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Самые интересные догонялки случились в Петербурге

Самые интересные догонялки случились в Петербурге

Автор:
27 августа 2023 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Питер   догонялки   забавно   пациент   побег   простыня   
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Там пациент в простыне и трусах убегал от полицейского.

Изначально полиция застукала пьяного гражданина на улице, оттуда увезла в участок, а после — в Мариинскую больницу. Но пациент сдаваться не стал — рвался на свободу. Так и сбежал, почти что голый.

Где-то мы уже это видели...

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Метки: Видео   Питер   догонялки   забавно   пациент   побег   простыня   
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4  комментария
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10k
RIZ deadening Час назад
Дыхалочка подвела беглеца !!!
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1k
Igor Grishaev 11 минут назад
Похоже, у полицейских в кобуре игрушечные пистолеты.
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0
ivandike 20 минут назад
Как же весело в Питере
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1k
Александр Туркин Час назад
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