FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4373 поста • 1885 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
29 августа 2023 08:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1875
23
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Gadova 4 часа назад
Комментарий к фото
Собчак так журналисткой стала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Sadik-mardik 39 минут назад
Комментарий к фото
Да есть такие нарезки
у тебя доступ ограничен и они отдельным потоком идут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
452
Sadik-mardik 43 минуты назад
Комментарий к фото
Эти все города себе уже накаркали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Anners Час назад
Комментарий к фото
Такая вот любовь, что поделать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Максим 2 часа назад
Комментарий к фото
И тут за братом донашивать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фельдъегерь 3 часа назад
Комментарий к фото
надо поторопиться, я только на прошлых выходных шашлыка поел на природе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Тупняк 3 часа назад
Комментарий к фото
Ветрянка опасна за 48 часов до появления сыпи, когда кто-то зелёный, то уже не заразный. Пил в детстве из одной бутылки с "Зелёным" и ничего, заразился от сына в 26.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Дмитрий 4 часа назад
Комментарий к фото
Они уже муж и жена или ещё в начале пути?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица 4 часа назад
Комментарий к фото
А че это она девушка, со времен старшего брата все заросло и мхом покрылось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
так все бы эту нарезку и смотрели бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
она ещё на алименты подаст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
вколол и не достал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
зло бы могло и отгрести. оно бы не ответило на вопросы:
"мелочь есть?"
"а если найду?"
"ты чего такой борзый?"
"сиги есть?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
е..б...и...сь оно в дупло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Fil 4 часа назад
Комментарий к фото
Просто повезло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
вот так и короновирус было....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Fil 4 часа назад
Комментарий к фото
Высокие, высокие отношения... (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
а чего бояться? пару раз разочаровали и нет проблем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
что. при первом признаке кризиса бегите гречей затарииваться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 4 часа назад
Комментарий к фото
так сидеть будете. или чем-то полезным займётесь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев