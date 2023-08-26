Робот-шар от компании "Эдкар" в настоящее время проходит тестирование на ВДНХ. По задумке создателей Колобок будет доставлять документы, мелкие посылки и продукты. Также его можно использовать для патрулирования улиц .

Главное, чтобы люди не принимали Колобка за мячик и не пытались его попинать.