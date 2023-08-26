Отечественные разработчики "по сусекам поскребли, по амбару помели" и представили на нового необычного робота-курьера в виде желтого Колобка.
Как и сказочный прототип новый самоходный шар оснащен компьютерным зрением и может общаться с людьми с помощью внутреннего динамика. Электронный Колобок диаметром 40 сантиметров и умеет вращаться на 360 градусов.
Робот-шар от компании "Эдкар" в настоящее время проходит тестирование на ВДНХ. По задумке создателей Колобок будет доставлять документы, мелкие посылки и продукты. Также его можно использовать для патрулирования улиц .
Главное, чтобы люди не принимали Колобка за мячик и не пытались его попинать.
В этом году в рамках программы пилотного тестирования инноваций столичным компаниям одобрили 68 грантов на общую сумму 114 миллионов рублей. Кроме Колобка проходит тестирование ряд других пилотных проектов. К примеру, в Корпорации развития Зеленограда в пробном режиме внедрили в систему водоснабжения компактное устройство для очистки воды «Кавитек-Аква». В Москве тестируют уникальную лампу для выращивания роз, аналогов такой нет мире.
Кроме того, столичные инноваторы тестируют на площадках города химическую лабораторию в виртуальной реальности, платформу для проведения дистанционных консультаций с врачами и психологами, веб-сервис для автоматизации оценки стоимости жилья и другие разработки.
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Устройство представляет собой самоходный шар диаметром около 40 сантиметров с компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми.