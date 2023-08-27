Самые интересные догонялки случились в Петербурге

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Там пациент в простыне и трусах убегал от полицейского.
Изначально полиция застукала пьяного гражданина на улице, оттуда увезла в участок, а после — в Мариинскую больницу. Но пациент сдаваться не стал — рвался на свободу. Так и сбежал, почти что голый.
Где-то мы уже это видели...
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