Белуши, а еще все порнозвезды, с которыми я работал, были невероятно крутыми. И еще куча других.
Худшие: почти все спортсмены м*даки, кроме хоккеистов. Все хоккеисты, с которыми я общался, были очень приятными!»
14. «Худший: Адам Ламберт... Я никогда не встречал и не работал на кого-то настолько бессердечного и грубого. Однажды меня попросили побыть его личной охраной в качестве одолжения для его тур-менеджера. Он буквально подошел ко мне, положил руку мне на плечо и сказал: «Пока ты не увидишь, что до меня докапываются тысячи людей, держись от меня так далеко, насколько это возможно».... Я поверить не мог, что кто-то, кого я должен защищать, скажет мне такое. Я сделал все возможное, чтобы оставаться профессионалом, и приложил все усилия, чтобы не убить этого парня своими руками. Он намеренно превратил мою ночь в ад».
15. «Есть одна актриса, звезда полупопулярного хоррор-сериала на канале Fox, который каким-то образом тогда был уже на 3-м сезоне... и она, честно говоря, худшая из всех звезд, с которыми я работал. Я никогда не видел, чтобы кто-то настолько презирал всю съемочную группу без всякой на то причины. Им пришлось приостановить производство более чем на 2 недели, потому что ее парень с ней расстался, и она отказывался даже разговаривать с белыми участниками съемочной группы, если они не были ее начальством. У меня еще никогда не было желания называть женщину словом на букву «П», пока я не начал работать с ней. А, и чуть не забыл — она укусила своего стилиста за руку. Fox пришлось попотеть, чтобы дело не закончилось судом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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йоу мэн! все путем, да? ))))))))