Телохранители знаменитостей рассказали всю правду о своих лучших и худших клиентах

1. «Я был телохранителем Эминема с весны 2000 года (прямо перед выходом “The Marshall Mathers LP”) примерно до осени 2004 года (примерно тогда, когда вышел альбом "Encore").

Я мог бы написать об этом книгу. Общаясь с Эминемом, вы бы ни за что не догадались, что он знаменитость. Он был чрезвычайно скромным, немного неловким и практически никогда не вел себя как м*дак. Ко всему своему персоналу, начиная от звукорежиссеров и заканчивая теми, кто готовил еду, он относился очень доброжелательно и хорошо. Он никогда не использовал свой статус знаменитости, чтобы буллить людей или хамить им, и всячески избегал этого. А вот младший сводный брат Эминема Нейт — совсем другой случай; он пользовался своим родством с Эминемом, чтобы каждый день ходить на разные эксклюзивные тусовки и спать с девушками.

Еще Эминем был очень большим фанатом оружия (всегда носил с собой пистолет, даже после ареста :O) и периодически подсаживался на тяжелые рецептурные препараты. Но вы, фанаты, были самой большой его проблемой. Эминем не мог никуда пойти, а концерты, туры и любые публичные выступления (особенно в конце 2002 года, когда и “The Eminem Show”, и фильм «8 миля» доминировали в массовой культуре) были самым хаотичным опытом в моей жизни».